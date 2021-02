La nouvelle saison de la série française « Les petits meurtres d’Agatha Christie » a cartonné vendredi dernier sur France 2, s’octroyant la première place des audiences, devant M6 et TF1. Une saison 3 qui reste dans le passé et qui nous transporte en plein cœur des années 70, avec un nouveau trio composé d’Émilie Gavois-Kahn, Arthur Dupont et Chloé Chaudoye.

La nouvelle saison de la série « Les petits meurtres d’Agatha Christie » commence très fort sur France 2, avec une audience de 5 692 000 téléspectateurs, devant M6 et NCIS avec 3 123 000 fans et TF1 qui enregistre 1 913 000 téléspectateurs pour la nouvelle émission d’Arthur : « les touristes : mission cascadeurs ».

Diffusée le vendredi 29 janvier 2021, la saison 3 des « petits meurtres » se déroule à une époque qui nous est chère : les seventies, avec toute la mode qui va avec, le design, la déco et les autos de l’époque. Les pattes d’eph sont à l’honneur, comme les colles « pelle à tarte » et les mini-jupes pour les femmes. Une ambiance rétro délicieuse qui nous replonge dans l’insouciance en ces temps tourmentés de Covid-19.

Le premier épisode de cette saison 3 : « La nuit qui ne finit pas » nous présente Annie Gréco, première femme nommée commissaire de police en France, qui prend ses fonctions à Lille. Diffusé le 29 janvier dernier, il sera suivi le vendredi 5 février 2021 par l’épisode 2 baptisé « La chambre noire ».

La productrice de cette série vintage, Sophie Révil, indique que « Les années 70 c’est une époque excitante et folle. Notre univers est coloré et joyeux, futuriste et psychédélique. L’orange et le vert pomme y sont rois. La mode est ultra-sexy : les mini-jupes s’affichent avec des cuissardes, les pantalons sont très moulants, avec pat’ d’éph’ obligatoires. Hippies et imprimés fleurissent. Les années 70’s sont aussi passionnantes sur le plan des mœurs. 68 est passé par là. Mais liberté sexuelle et libération de la femme cachent un machisme ambiant hallucinant. C’est le règne du mâle viril avec sa « bagnole » et sa drague lourde. Une occasion rêvée de stigmatiser certains comportements avec humour. Les Petits Meurtres était déjà une série féministe dans les années 60’s. Elle le sera plus que jamais dans les années 70’s« .

L’épisode 2 de la saison 3 sera diffusé sur France 2 vendredi 5 février 2021 à 21H05, le temps de sortir vos pat’d’éph pour visionner ce nouvel opus. Il sera suivi de la diffusion d’un épisode de la saison 2, qui se déroule dans les années 60. Belle soirée vintage en perspective !

Crédit photo : Caroline Dubois©-France Télévision

