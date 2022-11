Assortir au mieux sa montre homme à son style : nos conseils

La montre est aujourd’hui plus que jamais un accessoire de mode. Alors que 95% de la population est équipée d’un téléphone portable, on pourrait penser que smartphone en poche, chacun n’aurait plus besoin d’une montre pour connaître l’heure. Et pourtant, les poignets continuent de s’entourer des plus beaux garde-temps. Voici quelques conseils pour assortir au mieux votre style et votre tocante messieurs.

Du féminin au masculin

Apparue au 18ème siècle, la montre bracelet était à l’origine un accessoire féminin. Les hommes eux, possédaient un gousset qu’ils glissaient dans leur poche de gilet. La montre de poche disparut et même si aujourd’hui, elle fait son grand retour grâce à l’essor du vintage, c’est bien la montre bracelet qui prédomine.

Chacun a ses préférences, son propre style et sa marque de prédilection. Pour certains, trouver une montre Omega restera la quête essentielle, par attrait de la simplicité dans l’élégance, la robustesse et la sportivité. Les amateurs d’aviation ne jureront que par Breitling quand les fans de Formule 1 et de légèreté se tourneront vers Richard Mille.

Assortir au mieux montre et vêtements

Mais quelle que soit la marque et si luxueuse soit-elle, certains codes sont à respecter pour assortir au mieux votre tocante et votre style. Au même titre qu’on assortit ses chaussures à sa ceinture, marier sa montre à ses vêtements est du plus subtil des chics.

Commencez donc par assortir le cuir de votre montre à celui de vos chaussures et de votre ceinture. Des souliers en cuir chocolat appelleront un bracelet et une ceinture de la même teinte.

Dès lors que vous sortirez en tenue décontractée ; paire de jeans et sneakers, c’est une montre de sport qui trouvera sa place à votre poignet. À style habillé une montre habillée et à allure sportive une montre adéquat voire même digitale.

En tenue habillée, la montre doit être suffisamment plate car elle doit pouvoir se glisser sous le revers de votre chemise. En mode formel, on ne dévoile pas sa montre, on la suggère. Le cadran de celle-ci doit être blanc et minimaliste, avec l’essentiel et sans épaisseur. Pour le bracelet, privilégiez l’indémodable cuir, noir ou marron.

En mode décontracté, que vous soyez en jeans, en jogging ou en tenue de baroudeur, vous pouvez porter au choix une montre digitale, de plongée, aviateur ou baroudeur. Des objets plus épais, colorés et imposants qui ne choqueront pas avec un ensemble athlétique.

Les codes de l’élégance sont en fait assez simples en matière de montre, surtout si vous votre quotidien est fait de tenues habillées. Ne jamais oublier le trio ceinture/montre/chaussures accordé et porter une montre plate à écran blanc.

Positionnement sur le poignet

Et pour rappel, votre garde-temps préféré doit être placé au poignet de votre bras le moins sollicité, afin qu’il ne soit pas constamment secoué et qu’ainsi, il augmente sa durée de vie. Un droitier (90% de la population) portera par conséquent sa montre au poignet gauche, alors que le gaucher le placera au poignet droit.

Quant au positionnement de la montre sur le poignet, le bracelet doit être suffisamment lâche pour ne pas vous gêner dans vos mouvements, mais il ne doit pas faire tomber la montre sur la main au risque d’afficher un manque d’élégance évident. L’idéal est de placer le bracelet juste derrière la petite bosse externe du poignet.

Crédit photo : Pixabay©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : montres d'occasion