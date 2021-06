Berceau de la civilisation européenne, la Grèce est un pays qui se visite merveilleusement bien toute l’année. Si explorer cette destination touristique revient de façon classique à se rendre à Athènes, voir son acropole et se pavaner sur ses plages de sable fin, vous aurez aussi tout intérêt à sortir des sentiers battus pour la découvrir depuis la mer.

Vous souhaitez, pour votre séjour en Grèce, être loin de la foule touristique, voir les magnifiques criques désertes entre les nombreuses îles grecques, ou pouvoir facilement vous déplacer chaque jour entre ces dernières ? Une seule démarche : louer un bateau.

Où aller en Grèce : les meilleurs endroits pour naviguer

Entre ses villages traditionnels aux maisons blanches, ses ruines antiques, ses îles recouvertes d’oliveraies et ses luxueuses stations balnéaires, la Grèce a bien plus à vous offrir que son riche patrimoine historique. Le pays dispose de nombreux bassins de navigation partagés entre la mer Égée et la mer ionienne. Parmi eux, voici les 10 meilleurs sites pour des croisières en mer lors de vos vacances en Grèce.

L’île de Skopelos

Dans l’archipel des îles Sporades, l’île Skopelos vous réserve de magnifiques contrastes ainsi qu’un riche environnement naturel. Avec une location voilier Grèce, naviguez en toute sécurité sur ses plages paradisiaques où se rencontrent le vert de la nature et le bleu de la mer. En outre, si vous avez la possibilité de nager, ne manquez pas les phoques et les dauphins qui vous réservent des expériences inouïes dans la mer Égée !

La vieille ville de Corfou

Corfou est la plus septentrionale des îles Ioniennes, cette chaine d’îles formées de roches et bordées d’eaux translucides. Grande de ses 592 km² et de ses 220 km de côtes, elle renferme une vieille ville – l’une des plus belles des îles grecques – et a toujours fait rêver les touristes par ses montagnes et forêts, ses plages bleu azur et son village hors du temps. À bord d’un bateau, découvrez ces magnifiques endroits tout profitant, comme il se doit, des eaux turquoise de la région.

La côte ouest d’Amorgos

Amorgos est l’île la plus orientale des Cyclades. Si elle n’est pas particulièrement réputée pour la qualité de ses plages, cette très belle île grecque vous réserve toutefois une mer splendide ainsi que des baignades agréables. Aussi connue grâce à son monastère blanc bâti au 11e siècle entre ciel et mer, Amorgos est un endroit qui mérite une escale pendant votre voyage en Grèce en bateau.

Les petites Cyclades

Composées d’une dizaine d’îles dont quatre sont habitées (Donoussa, Iraklia, Koufonissi et Schinoussa), les petites Cyclades forment un complexe insulaire entre les îles de Naxos et d’Amorgos. Particulièrement calmes, ces îles grecques sont notoires pour leurs plages idylliques bordées par une mer translucide. Une destination à inscrire sur votre itinéraire de navigation lorsque vous allez en Grèce !

La vieille ville médiévale de Rhodes

À proximité des côtes turques, Rhodes est la plus grande et la plus populaire des îles du Dodécanèse. Pour votre croisière en bateau et plus particulièrement votre séjour dans cet archipel, sa ville médiévale vous attend avec ses villages traditionnels de maisons blanches aux toits bleus, ses sites naturels d’exception, ses plages paradisiaques et autres trésors cachés. Parfaite à découvrir en bateau avec son climat doux toute l’année, l’île de Rhodes est un incontournable sur les routes de la mer Égée.

Autres destinations propices à la navigation en Grèce

La ville néoclassique de Nauplie ;

La caldera de Santorin ;

La chaine du Sud ;

Les îles peu connues de Kastelorizon ;

Épidaure et son théâtre classique.

Comment louer un bateau en Grèce ?

Vous souhaitez découvrir la Grèce, sa beauté, ses îles et son histoire en louant un bateau ? Plusieurs agences de location mettent à votre disposition des voiliers, catamarans, bateaux à moteur, semi-rigides et mêmes yachts. Selon vos goûts, optez pour un voilier si vous souhaitez naviguer au fil du vent, ou pour un bateau à moteur qui sera plus rapide. De même, une large possibilité de choix s’offre à vous en matière de taille. À cet effet, si un catamaran de croisière est assez large pour comporter une demi-douzaine de passagers, il faut cependant savoir qu’il n’est pas possible d’accoster près des côtes avec celui-ci.

En outre, si vous naviguez en famille ou entre amis et que vous n’avez aucune connaissance nautique, vous pouvez toujours louer un bateau avec le personnel, ou simplement un skipper qui se chargera de vous conduire entre les nombreuses îles grecques. Les services d’un pilote expérimenté vous seront aussi utiles dans le cas où vous ne disposeriez pas d’un permis pour louer un navire de moins de 30 chevaux. Sinon, vous pouvez aussi souscrire une location bateau sans permis, un service proposé par Click&Boat et de nombreuses autres agences de location en Grèce.

Quelle est la meilleure période pour naviguer en Grèce ?

Si les îles grecques sont accessibles durant toute l’année, il convient de connaitre les meilleures périodes pour y aller. Ainsi, il faut noter que le printemps et l’automne sont les saisons idéales pour aller en Grèce, car le climat est doux et agréable pour la navigation. Pour les novices, l’été est déconseillé, notamment le mois de juillet qui est marqué par des vents forts (meltem) surtout en mer Égée. En somme, d’avril à juin, vous bénéficiez de tarifs bas pour la location de bateau, de mouillages plus libres ainsi qu’un temps ni trop frais ni trop chaud

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

