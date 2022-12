Les règles à connaître pour acheter de l’or

Il a fait briller les plus grands de ce monde, illuminé les plus beaux palaces et fait la fortune de ses découvreurs. L’or, ce métal précieux a commencé à être utilisé par l’homme à partir du Ve millénaire avant notre ère. Valeur sûre et convoitée, l’or est un investissement fiable ou le cadeau marquant d’une étape de la vie. Voici quelques conseils pour en acheter l’esprit serein.

Un 1er objet en or daté de 7 000 ans

Le plus vieil objet en or a été découvert dans la nécropole de Varna, à l’Est de la Bulgarie, 5 000 ans avant J-C. Rare et donc précieux, malléable et résistant, en plus d’être brillant, l’or est un métal recherché et apprécié de tous. Valeur refuge ou présent luxueux, il s’achète sous toutes les formes, physiques ou en actions. À noter que la forme la plus pratique à acheter si vous souhaitez investir dans l’or reste le lingot. Disponible sous 9 tailles allant de 5 à 1 000 grammes, le lingot se range facilement et représente également un bel objet, si vous comptez l’offrir. Certaines boutiques se sont spécialisées dans l’achat et l’or de cette précieuse matière, à l’instar de la joaillerie David implantée en France et en Belgique.

Mais avant de se lancer dans l’achat d’or, il y a certains points à connaître que nous vous détaillons ici :

Connaître la notion de carat

Avant de vous lancer dans l’achat d’or, il est indispensable de connaître la notion de carat. Le carat est l’unité de mesure utilisée dans le commerce des diamants, pierres précieuses et or. Il est représenté par un “k” et informe sur la proportion d’or de l’objet convoité.

Ainsi, un objet en or 24 carats signifie qu’il contient 99,99% d’or pur. De couleur jaune vif, il possède une malléabilité trop élevée pour être utilisé dans la fabrication de bijoux et notamment, de bagues, car il se déformerait (trop mou).

L’or 24 carats est surtout utilisé dans la conception de lingots d’or et de pièces de monnaie, à moins d’être durci en le mélangeant à d’autres métaux pour en faire des bijoux.

L’or 18 carats signifie que l’objet contient 75% d’or (caratage le plus élevé en bijouterie). Il est considéré comme étant l’or le plus solide et le plus noble, ce qui lui vaut l’appellation d’or massif. Très utilisé pour la conception de bagues de mariage, il s’adapte facilement dans la combinaison à d’autres métaux.

L’or 14 carats correspond à 58,3% d’or dans le bijou et à 9 carats, l’objet ne possède que 37,5% d’or.

Vérifier le poinçon

Afin de vérifier que le bijou en or que vous allez acheter est bien au caratage indiqué, sortez votre loupe d’expert et regardez le poinçon qui a été apposé sur l’objet :

• Un objet en or 24 carats doit avoir un hippocampe tourné vers la droite.

• De l’or 18 carats doit afficher le poinçon d’une tête d’aigle.

• L’or 14 carats correspond au poinçon d’une coquille Saint-Jacques.

• L’or 9 carats possède le poinçon d’un trèfle.

Contrôler la matière

Pour rester dans votre rôle d’expert, il existe 2 tests simples à réaliser pour vérifier que l’objet que vous convoitez est bien en or :

1. Test de l’aimant

L’or n’étant pas un métal magnétique, approchez un aimant de l’objet en or. Si ce dernier est attiré par l’aimant, c’est que ce n’est pas de l’or.

2. Test de la céramique

Munissez-vous d’un petit morceau de céramique. Frottez-dessus l’objet en or que vous envisagez d’acheter. Si la trace qui apparaît est noire, c’est que l’objet n’est pas en or. Si en revanche la trace laissée par le frottement est dorée, alors il s’agit bien d’or.

Connaître le cours de l’or

Pour éviter de faire un mauvais achat ou investissement, il est indispensable de connaître le cours de l’or au moment de votre achat. Cette information est disponible dans les journaux économiques ou sur internet. Le site Les Échos renseigne de façon sérieuse et quotidienne le cours de l’or, quantifié à l’once (1 once = 31,10 grammes). Pour information, le cours de l’or est, à la date du 24 décembre 2022, de 1798,160 $ l’once soit 64 733,76 $ le kg d’or (60 681,43 euros).

Pour information, le cours de l’or était de 46 500 € le kilo au 1er janvier 2021 et de 51 740 € le kilo au 31 décembre 2021. Valeur sûre, sa cote continue d’augmenter face aux incertitudes économiques internationales liées au conflit en Ukraine. Pour sa qualité de valeur refuge qui rassure les banques centrales, les États mais également les particuliers, l’or ne s’est jamais aussi bien porté.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : achat d'or