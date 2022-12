Pelé : la mort d’une icône mondiale

Le footballeur Pelé est mort des suites d’un cancer ce 29 décembre 2022. Né le 23 octobre 1940 à Très Coraçoes, au Brésil, il débute sa carrière dès l’âge de 16 ans pour la terminer en 1977. Un parcours sportif exceptionnel sous le numéro 10, qui a fait de lui une icône du football mondial. Plus qu’un joueur, Edson Arantes Do Nascimiento était un roi dans sa discipline. Le sport, le football et le monde sont en deuil et les drapeaux sont en berne au siège de la FIFA.

Un parcours exceptionnel

Pelé est l’homme des superlatifs et des statistiques. Il suffit de se replonger dans sa carrière pour s’en convaincre. Durant sa carrière qui s’est étirée entre 1956 et 1977, il a marqué 1 281 buts lors de 1 363 rencontres (officielles et non-officielles), avec une moyenne de 1,28 but par match entre 16 et 25 ans, il détient 3 titres de Champion du Monde (1958, 1962 et 1970), a marqué son premier but à 16 ans lors du match Brésil/Argentine le 7 juillet 1957 et son premier but en Coupe du Monde à 17 ans lors de la rencontre Brésil/Pays-de-Galle le 19 juin 1958, lors des quarts de finale.

Les réactions au décès de Pelé

Véritable Dieu au Brésil, c’était le roi du football international, une icône. De partout autour du globe, les hommages et les réactions fusent, à commencer par l’actuel président du Brésil Jaïr Bolsonaro, qui a décrété 3 jours de deuil national dans le pays. Battu aux dernières élections présidentielles par Luiz Inacio Lula da Silva (Lula), le président Bolsonaro cèdera sa place à Lula pour les funérailles officielles de Pelé, qui se dérouleront le 2 janvier 2023. Lula, qui a déclaré à en parlant du roi Pelé : “Jamais il n’y a eu un numéro 10 comme lui, peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi loin que lui”.

Emmanuel Macron quant à lui a tweeté quelques mots hier soir, mélange de français et de portugais : “Le Jeu. Le Roi. L’Éternité. O Jogo. O Rei. A Eternidade” alors que la première ministre Elisabeth Borne écrivait hier, sur le même réseau social : “Peu de footballeurs ont accédé au rang de légende. Un seul était devenu un roi : Pelé. Le royaume du football est en deuil.”

Toujours en France, le prodige Kylian Mbappé a déclaré : “Le roi du football nous a quittés mais son héritage ne sera jamais oublié. Repose en paix, Roi.” Pour Didier Deschamps ; “Il restera le roi pour toujours”, opinion partagée par le club PSG pour qui Pelé restera “à jamais le roi du football”.

Pour Rafael Nadal, le décès de Pelé est un “triste jour pour le monde du sport”, alors que pour Neymar, “Pelé a fait du football un art”. Pour Cristiano Ronaldo, Pelé est “une référence hier, aujourd’hui et demain” et l’ex-président américain Barack Obama a posté une photo de lui et Pelé avec ces quelques mots : “Pelé était l’un des plus grands à avoir pratiqué le beau jeu. Et en tant que l’un des athlètes les plus reconnaissables au monde, il a compris le pouvoir du sport pour rassembler les gens. Nos pensées vont à sa famille et à tous ceux qui l’aimaient et l’admiraient.”

Quelques anecdotes sur le roi Pelé

Son prénom Edson fait référence à Thomas Edison parce que l’électricité est arrivé dans son village le jour de sa naissance

Son surnom de Pelé vient du gardien de but du Vasco de Gama de Sao Lourenço qui s’appelait Bilé. Le jeune Edson n’arrivait pas le prononcer et disait “Pilé”, ce qui est devenu son surnom, malgré le fait qu’il ne l’aimait pas.

Pelé est le plus jeune buteur dans une coupe du monde, à l’âge de 17 ans en 1958

Pelé est le plus jeune champion du monde de l’histoire, avec la victoire contre la Suède le 29/06/1958. Il avait 17 ans 8 mois et 8 jours.

Il marque 8 buts lors d’un seul match le 21/11/1964 alors qu’il jouait au Santos, contre Botafogo, pour un score final de 11-0

Le père de Pelé, également footballeur, a marqué 5 buts de la tête lors d’un même match. Un record que son fils n’a jamais pu battre

“Comment épelez-vous Pelé ?” titrait le Sunday Times au lendemain de la finale de la coupe du monde 1970. La réponse est “G-O-D” qui barre la UNE

Pelé prenait son temps pour lacer ses chaussures sur le terrain, pour que les caméras montrent bien le nom de son sponsor Puma, dans les années 70

Crédit photo : Deutch National Archive-Bilsen Joop Van/Anefo©-Wikimedia

