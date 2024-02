Éphéméride rétro : ça s’est passé un 29 janvier

Chaque jour de l’année est imprégné d’histoires et d’événements qui ont marqué l’humanité. Le 29 janvier ne fait pas exception, avec une liste variée d’incidents, de découvertes et de développements qui ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. De l’exploration spatiale aux avancées politiques, voici un aperçu des événements importants qui ont eu lieu le 29 janvier à travers l’histoire.

Saint-Gildas est mort le 29 janvier 565, sur la presqu’île de Rhuys, dans le Morbihan. C’est la raison pour laquelle nous fêtons ce jour-là les Gildas. À Rhuys, il fonda un monastère dont on peut encore apercevoir les ruines. Les Gildas sont des personnes intuitives et fidèles, leur couleur est le noir et leur chiffre, le 9. Voici les événements qui se sont déroulés un 29 janvier.

1635 : L’Académie française est fondée par le cardinal de Richelieu.

1845 : Les Américains adoptent une résolution pour annexer le Texas

Le 29 janvier 1845, le Congrès des États-Unis adopta une résolution visant à annexer le Texas, alors une république indépendante. Cette décision fut le prélude à la guerre américano-mexicaine, qui éclata plus tard cette année-là et aboutit à l’acquisition par les États-Unis de vastes territoires, dont la Californie, le Nouveau-Mexique, l’Arizona, le Nevada et l’Utah.

1861 : Le Kansas devient le 34e État des États-Unis

Le 29 janvier 1861, le Kansas fut admis en tant que 34e État des États-Unis. Cette région fut le théâtre de violents affrontements entre les partisans de l’esclavage et les abolitionnistes dans les années précédentes, ce qui lui valut le surnom de « Bleeding Kansas ». L’admission du Kansas comme État libre fut un moment crucial dans la lutte contre l’esclavage aux États-Unis.

1936 : La première diffusion régulière de la télévision en Grande-Bretagne

Le 29 janvier 1936 marqua le début de la première diffusion régulière de la télévision en Grande-Bretagne par la BBC. L’événement fut marqué par une émission de télévision spéciale qui incluait des discours du roi George V et du Premier ministre Stanley Baldwin. Cela marqua le début d’une ère nouvelle dans les médias et la communication.

1959 : Le premier vol réussi du jet de combat français Dassault Mirage III

Le 29 janvier 1959, le Dassault Mirage III, un avion de combat français révolutionnaire, effectua son premier vol. Conçu par l’ingénieur aéronautique français Marcel Dassault, le Mirage III allait devenir l’un des avions de chasse les plus emblématiques de son époque, avec des variantes utilisées par plusieurs pays à travers le monde.

1962 : Yves Saint Laurent présente sa première collection

Après avoir créé sa propre maison de haute couture grâce au soutien financier du milliardaire américain J. Mack Robinson, Yves Saint Laurent s’associe avec Pierre Bergé et présente son premier défilé au 30 bis rue Spontini, dans le 16ème arrondissement parisien, le 29 janvier 1962.

1996 : Fin des essais nucléaires français

Le 29 janvier 1996, le président Jacques Chirac annonce l’arrêt définitif des essais nucléaires français.

2002 : La signature du Traité de Nice

Le 29 janvier 2002, le Traité de Nice fut signé, modifiant les traités sur l’Union européenne. Ce traité visait à réformer les institutions de l’Union européenne pour les rendre plus efficaces à mesure que de nouveaux membres rejoignaient l’organisation. Le traité a également eu un impact sur la répartition des sièges au Parlement européen et sur la pondération des votes au Conseil de l’Union européenne.

2002 : Le président George W. Bush mentionne « l’axe du mal » dans son discours sur l’état de l’Union, faisant référence à l’Iran, l’Irak et la Corée du Nord.

2005 : Arrestation de Romain Dupuy

Le 17 décembre 2004, Romain Dupuy, déjà hospitalisé à plusieurs reprises pour schizophrénie, se rend à l’hôpital de Pau après avoir fumé une quinzaine de joints. Sur place, il poignarde une infirmière et décapite une de ses collègues, pour déposer ensuite sa tête sur un poste de télévision. Il parvient à quitter l’hôpital mais lors d’un contrôle de police, le 29 janvier 2005, il tente de tuer un policier de la BAC de Pau. Confondu par son ADN concernant les meurtres de l’hôpital, il sera déclaré irresponsable pénalement à la date du 28 août 2007. Un non-lieu psychiatrique sera prononcé et l’auteur présumé des faits est aujourd’hui interné dans l’Unité des Malades Difficiles à Cadillac, en Gironde.

2017 : L’attaque à la mosquée de Québec

Le 29 janvier 2017, une attaque terroriste a eu lieu à la Grande Mosquée de Québec, au Canada, lors de laquelle six fidèles musulmans ont été tués et plusieurs autres blessés. Cet incident a profondément choqué le Canada et a mis en lumière les défis persistants liés à la lutte contre l’islamophobie et le terrorisme.

2020 : Le plan de paix au Moyen-Orient proposé par Donald Trump

Le 29 janvier 2020, l’administration Trump a dévoilé son plan de paix pour le Moyen-Orient, proposant une solution au conflit israélo-palestinien. Le plan, qui a été rejeté par les Palestiniens, prévoyait notamment l’annexion par Israël de certaines parties de la Cisjordanie occupée. Cette proposition a suscité des réactions mitigées à l’échelle internationale et n’a pas abouti à un règlement définitif du conflit.

Célébrités nées un 29 janvier

Parmi les célébrités nées un 29 janvier, on compte :

Dorothy Malone, actrice américaine, en 1924

Pierre Tchernia, présentateur TV et réalisateur français, en 1928

Sacha Distel, chanteur français, en 1933

Tom Selleck, acteur américain, en 1945

Dalila DI Lazzaro, actrice italienne, en 1953

Oprah Winfrey, animatrice américaine, en 1954

Célébrités décédées un 29 janvier :

La Goulue, célèbre danseuse parisienne, décédée en 1929

Joseph Opinel, inventeur du couteau éponyme, en 1960

François Cavanna, écrivain français, en 2014

Pierre Péchin, humoriste français, en 2018

Chaque journée de l’année offre une opportunité de se plonger dans le passé et de réfléchir aux événements qui ont façonné le monde moderne. Le 29 janvier, avec ses moments historiques divers, continue de nous rappeler l’importance de comprendre notre passé pour mieux appréhender l’avenir.

Crédit photo : Wikimedia – Dorothy Malone en 1963 – Studio Publicity – Licence Creative Commons.