Le célèbre train Orient Express signera son grand retour en Italie à partir de l’année 2023. Baptisé La Dolce Vita, ce légendaire convoi ferroviaire de luxe emportera 62 passagers au cœur d’un voyage inoubliable, qui vous plongera dans le passé extraordinaire d’un pays qui l’est tout autant.

Inspiration américaine

L’ingénieur Belge Georges Nagelmackers passe quelques mois aux États-Unis en 1867. C’est à cette occasion qu’il découvre les “sleeping-cars”, autrement dit “les wagons-lits”. L’idée est intéressante mais le confort spartiate. Il décide alors de mixer le concept avec le confort plus luxueux des paquebots transatlantiques de l’époque et fonde, le 4 décembre 1876, la Compagnie Internationale des Wagons-Lits. En 1883, l’entreprise met en service le train Orient Express, qui relie Paris à Vienne et Venise.

2023 : l’Italie !

Demain, l’Orient Express repartira sur les rails et emmènera ses voyageurs vers un pays fabuleux, l’Italie ! Dès 2023, l’Orient Express La Dolce Vita transportera ses premiers passagers à bord de 6 trains iconiques. Un voyage du nord au sud de l’Italie, à travers 14 régions. Depuis Rome, trois destinations internationales pourront être reliées : Paris, Istanbul et Split. Rome, une escale magique pour vivre l’expérience du premier hôtel Orient Express, Minerva, dont l’ouverture est programmée en 2024.

La Dolce Vita, ce sera 6 trains, 11 voitures par train, 12 cabines Deluxe, 18 suites, 1 suite Prestige, 62 passagers, 14 régions, 131 villes traversées et 3 villes internationales iconiques desservies.

Un hommage à la Dolce Vita

Le train La Dolce Vita proposera un voyage extraordinaire. Un hommage à la Dolce Vita et à la ferveur artistique de l’Italie des années 60, quand le pays s’est révélé au monde par sa créativité dans les domaines de l’industrie, des arts et du divertissement. Période fantastique de l’histoire, la Dolce Vita est un rêve, un art de vivre, une aspiration profonde au bien-être et aux plaisirs. Un hommage à Rome, la “città eterna”, à la gloire de son cinéma, au chef d’œuvre de Federico Fellini (« La Dolce Vita », 1960), au glamour de Sophia Loren, de Marcello Mastroianni ou de Gina Lollobrigida. Une ode au charme d’il bel paese, aux saveurs de la cuisine méditerranéenne, à l’émulation artistique… L’évocation d’un art du voyage unique que les voyageurs savoureront à bord du train Orient Express La Dolce Vita, incarnation de la joie de vivre de l’Italie.

L’aventure du “slow tourisme”

Le train Orient Express La Dolce Vita invitera à un voyage à travers les paysages fabuleux d’Italie. Un voyage qui célèbrera l’excellence du « made in Italy » et qui embarquera les passagers dans une nouvelle aventure, celle du « slow tourisme », responsable et respectueux de l’environnement, en partant à la découverte d’itinéraires et routes oubliés, de trésors cachés et de monuments d’architecture. Un voyage au cœur des beautés de l’Italie, par ses lacs, ses plages, ses villages de montagne, et ses côtes somptueuses.

Une immersion promise au cœur des grandes villes d’art et de culture comme Milan, Florence, Venise et Rome. Des visites exclusives de cités de charme, de sites historiques et la promesse de se délecter d’une gastronomie unique. Traversant l’Italie du nord au sud, le train Orient-Express La Dolce Vita sillonnera le pays via des itinéraires exceptionnels et étonnants, qui dévoileront aux voyageurs l’âme transalpine.

Des liaisons vers des villes mythiques

Rappelant l’âge d’or de l’Orient Express, le train La Dolce Vita reliera depuis Rome les villes de Paris, Istanbul et Split. Une invitation à explorer de nouveaux territoires fascinants, de nouvelles cultures et la promesse de rencontres inédites.

Le luxe du voyage selon Dismorestudio

Invitation à l’excellence, le train Orient Express La Dolce Vita incarne l’art de vivre à l’italienne dans ses belles traditions. Imaginés par Dimorestudio, le studio d’architecture et de design fondé par Emiliano Salci et Britt Moran en 2003, les décors somptueux du train célèbrent avec audace l’artisanat d’art, le design et la création des années 60 et 70. Des inspirations des maîtres du design italien, Carlo Scarpa, Gio Ponti et Ignazio Gardella, aux signatures du courant spatialiste qui mettent l’espace et le temps au centre de leurs compositions, Lucio Fontana, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, le train Orient Express La Dolce Vita marie l’âge d’or du design italien à l’esprit contemporain du voyage.

« Le projet de design d’Orient Express La Dolce Vita a été conçu pour incarner un équilibre parfait et discret entre un héritage historique et une vision contemporaine, sans perdre de son authenticité. Un espace que nous avons voulu soigné et pensé dans les moindres détails, jamais ostentatoire, où chaque élément semble avoir toujours existé, pour créer une impression de sophistication naturelle et un sentiment d’exclusivité. » – Britt Moran et Emiliano Salci.

Un voyage authentique et responsable

En Italie, le train Orient Express La Dolce Vita empruntera plus de 16 000 kilomètres de voies ferrées dont 7000 non-électrifiées, rappelant les trésors historiques du pays. Grâce au partenariat avec Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato et la Fondazione FS Italiane, il sera possible de s’aventurer hors des sentiers battus, de pénétrer dans des endroits inconnus ou encore gardés secrets.

Une nouvelle façon de voir ou revoir l’Italie. Luigi Corradi, Chef Executive Office et General Manager de Trenitalia : « Le voyage en train représente le choix de transport le plus écoresponsable, et permet de mettre sous les projecteurs les grandes villes, les plus beaux paysages comme les sites culturels plus reculés. Le train La Dolce Vita fera apparaître au grand jour le nouveau tourisme ferroviaire de luxe, révèlera sa dimension écologique, durable et respectueuse de l’environnement en proposant aux voyageurs de redécouvrir nos régions fascinantes. »

Luigi Cantamessa, General Manager de Fondazione FS Italiane : « Percer les secrets de nos campagnes, partir à la conquête des grands espaces en empruntant les chemins de fer les plus fascinants d’Italie, à bord de voitures luxueuses, cela est désormais possible avec le train La Dolce Vita. »

En accord avec les engagements du groupe Accor relatifs au tourisme responsable et au développement durable, l’utilisation de technologies vertes et innovantes telles l’hydrogène, seront testées. Avec pour ambition de réduire l’impact environnemental, Orient Express La Dolce Vita souhaite accompagner le futur de la mobilité dans une approche positive et engagée. Des innovations aujourd’hui en phase avec la philosophie du « slow travel » ou « slow tourisme », un mouvement qui prône le voyage authentique et responsable, et de la célébration du « made in Italy » qui met à l’honneur les meilleurs produits de chaque région d’Italie.

Le Lounge Exécutif Orient Express en gare de Termini

En gare de Rome Termini, une adresse historique de la Fondazione FS Italiane, à la croisée des itinéraires de l’Orient Express La Dolce Vita, les passagers seront accueillis chaleureusement et auront accès à une sélection de rafraîchissements avant leur départ. Un lieu convivial et élégant où chaque voyageur bénéficiera de services dédiés au voyage et de conseils avant le départ.

Un service 5 étoiles

Inspiré par la richesse et la diversité des traditions culinaires italiennes, le train Orient Express La Dolce Vita collabore avec les meilleurs chefs locaux et internationaux pour proposer une aventure gastronomique exceptionnelle autour de recettes inédites. À bord de l’Orient Express La Dolce Vita, les voyageurs pourront aussi déguster les vins italiens les plus primés. À l’expérience de haute cuisine et la possibilité de se relaxer au Lounge bar, un personnel dédié proposera des services sur-mesure dans l’élaboration d’itinéraires et de visites exclusives. Un service palace qui rappellera les plus belles heures des trains de légende.

Les itinéraires

Les différents itinéraires ont été choisis pour créer des expériences de voyage inédites, capables d’éveiller nos cinq sens. La plupart partiront d’Italie, et dévoileront les merveilles des Alpes, des campagnes bucoliques ou des plages paradisiaques du sud de l’Italie. Trois itinéraires spéciaux feront traverser huit pays et relieront Rome à Paris, Istanbul et Split.

La promesse d’un foisonnement culturel qui fera passer de la fabuleuse et mystérieuse Venise au romantisme de la Ville Lumière jusqu’aux splendeurs passées de Split. Une aventure romanesque à la découverte de routes uniques, où les voyageurs bénéficieront de services exclusifs. Les passagers pourront passer entre une et trois nuits à bord, dans le confort le plus luxueux jamais imaginé.

Au nord

Un voyage qui explore la diversité des paysages, des cultures, des arts et de l’histoire des régions du nord de l’Italie, à travers des itinéraires allant de la région des lacs jusqu’aux Dolomites, en passant par les splendeurs de la Vénétie. Des parcours au cœur du luxe pour explorer les merveilles de Venise, la région fabuleuse des Langhe ou les collections d’œuvres d’art de la Maison Gonzague à Mantoue. Et des routes uniques qui mèneront aux plus beaux paysages de montagnes, traverseront la route des vins de Barbaresco et celle de la truffe d’Alba pour atteindre les sommets enneigés des Alpes, à Cortina D’Ampezzo.

Au centre

Une ode au « slow travel » ou « slow tourisme » et à l’art de vivre italien, où les voyageurs s’extasieront des paysages inoubliables d’Italie. Du Palais Farnese de Rome jusqu’au jardin merveilleux de Ninfa, en passant par les collines romantiques de l’Ombrie, des vignobles de Montalcino aux champs d’oliviers et coquelicots rouges, ces routes du centre de l’Italie offriront une immersion au cœur des beautés de la nature. Des itinéraires qui partiront également à la découverte des trésors artistiques de Toscane, de Sienne à Florence, et inviteront les voyageurs aux plus grands émerveillements.

Au sud

Une immersion dans les territoires du sud et la Sicile, autour d’itinéraires longeant la côte ouest de l’île, le long du chemin de fer Palerme-Trapani, où l’histoire et la culture se rencontrent. Des circuits dédiés à l’œnologie seront proposés pour découvrir les vignobles siciliens, d’autres emmèneront sur les plus belles plages. Les voyageurs pourront admirer les trésors de la Sicile baroque en s’arrêtant dans l’emblématique ville de Syracuse ou découvrir le fameux volcan Etna. Un voyage dans le sud qui fera rejoindre Salento, « le talon de la botte italienne », le long de la côte ionienne, partir à la découverte de Lecce, « la dame du baroque » et visiter les merveilleux Sassi de Matera.

Des itinéraires ciblés feront remonter jusqu’en Campanie et voir le Naples pittoresque, les sites de Pompei et Paestum. La promesse de voyages fabuleux au cœur de la richesse artistique, de l’héritage historique et gastronomique et de la beauté des côtes italiennes.

L’Europe entre Paris et Rome

Un voyage romantique de Paris jusqu’à la Riviera. Reprenant en partie le trajet historique du fameux Rome-Express, un train lancé par la Georges Nagelmackers en 1883 qui reliait l’Angleterre à l’Italie via la Riviera, le train Rome-Paris attendra les voyageurs dans la Ville Lumière. Sur le chemin du retour, le train rejoindra Rome et le futur hôtel Orient Express, Minerva via Nice et le sud de la France, le long des côtes méditerranéennes.

Vers l’Orient

Rome-Venise-Istanbul

Entre Orient et Occident, des splendeurs de Rome à Istanbul la sublime, en passant par le miracle vénitien, ce voyage inédit célèbrera les villes d’art et de culture. Le rêve commencera à Rome, parfaite incarnation de la Dolce Vita, où les voyageurs embarqueront pour la belle Venise, à la recherche d’églises et palais secrets. Reprenant une partie du parcours historique de l’Orient Express, ce train mènera tout droit à Istanbul, destination mythique et magique.

Rome-Venise-Split

Un voyage sur le littoral, de Venise à Trieste, le long de la côte dalmate jusqu’à Split. De la cité des Doges, le train Orient Express La Dolce Vita rejoindra Trieste et suivra une partie de l’itinéraire historique de l’Orient Express. Le voyage se poursuivra en longeant la côte dalmate, où se succèdent les côtes et les îles sauvages de la Croatie. Ville d’art et de culture, Split signera l’arrivée magistrale.

Rome et le premier hôtel ORIENT EXPRESS

Le train Orient Express La Dolce Vita invitera à partager la légende et l’art de vivre Orient Express. Le train empruntera des itinéraires mythiques de l’ancienne Compagnie Internationale des Wagons-Lits et fera découvrir à ses passagers le premier hôtel Orient Express de Rome.

Rome, une escale historique

En 1883, Georges Nagelmackers relie pour la première fois la France à l’Italie. Grâce à celui qui deviendra le Rome Express (à l’origine Calais-Nice-Rome), le monde découvre avec passion l’histoire de la Rome antique et ses merveilles. La capitale italienne devient l’une des escales les plus courues. Capitale chérie de la légende Orient Express, Rome accueillera en 2024 le premier hôtel Orient Express, Minerva. Un Lounge exécutif Orient Express sera inauguré en gare de Rome Termini, et accueillera les voyageurs à destination de toute l’Italie, de quelques lieux de villégiatures européens jusqu’aux portes de l’Orient.

L’hôtel Orient Express, l’âme du voyage

Au cœur du Centre Historique de Rome, dans le quartier du Panthéon, le premier hôtel Orient Express trouve une adresse de prestige, Piazza de la Minerva. Longeant l’église Santa Maria sopra Minerva, Orient Express choisit l’ancien Palazzo Fonseca, palais du XVIIe siècle, comme premier hôtel pour célébrer l’art de vivre et la légende Orient Express. Derrière sa façade XVIIe, cet hôtel historique au lobby habillé de colonnes romaines et des sculptures signées Rinaldo Rinaldi, disciple d’Antonio Canova, est coiffé d’une terrasse panoramique où les voyageurs viennent admirer le dôme du Panthéon, la coupole Sant’Ivo ou le toit du Quirinal.

Étape du « Grand Tour » menant à travers l’Europe toute la jeunesse aristocratique, mais aussi gens d’art, collectionneurs, hommes d’églises, intellectuels, l’hôtel accueillit l’écrivain Herman Melville aventurier et globe-trotteur. Stendhal y séjourna quelques mois, trouvant l’inspiration pour écrire ses Promenades dans Rome, et George Sand, amoureuse de l’Italie, s’y arrêta longuement en 1855. Plus tard, c’est l’écrivain Thomas Bernhard qui y logea Franz-Josef Murau, le personnage de son roman, “Extinction”.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : L'Orient Express