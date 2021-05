10 mai 1981 : François Mitterrand était élu président de la république

Le 10 mai 1981, une date qui parle à tous ceux qui ont connu cette journée politiquement historique, avec l’élection de François Mitterrand à la Présidence de la République. La première de la cinquième république pour la gauche, qui mettait fin à 23 ans de pouvoir de la droite en France.

Le 10 mai 1981, c’est le jour de la fondation du groupe Indochine, mais c’est aussi et surtout le jour où la gauche a repris le pouvoir en France, au travers de l’élection de François Mitterrand. Après son échec aux élections présidentielles de 1974 face à Valéry Giscard d’Estaing (49,19% des voix pour le candidat socialiste et 50,81% pour VGE), le candidat de la gauche, soutenu par un slogan devenu légendaire : « La force tranquille », longtemps attribué au publicitaire Jacques Séguéla alors qu’en fait et selon les informations de LCI.fr, c’est Anne Storch, alors bénévole de l’agence publicitaire de Séguéla qui avait trouvé ces 3 mots qui ont eu leur importance sur l’issue de la campagne, gagnait enfin son ticket d’entrée à L’Élysée.

Au premier tour de l’élection présidentielle, le candidat Mitterrand réalisait 25,85% des votes, Valéry Giscard d’Estaing 28,32%, Jacques Chirac 18% et Georges Marchais 15,35%. Lors du débat de l’entre-deux tours le 5 mai 2021, on se souvient des paroles du président sortant à l’encontre de François Mitterrand : « Vous n’avez pas le monopole du cœur » ou encore : « Vous êtes un homme du passé ». Un homme du passé qui tiendra les rennes du pays jusqu’en 1995, après avoir été réélu en 1988 face à Jacques Chirac avec 54,02% des voix au second tour.

Culturellement, l’élection de François Mitterrand correspond à la fin du monopole d’État sur la diffusion radiophonique et la création des radios indépendantes, résultantes des radios libres interdites par le gouvernement Giscard. Un gouvernement qui a fait face à deux chocs pétroliers, le premier en 1973 et le second en 1979, et qui a connu de nombreuses réformes mises en place par Raymond Barre, alors premier ministre du 25 août 1976 au 21 mai 1981.

Au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle de 1981, Lionel Jospin écrivait : « En ce matin du 10 mai, mon sentiment est mêlé. Les résultats du premier tour laissent penser que la victoire est possible mais en même temps subsiste chez nous, non pas une superstition, mais, je dirais, une crainte. Nous avions été battus en 1973, 1974 et 1978. En ce jour de vote, nous nous demandons si nous allons franchir le pas. »

Étiquettes : 10 mai 1981