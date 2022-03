À l’instar des drogueries et autres merceries, les quincailleries sont des magasins très pratiques qui ont malheureusement tendance à disparaître. Pour notre plus grand bonheur, certains font de la résistance et continuent de distribuer leurs ustensiles très utiles du quotidien, notamment dans les centres-villes et à Paris.

La droguerie et ses produits d’entretien, pour le corps ou la maison, la mercerie et ses aiguilles à tricoter, ses boutons et rubans et la quincaillerie, où l’on trouve des outils et du matériel de bricolage. Autant de commerces de détails qui ont eu leurs heures de gloire durant les trente glorieuses, au sortir de la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, un grand nombre de ces surfaces de vente ont disparu, étouffées sur l’autel de la grande distribution et du sacro-saint web.

Heureusement, certaines enseignes perdurent et il est encore possible, en 2022, de dénicher une quincaillerie dans Paris, un dératiseur, une droguerie ou encore une mercerie. D’ailleurs, un de ces commerces est devenu mondialement célèbre grâce au dessin-animé Ratatouille, sorti en 2007, dans lequel on aperçoit la vitrine de la maison Aurouze, dont la vocation est la destruction des nuisibles, depuis 1872. Une adresse située au 8 rue des Halles, dans le 1er arrondissement parisien.

Toujours à Paris, la maison Legallais quant à elle, est experte en quincaillerie depuis 1889. Spécialisée dans la vente aux professionnels, l’enseigne est une référence dès lors qu’il s’agit de plomberie, quincaillerie, électricité, outillage et équipements de protection. Deux magasins sont implantés dans la capitale, un au 39 boulevard Rochechouart dans le 9ème arrondissement et l’autre, au 62 boulevard Richard Lenoir, dans le 11ème.

Le gros avantage de Legallais est d’être également implantée sur l’ensemble du territoire, avec 26 magasins, de privilégier le développement durable, d’assurer une livraison rapide à J+1 grâce à leur propre plateforme logistique et de répondre à coup sûr aux demandes de leurs clients, grâce à un classement de leur clientèle en cinq catégories ;

• Artisans

• Maintenance

• Bâtiment

• Plomberie

• Industrie

Comme quoi on peut être présent sur le web, ce qui est le cas de l’entreprise familiale Legallais, et disposer d’un réseau physique de forte capillarité, pour une distribution large et idéale.

La Droguerie d’Aujourd’hui nous replonge dans les drogueries de notre enfance, par les produits proposés et la décoration. Située 86 rue du Bac dans le 7ème arrondissement parisien, elle séduira les nostalgiques des commerces d’antan. Et si vous recherchez une mercerie, la Droguerie à Paris est une des meilleures merceries de Paris. Elle est située au 9-11 rue du Jour, dans le quartier des Halles (1er arrdt).

Depuis 1998, le nombre de quincailleries en France a diminué de 35%, avec une période noire entre 1998 et 2008, qui a vu la disparition de 2 178 quincailleries. Autant de lieux d’échanges et de proximité qui apportaient un vrai conseil, une écoute et la possibilité de dénicher la pièce ou l’outil rare que l’on recherchait, en passant commande sur place.

En province, la quincaillerie était LE lieu dont il fallait connaître l’adresse en cas de pépin. Il arborait le plus souvent une devanture très rétro, aux couleurs et vitrines spécifiques, tout en étant un véritable lieu de conseil et d’échanges. On en trouve encore dans certaines petites villes, où ces boutiques ont conservé tout leur charme. Un sujet qu’avait abordé Jean-Pierre Pernaut dans son journal du 26 janvier 2021 en se rendant à Douai, pour les 191 ans de la quincaillerie locale. Ce véritable ambassadeur de la France des territoires nous a malheureusement quittés hier mercredi 2 mars 2022.

Sur Paris et si vous avez l’œil, vous pourrez retrouver ces commerces d’antan, n’hésitez pas à vous promener dans la capitale pour visiter les boutiques de charme que nous venons de présenter.

Crédit photo : Wikimedia

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Petits commerces Paris