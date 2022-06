“Le jour le plus long” ce soir sur France 3 à 21H00

En ce 6 juin 2022 et pour célébrer les 78 ans du débarquement allié sur les plages normandes, le 6 juin 1944, la chaîne de télévision France 3 diffusera ce soir “Le jour le plus long”, superproduction de 1962 qui relate les préparatifs et le jour du “D-Day”, une opération militaire sans équivalent encore à ce jour.

Des moyens colossaux

Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent sur les plages normandes pour libérer l’Europe de l’occupation allemande. 6 939 navires, 9 500 avions, 156 000 hommes dont 23 500 parachutistes lâchés derrière les lignes allemandes et 6 500 véhicules constituent cette force militaire.

Dix-huit ans plus tard, le film “Le jour le plus long” sort dans les salles le 25 septembre 1962. Co-réalisé par Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, Gerd Oswald et Darryl F.Zanuck, ce long métrage de 172 minutes retrace l’histoire du débarquement. À cette époque, le film est le pus cher de l’histoire du cinéma avec un budget de 10 millions de $. Rien qu’en France, il réalisera 11 910 000 entrées dans les salles de cinéma.

Un casting exceptionnel

Au générique, on retrouve un casting exceptionnel ; John Wayne, Richard Burton, Henry Fonda, Robert Mitchum, Curd Jürgens, Gert Fröbe, Sean Connery, Paul Anka, Robert Wagner, Clint Eastwood, Bourvil, Arletty, Georges Wilson, Bernard Fresson.

Véritable icône du film de guerre, “Le jour le plus long” est un classique incontournable du genre, qu’on prend plaisir à voir et à revoir. Il sera diffusé ce soir sur France 3 à 21H00.

Crédit photo : Robert F.Sargent©

