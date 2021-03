Depuis le début de la pandémie de coronavirus déclarée le 11 mars 2020, notre vie à tous a changé. À l’instar des touristes asiatiques que l’on découvrait masqués lorsqu’ils visitaient notre beau pays, les français sont à leur tour des habitués du masque, au quotidien. Un accessoire dont on se serait bien passé et qui, s’il protège de la Covid-19, représente également des inconvénients, surtout pour les porteurs de lunettes.

69% de lunetteux en France

Selon l’institut d’études YouGov, 69% des Français portent des lunettes correctrices. Une part qui monte à 74% chez les 45-54 ans et 89% pour les personnes âgées de 55 ans et plus.

Une population importante pour laquelle le port du masque obligatoire représente une gêne. Il est en effet courant que de la buée se forme sur les verres lorsque l’on sort masqué, surtout par temps humide et lors d’écarts de température. La solution idéale est de passer aux lentilles de contact, d’autant qu’aujourd’hui, il existe des lentilles à petits prix que l’on peut de surcroît, recevoir directement à la maison.

À l’origine : Léonard De Vinci

Une belle invention que certains attribuent à Léonard de Vinci, qui posaient les bases des lentilles de contact au travers de son « Codex Atlanticus », un recueil de dessins et de notes rédigés par le génie italien, entre 1478 et 1518.

Dans cet ouvrage, De Vinci décrivait les immersions faciales ou oculaires pour modifier la perception visuelle, en immergeant le visage ou l’œil dans une coupe remplie d’eau. Mais c’est l’ophtalmologiste allemand Eugène Fick qui inventa les premières lentilles de contact, en 1887, avec une coque de verre à poser sur les yeux.

1961 : l’invention des lentilles souples

À cette époque, la lentille prenait pratiquement toute la place de l’œil, elle était rigide et donc désagréable à porter. Le problème fût résolu bien plus tard, en 1961, grâce au chimiste Otto Wichterle qui inventa les lentilles souples. La lentille est alors conçue à base d’hydrogel et moulé par centrifugation, une technique mise au point par le chimiste tchèque.

Les premières lentilles de contact souples seront commercialisées en 1971, en pleine période de pattes d’éléphant et colles pelle à tarte.

De nombreux avantages

Aujourd’hui, 130 millions de personnes portent des lentilles de contact dans le monde, avec pour critères de motivation le côté esthétique, une meilleure correction (de la myopie notamment), la liberté de mouvement avec la possibilité de pratiquer un sport sans monture sur le nez, le port de lunettes de soleil « fashion » et l’absence de buée. Ce dernier critère n’a jamais été autant d’actualité avec le port du masque, qui est rappelons-le vraiment gênant pour les porteurs de lunettes.

Avec un port du masque qui risque de durer dans les mois à venir, mettre ses lunettes de côté pour passer aux lentilles vous changera la vie au quotidien et fera de vous un ex-lunetteux, dont la vision ne sera plus gênée par la buée.

Crédit photo : Pixabay©

Étiquettes : lentilles de contact