Éphéméride rétro : ça s’est passé un 28 janvier

Le 28 janvier est la journée où l’on fête les Thomas. Décortiquons un peu ce jour pour en extraire l’essentiel des événements qui s’y sont déroulés.

Dans le cadre de notre éphéméride rétro, voici les événements importants qui se sont déroulés un 28 janvier.

Événements historiques

814 : Charlemagne, roi des Francs et empereur d’Occident, meurt à Aix-la-Chapelle.

1547 : Henry VIII d’Angleterre meurt et est succédé par son fils, Edward VI.

1813 : Jane Austen publie son roman « Pride and Prejudice » (Orgueil et Préjugés) au Royaume-Uni.

1910 : Paris connaît la plus grande crue jamais vue dans la capitale. La Seine atteint son niveau maximal de 8,62 mètres sur l’échelle du pont d’Austerlitz.

1915 : La Marine allemande déclare la guerre sans restriction aux navires marchands alliés pendant la Première Guerre mondiale.

1982 : La Fondation Bergonié, à Bordeaux, met en place un nouveau système pour les personnes atteintes d’un cancer. Les malades sont pris en charge la semaine pour être soignés et ils peuvent rentrer chez eux le week-end.

1986 : Le lanceur américain de la NASA, Challenger, explose 73 secondes après son décollage, tuant les sept astronautes à bord (deux femmes et cinq hommes).

1988 : La NASA annonce que les astronautes Bruce McCandless II et Robert L. Stewart ont réussi la première marche spatiale sans fil depuis la navette spatiale.

2005 : L’acteur français Jacques Villeret nous quittait des suites d’une hémorragie interne liée à un problème hépatique. Il a tourné dans 66 films et dans de nombreuses pièces de théâtre. Jacques Villeret a remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Robert et Robert et le César du meilleur acteur pour son rôle de François Pignon dans Le Dîner de Cons sorti en 1998 et réalisé par Francis Veber.

2021 : Le navigateur français Yannick Bestaven remporte le Vendée Globe 2020-2021.

Célébrités nées un 28 janvier

1873 : Colette, écrivaine française.

1887 : Arthur Rubinstein, pianiste polonais-américain.

1912 : Jackson Pollock, peintre américain.

1918 : Suzanne Flon, actrice française.

1943 : John Beck, acteur américain.

1945 : Marthe Keiler, actrice suisse.

1952 : Jean-Louis Murat, chanteur français.

1952 : Michael Jones, guitariste et chanteur anglais.

1953 : Richard Anconina, acteur français.

1955 : Nicolas Sarkozy, homme politique français et 23e président de la République française.

1981 : Elijah Wood, acteur américain.

Célébrités mortes un 28 janvier

814 : Charlemagne, roi des Francs et empereur d’Occident.

1547 : Henry VIII d’Angleterre.

2004 : Joe Viterelli, acteur américain.

Fêtes et commémorations

Journée internationale de la protection des données : Une journée dédiée à sensibiliser sur l’importance de protéger les données personnelles et la vie privée.

Journée de la Saint-Thomas Aquinas : Célébration du théologien et philosophe catholique, Thomas d’Aquin.

Cette éphéméride reflète une variété d’événements significatifs qui se sont déroulés le 28 janvier, des moments historiques aux anniversaires de naissance marquants en passant par les décès notables et les jours de célébration internationale.



Crédit photo : inondations de Paris le 28 janvier 1910 – Boulevard Haussmann – Paris 8ème – Wikimedia