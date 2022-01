Gueule de bois : origine et remèdes

Ce soir des millions de Français vont fêter le réveillon du Jour de l’An. L’occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour célébrer le passage à l’an 2022 et de boire de l’alcool, parfois un peu trop. Demain, nombreux seront ceux qui se réveilleront avec ce que l’on appelle la gueule de bois. Mais, d’où vient cette expression et comment la gérer ? Monsieur Vintage vous explique tout.

Ce soir et cette nuit, ce sont des millions de litres d’alcool qui seront ingurgités de par le monde, pour fêter la nouvelle année qui s’annonce. Pour certains ça restera raisonnable, pour d’autres, ce sera l’absorption irraisonnable d’apéritifs, de vins et Champagnes en tous genres, sans oublier les digestifs. Des breuvages à l’allure festive qui ne manqueront pas de vous rappeler, demain matin, que vous n’en restez pas moins un être humain, un organisme qui réagit à la moindre agression.

Les origines de l’expression “gueule de bois”

Vous aurez alors ce que l’on appelle la “gueule de bois”, cet état déplaisant dans lequel on se retrouve et qui provoque de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux d’estomac, la nausée, des vertiges, une sensibilité accrue à la lumière et au bruit, bref, un mal aux cheveux terrible qui vous fait regrette d’avoir tiser comme un chameau la veille au soir.

L’expression “gueule de bois” vient du fait que, lorsqu’on a bu beaucoup d’alcool, nous avons la langue sèche comme du bois, d’où la gueule de bois.

Cette gueule de bois intervient en général entre 6 à 8 heures après la fin d’absorption d’alcool. Curieusement, cette absorption excessive d’alcool entraîne une déshydratation parce que ; lorsque l’on picole comme un trou, on urine beaucoup, la vasopressine (hormone produite par le cerveau et envoyée aux reins pour leur dire de retenir les substances liquides) est supprimée par l’alcool. Par conséquent, on se déshydrate ce qui entraîne cette gueule de bois, la bouche pâteuse et le mal aux cheveux.

En plus de cette déshydratation, l’alcool perturbe le sommeil même si on s’écroule sur le lit, il irrite l’estomac, favorise la libération d’acide, enflamme le foie, le pancréas, le tube digestif et le cerveau. Rien de très festif au fond.

Les remèdes contre la gueule de bois

Pour remédier à tout ça et gérer au mieux sa gueule de bois, votre véritable ami est le temps. Il faut en effet le temps à votre organisme de supprimer l’alcool que vous avez accumulé dans votre sang, à raison de 0,20 grammes d’alcool par litre de sang par heure éliminé par le foie, qui participe à l’élimination de l’alcool à hauteur de 95%. Les 5% restants sont éliminés par les reins et la peau.

Globalement, il faut une dizaine d’heures pour ne plus être alcoolisé si vous avez atteint 1 gramme d’alcool la veille.

Autre remède contre la gueule de bois : s’hydrater

N’hésitez pas à boire de l’eau ou du thé mélangé avec du citron et du miel. Le citron a des vertus digestives et le miel métabolise l’alcool. Vous pouvez également manger tout ce que vous souhaitez, sans restriction.

Buvez un jus de tomate, il possède de nombreux antioxydants, ainsi que de l’eau de coco qui renferme du calcium, du potassium, du sodium et du magnésium.

Au réveil, prenez une cuillérée à café de sucre en poudre, c’est indispensable contre l’hypoglycémie. Et pour finir : sortez, oxygénez-vous en faisant de la marche à pied, pour éliminer les toxines.

