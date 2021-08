Le nouveau film de Christopher Smith (Creep, Triangle, Severance, Black death) : “Banishing”, vient de sortir en DVD et Blu Ray, après avoir été mis en VOD. L’action de ce film d’horreur se déroule à l’aube de la seconde guerre mondiale, dans un vieux manoir anglais où les non-dits et les secrets se mêlent aux murmures qu’on entend derrière les murs.

“Inspiré d’une effroyable histoire vraie” indique le communiqué au sujet du film “Banishing : la demeure du mal”. Une formule qui attire toujours l’attention. Avec ce nouveau film, le réalisateur britannique Christopher Smith revient à ses premières amours en proposant un nouveau film d’horreur, après s’être essayé à la comédie (“Get Santa”) et au thriller (“Détour”).

L’action du film se déroule dans l’Angleterre des années 30. Un jeune vicaire, sa femme et leur petite fille emménagent dans un manoir. Bientôt, un esprit vengeur déclenche des phénomènes paranormaux et prend peu à peu possession de la fillette prénommée Adelaïde. Les parents sont contraints afin de sauver leur enfant, de remettre en doute leurs croyances et se voient obligés de se tourner vers la magie noire.

Après avoir visionné le film, nous avons particulièrement apprécié la photographie, d’un grand esthétisme, ainsi que la reconstitution des années 30, par la mode, le style et les voitures telles que l’Austin qui amène la famille Forster à sa nouvelle demeure. Les bretelles pour les hommes, cravate de mise ou les bérets féminins nous ramènent avant la seconde guerre mondiale, à l’instar des jouets anciens de la petite Adelaïde.

Esthétique et pesant, Banishing : la demeure du mal place le spectateur au centre de ce trio qui cache un lourd passé et où chaque mot et geste est sous contrôle d’un père révérend très stricte. L’ambiance est pesante et le rythme assez lent, mais on ne s’ennuie jamais dans ce film d’horreur qui sort un peu des clichés habituels du genre, avec une montée progressive dans la peur sans tomber dans la facilité.

Banishing : la demeure du mal. Un film de Christopher Smith (Creep, Triangle). Avec Jessica Brown Fidley (Downton Abbey), Sean Harris (Saga Mission Impossible) et John Heffernan (Luther). Genre : horreur. Durée : 1H37mn. Distributeur : Lonesome Bear.

Crédit photo : The Jokers Films©

Étiquettes : années 30