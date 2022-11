Tout savoir sur les origines du football

Alors que la France est la première équipe à être qualifiée pour les 8èmes de finale de la Coupe du Monde de Football 2022 et que l’évènement bat son plein, Monsieur Vintage a décidé de se pencher sur les origines de ce sport populaire, qui ne compte pas moins de 2 127 365 licenciés en France, selon les chiffres de la Fédération Française de Football.

Retour dans le passé

Après la victoire de la France face au Danemark 2 buts à 1, les bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale. En attendant de savoir qui de l’Argentine, la Pologne, le Mexique ou l’Arabie saoudite affrontera les joueurs de Didier Deschamps en huitièmes, nous sommes montés dans notre machine à remonter le temps pour connaître les origines de ce sport.

Depuis l’an mille

Le ballon de football d’aujourd’hui est le descendant direct de ce que l’on appelait autrefois la joule. Une balle médiévale dont la composition varie en fonction des régions où on l’utilise ; vessie de porc gonflée (parfois recouverte de cuir), boule de foin ou d’osier.

Ce sont les paysans qui, d’abord en Angleterre, puis en Europe, jouent à taper dans ces sphères à partir de l’an mille de l’ère chrétienne, en plein cœur du moyen-âge. Ce “sport” qui n’en n’est pas encore vraiment un, se fait appeler soule en France, calcio en Italie et déjà, Football en Angleterre. À cette époque, l’ancêtre du football est une activité plutôt sanglante où les coups sont nombreux. La partie n’a pas de durée déterminée, ni de surface à respecter. Le but est de déplacer, avec les mains ou les pieds, cette sphère artisanale à un endroit déterminé par les équipes dans le camp de l’adversaire.

19ème siècle : période charnière

Les choses changent à partir du 19ème siècle, en Angleterre. À cette époque, le football né dans les campagnes commence à séduire les jeunes de la ville, souvent aisés et qui fréquentent les universités. Le premier club de football naît dans la ville de Sheffield, au nord de l’Angleterre. Né en 1857, le Sheffield Football Club donne les bases du Football et en 1863 naît la Football Association, à Londres, avec pour objectif d’harmoniser les règles utilisées dans chaque public school et université. C’est ainsi que les dimensions du ballon sont déterminées, avec une circonférence de 68 à 70 cm, ainsi que les dimensions du terrain, le nombre de joueurs et le poids du ballon fixé entre 410 et 450 grammes.

À cette époque, le ballon utilisé est une vessie de porc entourée de cuir. Il faudra attendre le milieu du 19ème siècle, avec l’invention de la vulcanisation du caoutchouc par un certain Charles Goodyear, en 1844, pour que le ballon passe de la vessie de porc à une sphère de caoutchouc. Le jeu n’en sera que plus agréable, la balle rebondit beaucoup mieux et les tirs sont nettement plus précis. Entouré de cuir, cette sphère en caoutchouc va conquérir l’Europe, puis le monde, démocratisant ce sport devenu universel.

Malgré cette révolution due à la vulcanisation du caoutchouc, le ballon présente encore quelques défauts, comme les lacets qui ferment l’entaille par laquelle on regonfle la balle, ou le cuir brut qui se gorge d’eau dès qu’il pleut. Deux inconvénients qui blessent les joueurs au front dès qu’ils font des têtes, ou qui perturbent la trajectoire du ballon par un poids alourdi.

La révolution du ballon

Ces défauts seront heureusement gommés par l’entreprise danoise Select Sport créée en 1947 par l’ancien gardien de but de l’Équipe de Foot du Danemark : Eigil Nielsen. En effet, Select Sport supprime les lacets du ballon dès 1950 en inventant et installant la valve, quelques années plus tard, elle recouvre le cuir du ballon par du polyuréthane en 1965 afin de le rendre imperméable et enfin, la balle devient synthétique en 1974. À noter que Select Sport est également l’inventeur du célèbre ballon de football à 32 panneaux, en 1962. Un polyèdre formé par 12 pentagones noirs et 20 hexagones blancs que tout le monde connaît.

Pourquoi joue t’on les touches à la main ?

En cette période de Coupe du Monde de Football et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les touches sont jouées à la main parce que les Règles de Sheffield ont décidé d’adopter l’approche du rugby pour lancer le ballon, lorsqu’il sort des lignes latérales pour la remise en jeu. Un clin d’œil à l’ovalie, en sachant que le rugby est né lors d’une partie de football, lorsque le collégien William Webb Ellis décida de marquer le point avec les mains et non avec les pieds. Une action qui s’est déroulée en 1823, dans la ville de Rugby mais ça, c’est une autre histoire !

Crédit photo : Wikipedia

