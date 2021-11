Souvent sujet tabou, la sexualité joue un rôle primordial dans le bon équilibre d’un couple. Facteur de bien-être, une sexualité épanouie doit être également partagée messieurs, d’où l’importance de se caller par rapport au désir de la femme, mais également à son rythme.

D’australopithèque à homo-sapiens

À l’époque d’australopithèque (premier homme apparu il y a environ 4,4 millions d’années), la sexualité était loin d’être une partie de plaisir, en tout cas pour la femme. Polygame, l’australopithècus mâle passait d’une femelle à l’autre dès qu’il s’agissait d’assouvir ses besoins sexuels et ne se souciait guère du plaisir partagé.

Aujourd’hui, les choses ont heureusement évolué et le sexe est devenu facteur de bien-être. D’ailleurs, retenir son éjaculation ou gérer ses problèmes d’éjaculation précoce est devenu une priorité chez de nombreux hommes, afin que la sexualité du couple soit la plus bénéfique possible, pour l’homme comme pour la femme.

Décalage homme-femme

Pour être le plus en phase possible avec votre partenaire, il est important de connaître quelques chiffres. Une étude menée l’année dernière par le Journal of Sexual Medicine et portant sur 645 femmes (dans 20 pays), dont l’âge moyen était de 30 ans, a fait ressortir les données suivantes :

• La durée moyenne pour atteindre l’orgasme féminin est de 13 minutes et 24 secondes

• Cette même durée est de 9 minutes et 18 secondes pour les femmes Françaises

• La durée moyenne de l’orgasme féminin est de 20 secondes

Dans le même temps et selon une autre étude consacrée aux hommes, on apprend que :

• La durée moyenne pour atteindre l’orgasme masculin est de 8 minutes

• La durée moyenne de l’orgasme masculin est de 6 secondes

Quand on sait que la durée moyenne d’un rapport sexuel, en France, est de 5 minutes et 40 secondes (étude réalisée fin 2020 par une équipe de chercheurs Français portant sur 500 couples de l’hexagone), avec des variations qui vont de 33 secondes à 40 minutes, on peut se demander si les couples ont le temps de “prendre leur pied” en 5 mn, alors qu’il en faut 13 pour que la femme atteigne le Nirvana ?

Être en phase

Forts de ces chiffres, vous devriez messieurs en conclure que soit votre partenaire simule, soit elle n’a pas le temps d’arriver au plaisir ultime. Auquel cas le plaisir ne sera pas partagé, ce qui est toujours source de frustration dans le couple, car l’érotisme et la libido, même s’ils sont présents chez les deux partenaires, n’aboutissent pas forcément à l’orgasme.

Il est donc primordial afin d’avoir une vie sexuelle équilibrée, de se remettre en question, chacun de son côté, que ce soit l’homme ou la femme. Pourquoi n’ai-je pas atteint l’orgasme ? Pourquoi ai-je joui trop vite, le problème est à bien analyser chez l’homme, à savoir : s’agit-il d’un accident ponctuel, ou est-ce régulier ? Dans ce dernier cas, il peut s’agir d’éjaculation précoce. Un problème qui a plusieurs solutions et qui mérite d’être traité.

N’hésitez pas à contacter un sexologue afin d’établir un diagnostic précis et d’adapter un traitement ou les solutions adaptées à votre problème, parce que la santé sexuelle est aussi importante que votre santé globale, en participant au bon équilibre de votre couple.

Le saviez-vous ?

Selon certains chercheurs, la longueur de l’annulaire de la main droite chez l’homme serait influencée par le taux de testostérone. L’homme de Cro-Magnon possédait un annulaire bien plus long que l’index, ce qui tendrait à confirmer sa sexualité développée. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas et l’écart entre l’index et l’annulaire chez les hommes s’est considérablement réduit.

De la même façon chez la femme, la longueur de l’index de la main gauche serait influencée par le taux d’œstrogènes. Si vous regardez la main gauche d’une femme, vous constaterez qu’il n’y a pratiquement pas d’écart entre la taille de son index, et celle de son annulaire.

À partir de ces constatations, l’appartenance sexuelle des empreintes de mains découvertes sur des parois de grottes préhistoriques a pu être établie.

Crédit photo : Pixabay©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : éjaculation précoce