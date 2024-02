“Reste” et “Waterloo” : 2 inédits de Johnny Hallyday retrouvés

Avec Johnny Hallyday, quand on pense que c’est fini, y’en a encore. Depuis son décès le 5 décembre 2017, plusieurs morceaux inédits sont sortis. Aujourd’hui, deux nouvelles chansons arrivent, éditées par Universal Music : “Reste” et “Waterloo”. L’occasion de réentendre “le taulier” sur de nouvelles mélodies.

“Reste” et “Waterloo” retrouvés à Londres

Universal Music sort aujourd’hui deux morceaux inédits de Johnny Hallyday, composés par Philippe Labro. Deux chansons écrites et enregistrées aux studios Olympic de Londres, endroit fréquenté entre autres par les Rolling Stones, les Beatles, Led Zeppelin et les Who. Johnny y enregistrait son album “Flagrant Délit” sorti en 1971, mais sur la quantité de chansons enregistrées, certaines sont mises de côté. C’est le cas pour “Reste” et “Waterloo” qui ne figureront finalement pas sur “Flagrant Délit”. Cinquante-trois ans plus tard, les bandes master sont retrouvées et Universal les diffuse aujourd’hui sur You Tube et sur vinyle.

Esprit vintage

Avec un son très “seventies” et pour rester dans l’esprit vintage, la maison de disques française, filiale de Universal Music Group (entreprise américaine), distribue également un disque vinyle 45 tours 2 titres, comme “dans l’temps”, à l’époque de nos tourne-disques. Et le 23 février 2024, c’est une réédition enrichie de “Flagrant Délit” qui arrivera dans les bacs, incluant les deux nouvelles chansons.

À l’état brut

Le premier : “Reste” est une balade amoureuse un peu basique et à l’état brut, ça s’entend. “non, non, non, non, reste, mon cœur n’est que toi, ne pars pas”, l’histoire d’une rupture douloureuse. Quant au second morceau : “Waterloo”, Johnny nous rappelle un Michel Sardou engagé en chantant l’absurdité de la guerre. “Sur la bataille, un par un les soldats meurent, il fallait se battre et mourir, pour la seule gloire d’un empire, d’un seul nom : Napoléon”. Deux nouveautés qui ne font que confirmer que Johnny reste éternel.





Crédit photo : Georges Biard – Wikimedia – Licence Creative Commons.