Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas ! Et c’est très vite l’effervescence des préparatifs. Il faut décorer la maison, acheter des cadeaux, faire le sapin de noël, réfléchir au réveillon, etc. On peut très vite se sentir débordé et fatigué. Afin de vivre le mois de décembre en pleine forme et dans la sérénité, nous vous proposons quelques conseils pour profiter le mieux possible de l’esprit de Noël sans carence et sans stress.

Éviter la fatigue et carences

Les vitamines sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. Elles ont une grande influence sur le système immunitaire. Le passage à l’hiver est une épreuve difficile pour le corps. C’est donc le bon moment pour faire le plein de vitamines, soit en les achetant en compléments pour une cure de quelques jours ou semaines, ou bien en mangeant certains aliments riches en ces minéraux et vitamines.

La vitamine C est LE rempart contre les virus et les bactéries. Elle donne un gros coup de fouet à l’organisme et aider à lutter contre une baisse d’énergie hivernale. Alors n’hésitez pas à consommer du poivron rouge, du kiwi, des oranges et clémentines, du brocoli ou encore du chou-fleur.

Notre corps produit de la vitamine D sous l’action des UV du soleil, d’où les possibles carences en hiver. Pourtant, elle est essentielle notamment pour augmenter le calcium dans l’organisme. Les précieux conseils sur la vitamine D sont nombreux, comme passer le plus de temps possible en plein air surtout lorsqu’il fait beau temps car le soleil est la meilleure source de vitamine D. Mais n’hésitez pas non plus à consommer du poisson gras, ainsi que des jaunes d’œuf ou des champignons.

Le magnésium est le meilleur allié contre le froid, la déprime et le stress. Il est essentiel à l’organisme. Il se puise notamment dans les fruits de mer, le cacao, les oléagineux ou encore les algues.

Pour finir, le zinc aussi est important pour la croissance et toutes les fonctions du corps. Il permet d’améliorer le système immunitaire et la récupération physique. Le zinc est très présent dans les huîtres ou encore le foie de veau, le bœuf, le poulet et les légumineuses.

Bien manger pour anticiper les repas lourds de Noël

Avant les fêtes de fin d’année, il peut être intéressant de préparer son corps aux nombreux excès. L’objectif étant de rendre son organisme le plus sain possible et donc le rendre fort. On conseille donc d’opter pour une alimentation légère et naturelle. Diminuez les graisses et le sucre et augmentez les protéines, les légumes et les fruits. Eliminez toutes les boissons sucrées et buvez minimum un litre et demi d’eau par jour. Le sport et le sommeil sont aussi essentiels pour que cette cure soit efficace. Dormez minimum 7 heures par nuit et maintenez une activité physique et régulière.

Et après les fêtes ?

Après les fêtes, l’organisme aura besoin de se remettre des nombreux excès afin de retrouver toute sa vitalité. Vous vous sentez, lourd, vous digérez mal ou encore vous manquez d’appétit ? Ce sont tous les symptômes pouvant pousser un faire une détox.

Votre corps demande à manger plus léger. On évite donc les aliments trop caloriques, trop gras ou encore trop sucrés ainsi que les plats en sauce et cuits dans du beurre. On peut aussi réduire les portions de féculents qui sont plus longs et lourds à digérer. On n’hésite pas à consommer beaucoup de fruits et de légumes et à faire des soupes, des bouillons et des purées. L’essentiel est de retrouver des quantités raisonnables à chaque repas. Et surtout : on bouge, on dort et on boit de l’eau !

La période des fêtes de fin d’année est donc une période stressante et fatigante pour l’organisme. Il est tout à fait normal de vouloir se faire plaisir pendant les fêtes en faisant quelques écarts. Il ne sert à rien de culpabiliser ! Il vous suffit de préparer votre corps quelques jours avant et de le nettoyer après. Votre corps est intelligent, il saura se réguler ! Mais vous pouvez l’aider grâce à des cures de vitamines et de minéraux.

