Comment démarrer une boutique en ligne

Le commerce en ligne a ouvert de nouvelles opportunités à de nombreux entrepreneurs. Il est désormais beaucoup plus facile de vendre ses produits, et d’avoir des clients aux quatre coins de la France, voire du monde.

Mais la vente en ligne vient aussi avec des défis nouveaux : alors qu’avant il suffisait d’avoir le meilleur spot sur le marché et de crier plus fort que le voisin pour vendre plus, tout a changé au 21e siècle.

Pourquoi démarrer une boutique en ligne ?

Vous hésitez à vous lancer ? Vous pensez qu’il est trop tard, que le marché est déjà saturé ?

Voici quelques chiffres qui devraient vous surprendre :

· 46 % des consommateurs ont essayé une nouvelle marque l’année dernière.

· Accenture prévoit une hausse de 160 % des achats en ligne chez les utilisateurs occasionnels.

· Les petites boutiques e-commerce ont vu leurs ventes augmenter de 96 % en moyenne en 2020

Maintenant que vous êtes convaincu(e), voici les étapes pour démarrer votre boutique.

Trouver votre marché

C’est évidemment le premier point auquel vous devez réfléchir : quels produits allez-vous vendre, et à qui ?

Pour vous guider, voici quelques points à prendre en compte :

· Recherchez une niche peu exploitée, et de petite taille. Vous aurez moins de concurrence, et toutes les chances de vous développer.

· Misez sur un secteur qui vous plait et que vous maitrisez. Ceci vous permettra de prendre du plaisir dans ce que vous faites, et de devenir rapidement expert en la matière.

Réaliser un Business Plan

Indispensable si vous avez besoin de financement, le Business Plan est utile pour vous faire une idée de la viabilité de votre projet. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la réalisation d’un business plan ici.

De manière générale, nous vous conseillons d’être avant tout réaliste : cela vous évitera de nombreux échecs.

Penser à l’administratif

Une boutique en ligne est, du point de vue légal, une activité commerciale comme les autres. Vous devez donc effectuer les démarches pour enregistrer votre société, et vous conformer à la législation en vigueur. Ne négligez surtout pas cet aspect, au risque d’avoir de très mauvaises surprises !

Conseil :

Le statut d’autoentrepreneur est le plus adapté pour démarrer votre commerce en ligne. Les procédures sont simples et rapides, et la charge de travail administratif est faible.

Choisir le bon nom

Pas toujours facile de trouver un nom accrocheur, et qui est plus soit libre ! En effet, il est indispensable de trouver un domaine qui n’est pas déjà pris, au risque de perdre des clients.

Quelques conseils pour choisir le nom de votre boutique :

· Indiquer clairement ce que vous vendez

· Ni trop court, ni trop long

· Préférez les domaines en .fr pour vendre en France

Construire un site attractif

Il existe de nombreux outils disponibles pour construire un site de e-commerce, et tous sont simples d’utilisation (mais peu sont réellement gratuits). Plus que le design en lui-même, que vous pouvez personnaliser selon vos envies, c’est la structure qui importe. En effet, deux grandes règles doivent être respectées :

· Votre site doit être simple à consulter

· Votre site doit être accessible depuis un ordinateur et un Smartphone

Sur ce deuxième point, sachez que 50 % des achats en ligne se font depuis un Smartphone.

Assurer la livraison

Vous le savez déjà, c’est un point primordial de toute boutique en ligne. Il n’y a rien de plus frustrant que d’acheter sur internet et devoir ensuite attendre un colis qui n’arrive jamais…

Quelques conseils qui peuvent vous aider :

· Définissez vos conditions de livraison : standard ou rapide, gratuite ou payante…

· Rapprochez-vous d’au moins deux transporteurs, pour avoir toujours une solution de rechange

· Informez l’acheteur du statut de la livraison avec un numéro de suivi de colis

· Personnalisez l’emballage

Nous allons discuter ce dernier point plus en détail dans le paragraphe suivant

Construire une image de marque professionnelle

Recevoir un produit acheté en ligne emballée dans une boite à chaussure fermée avec du scotch, c’est lorsque l’on achète d’occasion sur leboncoin. Quand on achète sur un site de e-commerce, on s’attend à un emballage approprié, qui protège le contenu. C’est le minimum, mais les boutiques en ligne qui connaissent le plus de succès vont plus loin, avec un emballage personnalisé.

Pensez aux fameux cartons avec le logo Amazon, qui permettent de savoir ce que l’on a reçu sans même avoir à ouvrir le paquet. Mais ce qui fonctionne encore mieux, surtout pour les petites boutiques, ce sont les sacs personnalisés, comme ceux-ci. Recevoir l’objet tant attendu dans un sac frappé du logo du vendeur donne une image extrêmement positive et augmente les chances d’acheter à nouveau.

Assurer la promotion du magasin en ligne

Vous vendez le meilleur produit du monde à un prix défiant toute concurrence, vous expédiez gratuitement le jour même, et votre site est superbe… et pourtant personne n’achète chez vous ?

Pas de panique, il s’agit d’un simple problème de promotion. Si vous n’informez pas le public de votre présence, ils ne risquent pas de venir vous voir !

Le marketing est encore plus important pour une boutique en ligne que pour une ayant pignon sur rue, mais il est aussi totalement différent. Bonne nouvelle, il est assez simple à mettre en place, et ne coûte pas grand-chose.

Pour faire connaître votre commerce en ligne, vous pouvez agir sur :

· Les réseaux sociaux. Postez, twittez, faites-vous connaître par tous les moyens !

· Les moteurs de recherche. Ajoutez du contenu de qualité sur votre site, pour que Google vous remarque.

· Les forums de discussion. Ils permettent de mettre en avant votre expertise et de faire connaitre votre site.

· Les plateformes de vente. Elles prennent une commission, mais vous donnent accès à un large public de clients potentiels.

Avoir de la patience

Il s’agit du dernier conseil de cette liste, et c’est peut-être le plus important pour que votre affaire en ligne connaisse le succès. Une boutique de e-commerce se construit petit à petit, elle grandit au fil des semaines et des mois avant de devenir ce dont vous rêviez. Cela demande du temps et des efforts, mais le résultat en vaut la peine !

Crédit photo : Pixabay

