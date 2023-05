“Flo” : le biopic sur Florence Arthaud sortira le 29/11/2023

Le film “Flo” sortira en salles le 29 novembre 2023. Ce long métrage réalisé par Géraldine Danon, actrice, auteure et réalisatrice de documentaires, retrace la vie de la navigatrice Florence Arthaud, interprétée par Stéphane Caillard.

Géraldine Danon connait bien la mer et la navigation. Ex-compagne du navigateur Titouan Lamazou, elle est mariée avec un autre marin ; Philippe Poupon, avec qui elle a eu deux filles, Marion et Laura. Une famille en phase avec la mer puisqu’ils sont tous partis ensemble de l’Arctique à l’Antarctique, plusieurs années durant, sur le voilier Fleur Australe. Une expérience inédite dont Géraldine tirera 8 romans et une quinzaine de documentaires.

Aujourd’hui, Géraldine Danon présente son premier long métrage : “Flo”, qui sortira au cinéma le 29 novembre 2023 et en première projection à Cannes. Co-écrit avec un autre marin (et écrivain) ; Yann Queffélec, “Flo” retrace la vie d’une navigatrice exceptionnelle, Florence Arthaud.

Synopsis du film

Connue comme « la petite fiancée de l’Atlantique », Florence Arthaud fut surtout une grande navigatrice. Son palmarès exceptionnel, et unique dans cet univers masculin, connut son apogée avec sa victoire de la Route du Rhum en 1990. Au-delà de ces exploits, FLO raconte l’incroyable destin d’une femme farouchement libre qui décide de rejeter son milieu bourgeois et la vie qui lui avait été tracée, pour vivre pleinement ses rêves.

Florence Arthaud : une Vie de navigatrice inspirante

Florence Arthaud, surnommée « la petite fiancée de l’Atlantique », était une navigatrice française légendaire. Sa vie a été marquée par son amour passionné pour la mer et son talent exceptionnel pour la voile. Tout au long de sa carrière, Florence a repoussé les limites et a inspiré de nombreuses générations de navigateurs par sa détermination, son courage et sa ténacité.

Née le 28 octobre 1957 à Boulogne-Billancourt, en France, Florence Arthaud a grandi dans une famille passionnée par la voile. Son père, Jacques Arthaud, était lui-même navigateur (et éditeur, il a notamment publié Bernard Moitessier et Éric Tabarly) et a encouragé Florence à développer sa passion pour la mer dès son plus jeune âge. Elle a appris à naviguer sur le lac Léman, en Suisse, avant de se lancer dans des compétitions de voile.

Première transatlantique en solitaire à 17 ans

Dès l’adolescence, Florence Arthaud a montré son talent exceptionnel en remportant de nombreuses régates. À l’âge de 17 ans, elle a participé à sa première course transatlantique en solitaire, la Mini-Transat, une compétition exigeante qui consiste à traverser l’océan Atlantique sur de petits voiliers. Bien qu’elle ait été confrontée à des conditions météorologiques difficiles et à des pannes techniques, Florence a terminé la course avec succès, prouvant ainsi sa détermination et sa résilience.

Les années de gloire

La carrière de Florence Arthaud a véritablement décollé en 1990, lorsqu’elle a remporté la Route du Rhum, l’une des plus prestigieuses courses transatlantiques en solitaire. Elle a parcouru les 3 000 milles nautiques qui séparent Saint-Malo, en France, de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, en seulement 14 jours, 10 heures et 8 minutes. Cette victoire l’a propulsée sur la scène internationale et lui a valu une reconnaissance mondiale en tant que navigatrice d’exception.

Tout au long de sa carrière, Florence Arthaud a participé à de nombreuses courses et a accumulé de nombreuses victoires et records. Elle a notamment établi un nouveau record de vitesse en solitaire autour du monde en 1997, parcourant les 24 000 milles nautiques en seulement 71 jours, 14 heures et 18 minutes à bord de son voilier « Pierre 1er ». Ce record a été une autre démonstration de son talent et de sa détermination à repousser les limites de la voile en solitaire.

Au-delà de ses exploits sportifs, Florence Arthaud était une femme charismatique et inspirante. Elle était aimée pour sa personnalité chaleureuse et son amour de la liberté. Elle a toujours encouragé les jeunes à poursuivre leurs rêves et à croire en eux-mêmes, peu importe les obstacles qu’ils rencontrent sur leur chemin. Florence a également été une pionnière pour les femmes dans le monde de la voile, ouvrant la voie à de nombreuses navigatrices talentueuses qui ont suivi ses traces.

Un héritage immense

Malheureusement, la vie de Florence Arthaud a été brutalement interrompue le 9 mars 2015, lorsqu’elle est décédée dans un accident d’hélicoptère en Argentine, à l’âge de 57 ans. Sa disparition a été une perte immense pour la communauté de la voile, mais son héritage et son inspiration continuent de vivre à travers ceux qu’elle a touchés.

La vie de Florence Arthaud est un témoignage éclatant de la passion, de la détermination et du courage. Elle a montré au monde que rien n’est impossible si l’on suit ses rêves avec persévérance et engagement. Florence restera à jamais une légende de la voile et son souvenir continuera d’inspirer les générations futures de navigateurs à repousser les limites et à réaliser l’impossible sur les océans du monde.

FLO de Géraldine Danon, co-scénariste : Yann Queffélec. Sortie cinéma : 29 novembre 2023. Biopic retraçant la vie de Florence Arthaud.

Avec Stéphane Caillard, Alison Wheeler, Alexis Michalik, Pierre Deladonchamps, Charles Berling, Samuel Jouy et Marilyne Canto.

Crédit photo : Laura Poupon©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Cinéma