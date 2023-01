La 23ème Traversée de Paris en véhicules d’époque aura lieu ce dimanche

La Traversée de Paris hivernale en voitures anciennes se déroulera ce dimanche 15 janvier 2023. Quand on sait les rebondissements qu’avait connu la 22ème édition en janvier 2022 (annulation, puis décalage, puis re-annulation en raison de la pollution aux particules fines), c’est une réelle satisfaction que de voir à nouveau, en cette période hivernale tristounette, de magnifiques carrosseries gorgées d’histoire traverser les rues de la capitale. Rendez-vous dimanche matin, sur l’esplanade du château de Vincennes. Nous y serons, et vous ?

La Traversée de Paris est toujours là !

La Traversée de Paris en voitures anciennes est toujours bel et bien là ! Le covid, les ZFE et autre pollution aux particules fines invoquée l’année dernière par la préfecture de police de Paris n’auront pas eu raison de cet évènement fabuleux. Et c’est tant mieux !

Parce que grâce à cette traversée parisienne, de nombreux passants, parents et enfants peuvent découvrir à chaque édition une incroyable palette de véhicules anciens. 700 au total, selon l’organisation, répartis en autos, motos, camions, bus, vélos, mobylettes, scooters et tracteurs.

Paris vintage

C’est le patrimoine automobile français qui défilera ce dimanche dans les rues de Paris. Au programme ; de très anciennes, des vintages et les fameuses youngtimers, ces “jeunes vieilles” des années 80 à début 2000 qui attirent de plus en plus les jeunes conducteurs, à la recherche de voitures qui se démarquent de la production actuelle.

Le départ de cette 23ème édition se fera entre 7H30 et 9H30 depuis le parvis sud du château de Vincennes, direction Montmartre avec un passage très probable par la place de la Concorde.

