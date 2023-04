Rétro-Chic : Les casques vintage incontournables de 2023

Les casques de moto sont loin de n’être qu’un simple équipement de protection. En effet, cet accessoire de moto est aussi une excellente manière pour affirmer votre style et votre look lorsque vous êtes aux commandes de votre custom. Dans cette optique, les casques de moto vintage ou néo rétro reviennent en force en 2023 pour le plus grand plaisir des sentimentaux encore nostalgiques des années 70-80, mais pas que ! Il suffit de regarder autour de vous pour vous rendre compte que bon nombre de motards portent avec fierté des casques de moto vintage. Eh oui, son aspect esthétique séduit de plus en plus de motards qui veulent arborer un style aussi unique qu’original.

Quelles sont les tendances actuelles ? Pourquoi choisir un casque de moto rétro ? Quels sont les modèles phares du moment ? Quels critères prendre en compte lors de l’achat d’un casque de moto vintage ? Les points essentiels dans cet article !

Casques de moto vintage : quelles sont les tendances en 2023 ?

Si vous avez une préférence pour tout ce qui rappelle l’ancien temps, vous recherchez sans aucun doute un casque de protection rétro stylé pour vous accompagner lors de vos prochains rides. Voici tout ce que vous devez savoir sur les tendances actuelles en la matière :

• Côté esthétique, les casques de moto rétro se distinguent des autres modèles par leur design intemporel qui rappelle l’âge d’or des années 70-80. En effet, les fabricants de casques de moto vintage utilisent des couleurs et des motifs qui évoquent une certaine nostalgie des années passées. Une chose est sûre, vous ne passerez pas inaperçu avec un tel casque sur votre tête !

• Concernant les matériaux de fabrication, ceux-ci sont réputés pour leur durabilité, ce qui représente par ailleurs un bon investissement. De plus, ils confèrent un aspect élégant au casque ! Parmi les matériaux les plus utilisés, nous retrouvons les fibres de verre, les fibres de carbone, le cuir, le thermoplastique, les fibres composites…

• En termes de fonctionnalités, les casques de moto rétro les plus modernes disposent d’une connectivité Bluetooth.

Que vous ayez une préférence pour les accessoires vintage ou que vous soyez simplement à la recherche d’un casque de moto original, le casque rétro est une bonne option, alliant l’utile à l’agréable, style et qualité !

Quel est l’intérêt de choisir un casque de moto rétro ?

Pourquoi miser sur un casque de moto vintage alors que le marché propose d’innombrables styles ? Voici les raisons pour lesquelles vous devriez acheter un casque vintage des années 70 :

• Pour commencer, ce casque au design intemporel vous permet de vous démarquer des autres motards en termes de style. La particularité de ce casque vintage réside dans les motifs inspirés de la mode des années 70 ! La finition quant à elle est toujours très soignée.

• De plus, ceux-ci sont généralement fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure tels que la fibre de verre et le cuir.

• Dernier point, mais non des moindres, les casques de moto rétro sont souvent convoités par les collectionneurs… Voyez cela comme un bon investissement.

Casques de moto vintage : quels sont les modèles incontournables ?

Voici une petite sélection des modèles qui font fureur dans l’univers des bikers :

Le casque Bell Bullitt Gloss Black

Les amateurs des films de science-fiction des années 60-70 seront séduits par ce casque de moto à la fois rétro et moderne. Voici les caractéristiques :

• Matériaux de fabrication : fibres de verre

• Intérieur : démontable et lavable

• Fonctionnalités : systèmes de ventilation avec 5 entrées d’air

Concernant le prix, celui-ci varie en fonction des revendeurs.

Le casque Bell Bullitt Carbon RSD Check It Black

Envie d’un casque qui déchire ? Orientez-vous vers ce casque de moto rétro de la marque Bell Bullitt. Son design extérieur représente parfaitement les années 70 avec un damier noir sous un vernis brillant. Les fines touches dorées rehaussent le visuel esthétique de ce casque de moto vintage. Voici les spécificités :

• Matériaux de fabrication : fibres de carbone

• Intérieur : bordure en cuir, tissu antibactérien, lavable

Ce qui est intéressant avec ce modèle, c’est qu’il possède des poches intérieures qui peuvent être utilisées pour ranger vos écouteurs. Malgré son prix élevé, celui-ci est très apprécié.

Le casque Premier Vangarde pin up old style silver

Ce casque ne laisse personne insensible avec son design épuré. En termes de visibilité, vous ne passerez pas inaperçu ! Outre sa légèreté, il a une finition de qualité. Voici quelques caractéristiques :

• Matériaux de fabrication : fibres tri-composites

• Intérieur : démontable et lavable

Conseils pour bien choisir un casque de moto rétro

Comment dénicher LE casque qui vous servira de compagnon lors vos prochaines sorties ? Suivez nos conseils :

• Pour commencer, assurez-vous que le casque est en conformité avec les réglementations en vigueur en France, notamment la norme ECE 22-05. À noter qu’une nouvelle norme, l’ECE 22-06 est entrée en vigueur depuis juillet 2022 !

• Deuxième critère à considérer, le design. Misez sur un casque de moto qui fera bon ménage avec votre bolide en termes de couleurs et de formes.

• Pour finir, portez votre choix sur un casque de moto adapté à votre tour de tête. Votre confort en dépend !

Crédit photo : Pixabay et Bell©/Premier©

