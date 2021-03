Artcurial proposera une vente exceptionnelle Chanel du 2 au 8/04/2021

La maison de ventes aux enchères Artcurial proposera une vente exceptionnelle Chanel du 2 au 8 avril 2021. Un événement qui plaira aux aficionados de la marque au double C (un logo inchangé depuis 1925 et créé par Coco Chanel) et qui se déroulera sur internet.

Avis aux férus de vintage et aux fidèles de Chanel ! Artcurial propose l’un des événements mode de l’année, une vente aux enchères d’exception comprenant des pièces exclusives de la maison de luxe, organisée online du 2 au 8 avril. Cette nouvelle vente originale Chanel Vintage offrira une sélection d’articles vintage et contemporains, on retrouva bien évidemment des classiques comme des petites vestes en tweed, des sacs Timeless ou 2.55, des bijoux fantaisie. Ce sera également l’occasion de découvrir des pièces plus atypiques avec des objets lifestyle ultra-luxe ou encore des éditions limitées comme des boules de pétanque siglées, un boomerang, De nombreux lots pour le bonheur et plaisir de tous.

Cette vente online only est l’occasion parfaite d’acquérir une pièce de luxe en quelques clics ! Côté mode on pourra trouver une parfaite petite robe noire (estimation 150/250 €), d’élégants pantalons à pont en lin parfaits pour l’été (100/200 €) et bien entendu des ensembles et vestes en tweed, pièces incontournables chez Chanel.

Les bijoux fantaisie et ceintures emblématiques de la maison seront également proposés à la vente : métal doré, pâte de verre et chaînes seront au rendez-vous. Les amateurs de sacs à main ne seront pas en reste et pourront trouver aussi bien des classiques que des éditions limitées comme un sac Boy Enchained en cuir partiellement matelassé noir rehaussé chaînes, estimé 2500/4500 €.

Côté art de vivre, les accessoires de sport luxueux siglés Chanel donneraient presque envie de s’adonner à une activité sportive : pétanque, football, basketball, tennis, le choix est large. Et pour ceux qui veulent décorer leur intérieur avec des pièces rares signées Chanel, on trouvera entre autres dans cette vente une poupée 1000% Be@rbrick habillée d’un tailleur noir et blanc (5000/8000 €), un coussin siglé en cachemire, une poupée à l’effigie de Coco Chanel créée à l’occasion de la réouverture de la boutique Chanel de Soho à New York (estim 2200/4200 €) ou encore une série de boules à neige à collectionner.

Étiquettes : Chanel