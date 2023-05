Mission : impossible Dead Reckoning part I, sortie le 12/07/2023

Mission : impossible – Dead Reckoning partie 1 sortira dans les salles de cinéma le 12 juillet 2023. Il s’agit de la 7ème adaptation cinématographique de la série culte créée par Bruce Geller en 1966. Devenue série de films très “bankable” comme on le dit à Hollywood, Mission : impossible est toujours très attendu par les fans à chaque nouvel opus. Pour ce 7ème film, la mission sera la plus périlleuse à ce jour.

Le nouveau Mission : impossible arrivera dans les salles obscures le 12 juillet 2023, quelques jours seulement après que Tom Cruise aura fêté ses 61 ans, qu’il ne fait toujours pas. Dans ce nouvel opus, on voit l’acteur sexagénaire sauter à parachute, faire de la moto, sauter en parachute à moto, monter dans un train, se battre sur le toit d’un train, réaliser une course-poursuite au volant d’une Fiat 500 jaune citron très vintage, se battre dans un train, courir comme un dératé lors de scènes de sprint que le comédien adore, se faire poursuivre en voiture Bmw dénuée de portes, se trouver en apesanteur dans un train (probablement l’Orient Express), se taper un sprint (un de plus), courir encore et … se battre !

Mais quand s’arrêtera-t-il ? Tom Cruise a-t-il découvert la fontaine de jouvence qui empêche la vieillesse d’imprimer son corps ? Toujours est-il qu’il semble être en parfaite forme physique et qu’il nous prouve, une fois de plus, qu’arrivé à 60 ans on peut en faire 40.

Et heureusement. Parce que pour sauver une fois de plus la planète, l’acteur de 61 ans aura besoin de ressources, parce qu’il s’agit là de la plus périlleuse mission que l’équipe d’Ethan Hunt n’ait jamais connue.

Le synopsis

Dans Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1, Ethan Hunt (Tom Cruise) et son équipe de l’IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière.

Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s’engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission, pas même la vie de ceux qu’il aime.

Qui dit partie 1 dit forcément partie 2 et la suite de ce nouvel opus sortira au cinéma à l’été 2024. Les fans ne sont donc pas prêts de voir Tom raccrocher les gants. D’autant qu’en 6 films, la saga Mission : impossible a rapporté la bagatelle de 3,5 milliards de $, pour un budget investi de 828 millions de $.

Paramount Pictures et Skydance présentent

Une production Tom Cruise

Tom Cruise

« MISSION: IMPOSSIBLE DEAD RECKONING – PARTIE 1 »

RÉALISÉ PAR

Christopher McQuarrie

ÉCRIT PAR

Christopher McQuarrie & Erik Jendresen

D’APRÈS LA SÉRIE TÉLÉVISÉE DE

Bruce Geller

PRODUIT PAR

Tom Cruise, Christopher McQuarrie

PRODUCTEURS EXECUTIFS

David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Tommy Gormley

AVEC

Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales,

Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt, Cary Elwes, Mark Gatiss, Indira Varma, Rob Delaney

Date de sortie : 12 juillet 2023

