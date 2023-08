Le 3 août 1979 l’album HIGHWAY TO HELL d’AC/DC sortait dans les bacs

Il y a comme ça dans la vie d’un artiste ou d’un groupe de musique l’album qui fait toute la différence, la galette exceptionnelle synonyme de virage. “The Dark Side Of The Moon” pour Pink Floyd, le “Black Album” pour Metallica ou le “Nevermind” de Nirvana en font partie. Pour AC/DC, c’est le disque “HIGHWAY TO HELL” qui sera l’opus de légende, au même titre que “Back in Black” qui sortira un an plus tard. Aujourd’hui 3 août 2023, HIGHWAY TO HELL fête ses 44 ans.

L’album HIGHWAY TO HELL du légendaire groupe de hard rock AC/DC est sans aucun doute l’un des albums les plus emblématiques et influents de l’histoire du rock. Sorti le 3 août 1979 dans le monde entier (le 27 juillet 1979 en Australie), cet opus marque un tournant dans la carrière du groupe australien et symbolise l’apogée d’un style musical, mélange de blues, de boogie et de rock qui perdure encore aujourd’hui. À travers une série de riffs puissants, des solos de guitare électrisants et une énergie brute inégalée, AC/DC a créé un chef-d’œuvre qui continue d’inspirer les générations de fans à travers le monde.

La genèse de HIGHWAY TO HELL

Pour comprendre l’impact colossal de HIGHWAY TO HELL, il est essentiel de revenir sur l’histoire de sa création. AC/DC, fondé par les frères Angus et Malcolm Young à Sydney en 1973, a su rapidement se faire un nom dans l’industrie musicale avec des albums tels que « High Voltage » et « Let There Be Rock ». Cependant, c’est avec la sortie de l’album HIGHWAY TO HELL (6ème album du groupe Australie incluse et 5ème album international) que le groupe a vu sa carrière décoller à l’international et notamment aux États-Unis, où le disque s’est vendu à 7 millions d’exemplaires (10 millions au total dans le monde).

Scott a apporté une touche unique à AC/DC avec ses paroles simples mais impactantes et sa voix éraillée. Son charisme sur scène et son talent indéniable ont propulsé le groupe vers le succès. Malgré cela, les albums précédents n’avaient pas encore rencontré le succès commercial escompté. Mais cela allait changer avec HIGHWAY TO HELL.

Le son et le succès

HIGHWAY TO HELL a été enregistré en 1979 aux Roundhouse Studios de Londres avec le producteur de renom Robert John « Mutt » Lange. La collaboration avec Lange a été un tournant majeur pour le groupe, car il a réussi à capturer toute l’énergie brute d’AC/DC tout en offrant une production plus soignée et accessible. Les riffs endiablés d’Angus Young, la rythmique puissante de Malcolm Young, la basse groovy de Cliff Williams et la batterie tonitruante de Phil Rudd se sont combinés pour créer un son si caractéristique qu’il a défini le hard rock pendant des décennies. Le riff d’introduction est un pur morceau de génie, initié par Malcolm Young.

Lors de sa sortie le 3 août 1979, HIGHWAY TO HELL a été accueilli avec enthousiasme par les fans et la critique. Les titres phares tels que « Highway to Hell », « Girls Got Rhythm » et « Touch Too Much » sont devenus des classiques instantanés et ont catapulté l’album au sommet des charts du monde entier. Cet album a finalement obtenu la certification multi-platine et est devenu le premier grand succès commercial d’AC/DC.

La tragédie de Bon Scott

Malheureusement, le triomphe de HIGHWAY TO HELL a été terni par une tragédie inimaginable. Le 19 février 1980, quelques mois seulement après la sortie de l’album, Bon Scott est décédé à l’âge de 33 ans des suites d’une intoxication alcoolique. Cette perte a été un coup dévastateur pour le groupe et ses fans.

La décision de continuer

La question de la continuité d’AC/DC s’est posée après la mort de Bon Scott. Finalement, les membres restants du groupe ont décidé de poursuivre leur voyage musical en recrutant le chanteur Brian Johnson. Avec Johnson au chant, AC/DC a enregistré ce qui allait devenir leur album le plus vendu de tous les temps, « Back in Black », sorti en 1980 en hommage à Bon Scott. “Back in Black” s’est vendu à 50 millions d’exemplaires à l’international, ce qui en fait le second album le plus vendu au monde, derrière le “Thriller” de Mickael Jackson, écoulé à 70 millions d’unités.

L’héritage de HIGHWAY TO HELL

Malgré la tragédie, HIGHWAY TO HELL a continué à prospérer. Au fil des ans, il est devenu un album culte, célébré pour son influence sur de nombreux artistes et groupes de rock. Sa couverture emblématique représentant le diable et une route enflammée est devenue un symbole reconnaissable de la musique rock.

En 2003, le magazine Rolling Stone a classé HIGHWAY TO HELL parmi les 500 plus grands albums de tous les temps, soulignant ainsi son importance dans l’histoire du rock. À ce jour, l’album continue de se vendre à des millions d’exemplaires à travers le monde.

HIGHWAY TO HELL est bien plus qu’un simple album de musique, c’est un monument du rock qui a résisté à l’épreuve du temps. L’héritage laissé par AC/DC avec cet opus est indéniable, et il restera à jamais gravé dans les mémoires comme une œuvre intemporelle et incontournable du hard rock. Que ce soit pour ses riffs électrisants ou pour l’énergie brute qu’il dégage, HIGHWAY TO HELL est un album qui continuera de marquer des générations de fans à venir, et son impact perdurera sans aucun doute bien au-delà de notre époque. La chaîne de télévision ARTE a consacré un reportage sur AC/DC il y a quelques jours, vous pouvez le découvrir ci-dessous.



Crédit photo : Matt Becker© – Wikimedia