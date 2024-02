Éphéméride rétro : ça s’est passé un 24 janvier

24 janvier : une journée riche en événements historiques

Chaque jour de l’année est témoin d’événements marquants qui ont contribué à façonner le cours de l’histoire. Le 24 janvier n’est pas en reste, avec son lot d’événements significatifs à travers les époques. Plongeons dans l’éphéméride du 24 janvier pour découvrir les moments clés qui ont jalonné cette date au fil des siècles.

1848 – Début de la « Ruée vers l’or » en Californie, aux États-Unis

Le 24 janvier 1848, la nouvelle de la découverte d’or en Californie se répand très vite, dans le monde entier, grâce au télégraphe. Une information qui attira les aventuriers du monde entier, venus grossir le peu de population que comptait alors la Californie. En quelques mois seulement, la population passait de quelques centaines à trois-cent milles personnes. Sur les deux années 1848-1849, 76 tonnes d’or furent extraites en Californie, soit 15% des réserves d’or de l’État. Le film “La conquête de l’Ouest” diffusé hier soir sur la chaîne C8 retrace bien toute cette période faite d’espoir et de désillusions.

1848 – L’Oratoire Saint-Joseph

Le 24 janvier 1848 marque la fondation de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal à Montréal, au Canada. Cet imposant édifice religieux, consacré à Saint Joseph, est aujourd’hui l’un des lieux de culte les plus importants du pays, attirant des visiteurs du monde entier.

1924 – La première diffusion Radio Intercontinentale

Le 24 janvier 1924, le radiodiffuseur britannique Marconi a réalisé la première transmission radio intercontinentale entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Cet événement historique a ouvert la voie à une ère de communication mondiale, transformant radicalement la façon dont le monde partageait l’information.

1984 – Le Macintosh 128k est lancé

Le 24 janvier 1984, Apple a lancé le Macintosh 128k, un ordinateur personnel qui allait révolutionner l’industrie informatique. Présenté par Steve Jobs lors d’un événement mémorable, le Macintosh a introduit une interface graphique révolutionnaire, jetant ainsi les bases de l’expérience utilisateur moderne.

1990 – La BD et Angoulême

Le 24 janvier 1990 est inaugurée la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image à Angoulême.

2003 – Décès d’Henri Krasucki

Le 24 janvier 203, Henri Krasucki nous quittait à l’âge de 78 ans. Né le 2 septembre 1924 dans la banlieue de Varsovie, il était devenu un syndicaliste français célèbre et le secrétaire général de la CGT.

2004 – La Sonde Opportunity atterrit sur Mars

Le 24 janvier 2004, la NASA a connu un succès remarquable avec l’atterrissage de la sonde Opportunity sur Mars. Cette mission, qui faisait partie du programme Mars Exploration Rover, a permis de recueillir des données précieuses sur la planète rouge et d’approfondir notre compréhension de son histoire géologique.

2009 – Violente tempête sur le Sud-Ouest de la France

Du 23 au 25 janvier 2009, une violente tempête s’abat sur la Sud-Ouest de la France, une partie de l’Espagne et de l’Italie. Jugée comme tempête la plus destructrice après la célèbre tempête de 1999 en France, elle a fait 31 morts au total en Europe dont 12 en France, 15 en Espagne et 4 en Italie. Plus d’un million de foyers avait été privé d’électricité et 60% des forêts avaient été dévastés.

2020 – Inauguration du supercalculateur Jean Zay

28 pétaflops, c’est ce dont est capable le supercalculateur français installé et inauguré le 24 janvier 2020 à Orsay. Alors, c’est quoi un pétaflop ? Cela correspond à 1 million de milliards d’opérations par seconde. Jean Zay est donc capable de réaliser 28 millions de milliards d’opérations par seconde, c’est fort non ? Installé sur une surface de 150 M², pesant 43 tonnes et possédant 86 344 cœurs de calcul, Jean Zay rend hommage, par son nom, à l’illustre résistant et homme politique français Jean Zay, assassiné par 3 hommes de la milice de Vichy le 20 juin 1944.

Dédié à l’intelligence artificielle, le supercalculateur Jean Zay est installé au sein de l’Institut du développement et des ressources en informatique scientifique du CNRS (IDRIS) à Orsay. Mais malgré ses capacités extraordinaires, ce n’est pas le plus puissant des calculateurs au monde, c’est en revanche le plus puissant d’Europe. Le supercalculateur le plus puissant au monde est le FUGAKU, un supercalculateur affichant 415 pétaflops ! Le second calculateur le plus puissant est américain et se nomme SUMMIT. Il possède une capacité de 148,8 pétaflops.

2023 – Le « Doomsday Clock » est avancé

Le 24 janvier 2023, le « Doomsday Clock » du Bulletin of the Atomic Scientists a été avancé de 90 secondes, passant à 1 minute 30 secondes avant minuit. Cette symbolique horloge, utilisée pour illustrer la proximité d’une catastrophe mondiale, reflète les préoccupations liées aux armes nucléaires et au changement climatique.

Naissances de célébrités un 24 janvier

1911 : René Barjavel, écrivain français

1917 : Ernest Borgnine, acteur américain

1923 : Georges Lautner, réalisateur français

1928 : Michel Serrault, acteur français

1943 : Sharon Tate ; actrice américaine

1944 : Klaus Nomi, chanteur allemand

1949 : John Belushi, acteur américain

1950 : Daniel Auteuil, acteur français

1952 : Raymond Domenech, entraîneur de football français

1961 : Nastassja Kinski ; actrice allemande

1963 : Muriel Moreno, chanteuse française du groupe NIAGARA

1966 : Karine Viard, actrice française

Décès de célébrités parties un 24 janvier

1920 : Amedeo Modigliani, peintre italien

1965 : Winston Churchill, premier ministre britannique

2006 : Chris Penn, acteur américain

Chaque événement du 24 janvier offre un éclairage unique sur différents aspects de notre histoire, qu’il s’agisse de réalisations scientifiques, de développements technologiques, ou de moments culturels et religieux. En observant cette éphéméride, nous sommes invités à réfléchir sur la richesse et la diversité des événements qui ont marqué cette journée à travers le temps.



Crédit photo : Peter Brückmann© – Flickr – Licence droits de domaine public (CCO) – Sharont Tate en 1968