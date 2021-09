Le budget d’un voyage se répartit en 4 postes principaux dès lors que vous prenez l’avion : le billet d’avion, l’hébergement, les dépenses sur place et enfin un budget à prendre en compte : le taxi. Sur ce dernier point, il existe un moyen très simple pour économiser votre argent, suivez le guide.

La rentrée est passée et les vacances avec. Même si les Français sont moins partis à l’étranger cet été en raison de la crise sanitaire, ils seront ravis d’apprendre qu’ils peuvent réaliser des économies pour leur prochain projet vacances. Surtout si vous habitez proche d’une grande ville comme Paris.

Prenez votre voiture

La solution : prenez votre voiture pour vous rendre à l’aéroport. Un parking aeroport roissy à bas prix est possible en se garant à proximité et en utilisant une navette. Car le parking représente un budget important dès lors que vous garez votre auto aux portes des terminaux.

Aéroports de Paris (ADP) propose des places de parking sur les sites de Roissy et Orly. Celles et ceux qui utilisent cette solution connaissent les tarifs élevés de cette prestation, qui représente en moyenne 23 euros par jour pour laisser votre voiture. Exemple, pour un stationnement du 29/09 au 6/10/2021, il vous en coûtera 160,40 euros pour stationner au parking PAB Premium de Roissy, proche des portes du terminal. Le tarif le moins cher sera de 94,90 euros en parking PX Eco.

Ce budget est tout de même conséquent. Heureusement, il existe aujourd’hui d’autres possibilités pour stationner proche de votre aéroport de départ. La plateforme PARKOS par exemple vous propose de réserver votre place de parking à l’avance, en renseignant vos dates de départ et d’arrivée. L’avantage ? Le prix. Ce dernier est de 28 euros pour la même période que nous avons prise en référence chez ADP : du 29/09 au 6/10/2021. Soit une différence de 132,40 euros sur le tarif Premium ADP ou 60 euros par rapport au prix moyen pratiqué chez ADP.

La seule différence réside dans le fait que PARKOS propose des parkings situés à proximité des aéroports, avec des navettes gratuites qui mettront de 7 à 15 minutes maximum pour vous déposer à votre terminal.

Et le taxi dans tout ça ?

Certains seraient tentés de dire qu’en prenant le taxi pour se rendre à Roissy, le problème du parking ne se pose plus. Mais là encore, la note peut être salée. Et pourtant, l’État a instauré un système de forfait en 2017, pour éviter que les notes de taxi n’explosent en cas de bouchons et afin d’homogénéiser les prix. Le forfait pour aller de Paris rive droite (nord de la Seine) à l’aéroport de Roissy est de 53 euros. Il est de 58 euros pour aller de Paris rive gauche (sud de la Seine) à Roissy. Avec souvent la bonne surprise du bagage qui coûte 5 euros de plus, pour se retrouver avec une note de 60 euros en moyenne. Au total : 120 euros de taxi aller et retour.

Sans parler de l’attente parfois monumentale pour “attraper un taxi” lorsque vous revenez de vacances à l’aéroport parisien.

Crédit photo : Pixabay©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : garer sa voiture à Roissy