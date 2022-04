Disneyland Paris fête ses 30 ans

Disneyland Paris fête aujourd’hui ses 30 ans. Le célèbre parc d’attractions américain avait ouvert ses portes le 12 avril 1992, sous le nom d’Euro Disney. Trois décennies plus tard, le complexe a accueilli 375 millions de visiteurs et emploie 16 000 salariés.

Depuis 1955

Le premier parc Disneyland à avoir ouvert ses portes est celui d’Anaheim, sur les 73 hectares d’une orangeraie de Californie, le 17 juillet 1955. Aujourd’hui, la firme aux grandes oreilles compte cinq Disneyland dans le monde (sur 11 parcs existants sous licence Disney), dont un seul en Europe, celui de Marne-la-Vallée, proche de Paris.

C’est le 12 avril 1992 que le parc de Marne-la-vallée, situé en grande majorité sur la commune de Chessy a ouvert ses portes au public. Déjà 30 ans aujourd’hui, durant lesquels 375 millions de visiteurs sont venus se divertir en famille ou entre amis.

Un levier économique

Le parc Disneyland Paris s’étend sur une surface totale de 2 230 hectares et emploie 16 000 salariés. Après des déboires financiers et un succès incertain à ses débuts, l’ex-Euro Disney devenu Disney land Paris puis Disneyland Resort Paris, devenu aujourd’hui Disneyland Paris, le parc made in USA a connu un succès phénoménal et participé au développement économique de la région.

Avant l’ouverture de Disneyland Paris, la zone du parc comptait 5 000 habitants et une centaine d’emplois. Trente ans plus tard, 6 000 entreprises se sont implantées sur place, pour 50 000 habitants et 63 000 emplois. Disneyland a été un véritable levier économique local et ambitionne de se développer encore, avec l’ouverture prévue cet été de l’Avengers Campus, qui emploiera 350 personnes.

