Alice Cooper fête ses 75 ans

Alice Cooper fête aujourd’hui ses 75 ans. Né le 4 février 1948 à Détroit, dans le Michigan, le chanteur de hard rock a enregistré 28 albums au total, dont une majorité en solo.

Un style, une gueule !

Né Vincent Damon Furnier le 4 février 1948 à Détroit, Alice Cooper a derrière lui une carrière complète de cinq décennies. Considéré comme le parrain du genre “Shock Rock”, il a démocratisé la guillotine et la chaise électrique sur scène, les pythons et boa constrictors autour du cou, les maquillages sanguinolents, le faux sang qui gicle à gogo, les sabres, ou les poupées flippantes à qui il déchiquetait parfois la tête.

Son look, son attitude et ses chansons font de lui le roi du rock macabre mais au-delà de son apparence, Alice Cooper c’est aussi une voix et des styles musicaux changeants. Garage rock, hard rock, new-wave, rock industriel, heavy metal, rock’n’roll et Blues, Alice a touché à tous les styles, parfois il les a mélangés et reversés sur scène dans d’incroyables shows à la mise en scène aussi morbide que millimétrée.

16 millions d’albums vendus

En cinq décennies, il a vendu plus de 16 millions d’albums et interprété plusieurs tubes qui l’ont rendu célèbre : “School’s”, “Poison”, “Teenage Frankenstein”, “Welcome to my nightmare” ou “Billion Dollar Babies” entre autres.

Toujours actif sur la scène Rock, Alice Cooper a sorti un album en février 2021, intitulé “Detroit Stories”. Une galette réussie qui reflète l’intérêt du chanteur pour les mélanges de styles. Nous lui souhaitons un bon anniversaire pour ses 75 ans.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Alice Cooper