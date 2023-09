Éphéméride rétro : ça s’est passé un 10 septembre

Le 10 septembre est une date qui a été marquée par de nombreux événements importants tout au long de l’histoire. Ces événements ont touché divers domaines, de la politique à la culture en passant par la science et le sport. Dans cet article, nous allons explorer certains de ces moments clés qui ont contribué à façonner le monde au cours de ces décennies. C’est aussi le 253e jour de l’année, celui on l’on fête les Inès. Inès était une sainte qui fût décapitée à 45 ans, en 1622, au Japon, parce qu’elle avait hébergé des missionnaires catholiques.

Voici certains événements qui se sont déroulés un 10 septembre, de 1915 au début des années 2000 :

1915 – Lancement du journal “Le Canard enchaîné”

Le 10 septembre 1915 sort le numéro 1 du journal Le Canard enchaîné, fondé par Maurice et Jeanne Maréchal, aidé dans leur projet par Henri-Paul Deyvaux-Gassier, journaliste et illustrateur. Ce journal satirique est aujourd’hui le plus vieux titre de presse satirique encore diffusé, mais également le titre de presse qui s’en sort le mieux en diffusion malgré la crise de la presse entamée avec l’avènement d’internet au début des années 2000. Sa diffusion était de 281 747 exemplaires sur l’année 2021 (source : OJD). La double particularité du Canard enchaîné est de posséder un capital détenu uniquement par les journalistes, pour en garantir l’indépendance et de ne diffuser aucune publicité, afin de ne subir aucune pression financière de la part des annonceurs.

Le Canard enchaîné a révélé de nombreux scandales depuis son lancement. Il est vendu en kiosques ou par abonnement.

1939 – Le Canada entre en guerre contre le IIIe Reich le 10 septembre

1955 : Première diffusion de « Gunsmoke »

Le 10 septembre 1955, la série télévisée « Gunsmoke » a fait ses débuts sur les écrans américains. La série, qui se déroule dans le Far West, est rapidement devenue l’une des émissions les plus populaires de l’époque. Elle a duré 20 saisons, ce qui en fait l’une des séries les plus longues de l’histoire de la télévision américaine. « Gunsmoke » a contribué à populariser le genre du western à la télévision et a lancé la carrière de James Arness, qui jouait le rôle du marshall Matt Dillon.

1961 : L’URSS lance la première mission habitée

Le 10 septembre 1961, l’Union soviétique a franchi une étape historique en lançant la mission Vostok 2, pilotée par le cosmonaute Gherman Titov. À l’âge de seulement 25 ans, Titov est devenu le plus jeune être humain à voyager dans l’espace. Cette mission a renforcé la position de l’URSS dans la course à l’exploration spatiale pendant la guerre froide.

1977 – dernière exécution capitale en France

Le 10 septembre 1977, Hamida Djandoubi est exécuté à la prison des Beaumettes à Marseille. C’était le dernier condamné à mort en France, pour le viol, la torture et le meurtre de son ancienne compagne.

1977 : Le Venera 9 atterrit sur Vénus

Le 10 septembre 1977, la sonde spatiale soviétique Venera 9 a réussi à atterrir avec succès sur la surface de Vénus. C’était la première fois qu’une sonde envoyait des images de la surface de cette planète inhospitalière. Les données collectées par Venera 9 ont contribué à notre compréhension de Vénus et de son environnement extrême.

1985 – Première parution de Dragon Ball

Le 10 septembre 1985 sort le premier manga d’Akira Toriyama : Dragon Ball. Cette légende de librairie s’est vendue à près de 300 millions d’exemplaires dans le monde, dont 170 millions au Japon et 130 millions hors du Japon (30 millions d’exemplaires ont été vendus en France).

1993 : Les accords d’Oslo sont signés

Le 10 septembre 1993, les accords d’Oslo ont été signés à la Maison-Blanche à Washington, D.C. Ces accords historiques ont marqué le début d’un processus de paix entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), représentée par Yasser Arafat. Les accords d’Oslo ont ouvert la voie à des négociations ultérieures visant à résoudre le conflit israélo-palestinien.

1993 – La vérité est ailleurs : 1ère diffusion de la série X-Files

Le 10 septembre 1993, la chaîne FOX diffuse le premier épisode de la série mythique The X-Files, qui raconte les enquêtes de deux inspecteurs du FBI : Fox Mulder (David Duchovny) et Dana Scully (interprétée par Gillian Anderson), chargés de résoudre des affaires inexplicables (paranormal, OVNI). La série compte 11 saisons et 218 épisodes, diffusés entre le 10 septembre 1993 et le 21 mars 2018.

2001 : Le calme avant la tempête avec les attentats du 11 septembre

Le 10 septembre 2001, la veille des terribles attentats du 11 septembre, le monde était encore relativement insouciant. Les attaques terroristes perpétrées par Al-Qaïda le lendemain, avec le détournement d’avions de ligne et les attaques contre le World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington, D.C., ont été un tournant majeur dans l’histoire mondiale. Ces attentats ont eu des conséquences profondes sur la politique mondiale, la sécurité et la lutte contre le terrorisme.

2003 : L’OTAN prend le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan

Le 10 septembre 2003, l’OTAN a pris le commandement de la FIAS en Afghanistan, marquant un engagement important de la communauté internationale dans la stabilisation et la reconstruction de ce pays déchiré par la guerre. Cette opération a été lancée après la chute du régime taliban en 2001 et a été suivie par une longue période d’engagement de l’OTAN en Afghanistan.

2012 – Jacqueline Sauvage tue son mari

Le 10 septembre 2012, Jacqueline Sauvage tue son mari Norbert Marot de 3 coups de fusil dans le dos, suite aux nombreuses violences conjugales et abus sexuelles dont elle et ses filles ont été victimes durant plusieurs décennies. Le président de la république François Hollande lui accordera une grâce présidentielle totale le 28 décembre 2016.

Naissances et décès de célébrités un 10 septembre

Parmi les personnalités nées un 10 septembre on compte l’humoriste Alban Ivanov (1984), Karl Lagerfeld (1933), Mireille Dumas (1953), Chris Columbus (1958) et Michèle Alliot-Marie (1945).

Les célébrités mortes un 10 septembre : Charles Denner (1995), Richard Kiel (2014) et Diana Rigg (2020).

Le 10 septembre a été le témoin de nombreux événements significatifs au cours des années, allant de moments de divertissement à des avancées historiques dans les domaines de la science, de la politique et de la diplomatie. Ces événements ont contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui, rappelant l’importance de se souvenir de notre histoire pour mieux comprendre notre présent et envisager notre avenir.

