Le CBD fait beaucoup parler de lui depuis quelques années en France. Critiqué par certains, vanté par d’autres, il est à l’origine de différents préjugés et débats qui ont abouti parfois, à la fermeture de certains magasins revendeurs faute d’une législation claire et/ou par manque d’informations. Monsieur Vintage fait le point sur ce constituant du cannabis, qui peut désormais être commercialisé.

Le CBD : qu’est-ce que c’est ?

Le cbd ou raccourci pour cannabidiol est une molécule issue de la fleur de chanvre. Ce cannabinoïde présent dans le cannabis a été isolé pour la première fois en 1940. Il est utilisé aujourd’hui via différents supports ; huiles de massage, alimentation (graines, huile, farine, infusions), boissons, cosmétiques et dans la cigarette électronique.

On parle de cannabis légal et de cannabis sans THC concernant le CBD, quand il contient un pourcentage légal de THC, fixé à maximum 0,2%. Le THC est considéré comme un stupéfiant aux effets psychotropes. Il est interdit par la loi. Le CBD lui, est non psychoactif et désormais autorisé par la législation, sous certaines conditions.

Est-ce légal ?

La condition essentielle pour que la vente de CBD soit autorisée par l’État est que le taux de THC contenu dans le CBD soit inférieur à 0,2%. C’est la raison pour laquelle ces dernières années certaines boutiques qui vendaient du CBD ouvraient, puis fermaient quelques semaines après, en raison de taux de THC supérieurs à la norme. Les normes aujourd’hui sont claires et respectées par la filière du CBD, un marché en pleine expansion.

Quelques chiffres

• Selon l’interprofession Interchanvre, la notion de chanvre est citée pour la première fois dans un texte de la pharmacopée en 2 727 avant J.C.

• Il existe 6 chanvrières en France. Leur production est majoritairement dédiée au chanvre industriel.

• 17 040 hectares de chanvre sont implantés dans l’hexagone.

• Il existe 1 414 producteurs en France.

• 1 école nationale du chanvre forme les futurs professionnels de la filière.

• 42 500 hectares de chanvre sont implantés en Europe.

• 1 hectare de chanvre absorbe autant de CO2 qu’une forêt de même surface, soit 15 tonnes.

• Selon l’étude du Grand View Research, le marché mondial du CBD représente aujourd’hui 2,8 milliards d’euros, avec une croissance prévue à l’horizon 2028 de +21,2%.

• Le montant des ventes de CBD en France sera de 300 millions d’euros pour 2021.

• 7 millions de Français consomment du CBD soit 10% de la population (16% en Europe).

• La France est le troisième producteur mondial de CBD, derrière la Chine et le Canada.

Les bienfaits du CBD

Les bénéfices du CBD sont multiples ;

Il améliorerait la qualité du sommeil en le rendant plus réparateur et plus long. Grâce à ses propriétés apaisantes, il relaxerait et permettrait de lutter contre l’insomnie, tout en supprimant les réveils nocturnes. Il régulerait également les phases du sommeil et pourrait, pour certains, être bénéfique en cas d’apnée du sommeil.

Il posséderait également un effet déstressant qui détendrait les muscles et diminuerait l’anxiété. Il pourrait donc être utilisé en cas de période professionnelle chargée ou à la veille d’examens.

Enfin le CBD possèderait un effet anti-inflammatoire qui calmerait la douleur. Il est à noter toutefois que par arrêté de la Commission Européenne de juillet 2021, les produits contenant du CBD ne peuvent revendiquer des allégations thérapeutiques, sauf s’ils ont reçu l’autorisation de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament).

Sous quelle forme utiliser le CBD ?

Les huiles

Le CBD peut être utilisé sous plusieurs formes. Le plus prisée reste à ce jour l’huile CBD, parce qu’elle possède des effets plus puissants.

Le E-liquide pour cigarette électronique

Le E-liquide est particulièrement indiqué pour celles et ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Vendu dans de petits flacons de 10 à 50 ml, le CBD pourrait aider certains fumeurs à arrêter de fumer, mais le e-liquide à la nicotine est plus adapté. L’avantage du E-liquide, lorsqu’il est nicotinique, est de proposer un outil de sevrage tabagique qui permet au fumeur d’obtenir sa dose de nicotine, tout en proposant une large palette de parfums : citron, vanille, fruits rouges, orange.

À noter que le CBD n’atténue pas le manque de nicotine, il permet uniquement de se relaxer et pourrait avoir des propriétés permettant de lutter contre les addictions, notamment à la nicotine. Les e-liquides CBD pourraient être une aide pour les fumeurs, notamment de cannabis, quand ils sont utilisés à distance de la nicotine, pour se relaxer. Nicotine = effet excitant. CBD = effet relaxant.

À manger

Ingérer du CBD : c’est également possible, ce mode d’utilisation du CBD se démocratise au travers de nouveaux produits tels que bonbons CBD, gâteaux CBD ou encore huile de chanvre et cristaux de CBD à utiliser en cuisine.

Crédit photo : Pixabay

Étiquettes : bienfaits du CBD