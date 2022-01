Nous sommes à 5 mois des vacances d’été. Une idée qui devrait nous réchauffer avec les températures hivernales qui se sont installées sur la France. Un délai nécessaire à la préparation de vos congés, que vous pourriez partager entre amis ou en famille, afin de réduire le coût de votre hébergement.

Voyager à nouveau

L’hiver s’est installé sur l’hexagone. L’occasion de penser à nos vacances d’été pour nous réchauffer un peu, d’autant qu’elles arriveront dans cinq mois, qui vont vite passer. Malgré le nouveau variant Omicron, les vaccins mis en place permettent de surcroît de voyager à nouveau, sans avoir à annuler (normalement) au dernier moment. Ceci étant et ne sachant pas quelles seront les restrictions mises en place par le gouvernement à l’été prochain, nous vous conseillons toutefois de souscrire une assurance annulation, à votre réservation.

+50% avec piscine

Une location vacances est la solution idéale pour se retrouver comme à la maison, mais dans un cadre idyllique et souvent, avec piscine. Une option que les enfants adorent et qui est l’idéal pour celles et ceux qui aiment se baigner à l’abri des regards pendant les vacances, mais qui a un coût. Il faut en effet compter +50% sur le coût de la location d’une maison, à partir du moment où elle possède une piscine privative, en comparaison d’une maison sans piscine.

Pour une résidence collective, vous paierez +25% si elle est dispose d’une piscine. Quant au prix moyen par nuit pour une maison avec piscine, il passe de 128 euros en mai à 300 euros sur la période du mois d’août. Des écarts de prix qui peuvent vous faire hésiter à louer avec piscine, mais que vous pouvez combler en envisageant de partir à plusieurs amis, ou en famille.

Pour réduire vos dépenses vacances

Une location de 15 jours du 2 au 16 juillet 2022, dans le Vaucluse, pour une maison de caractère avec piscine privative pour 8 personnes, coûte entre 4 000 et 6 000 euros les deux semaines. Un budget important que vous pouvez réduire en proposant à un couple de venir avec vous. Si vos amis ont deux enfants et vous aussi, vous vous retrouverez à huit dans un cadre agréable au tarif de 2 000 à 3 000 euros les 15 jours, ce qui devient vraiment intéressant.

Un prix que vous pouvez encore diminuer si vous partez entre amis. Un célibataire qui part avec 7 autres copains/copines se retrouvera avec un chèque de 750 euros à sortir, pour une location à 6 000 euros les quinze jours ! Une formule à étudier et qui sera bénéfique pour chacun. C’est également l’occasion de se retrouver enfin en groupes après ces deux années compliquées en raison de la Covid-19.

Une seule contrainte

La seule “contrainte” à prendre en compte est la responsabilité du loueur. En effet, pour signer le contrat de location et la réservation, il sera demandé une seule et unique personne, qui aura à charge dans un premier temps de payer la totalité du budget demandé, et qui sera également responsable en tant que signataire, des dégradations. Il est donc important de vous faire rembourser ensuite par chaque locataire qui partira avec vous, en lui précisant qu’en cas de dégradation, chacun devra payer sa part.

Pour le reste, de nombreuses plateformes proposent des locations, comme interhome.fr qui nous a permis de relever nos tarifs et pour la plupart, les animaux de compagnie sont acceptés.

Crédit photo : Pixabay©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : location