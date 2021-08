Le Poudlard Express est arrivé aujourd’hui en gare de Paris Saint-Lazare. À l’occasion des 20 ans du premier film d’Harry Potter : “Harry Potter à l’école des sorciers”, le célèbre train restera stationné sur le quai, en attendant votre visite sur la voie 9 ¾ !

Les 20 ans du 1er film Harry Potter

Il y a 20 ans sortait le premier opus de la saga Harry Potter. Le premier film “Harry Potter à l’école des sorciers” réalisé par Chris Columbus mettait en scène Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane et Richard Harris. Le long-métrage long de 152 minutes avait coûté 125 millions de $ et en avait rapporté 974 millions dans le monde. Un succès phénoménal, comme les livres de l’auteur J.K Rowling devenue milliardaire grâce au jeune sorcier.

Pour célébrer ces 20 ans, le Poudlard Express est entré à la gare Saint-Lazare ce matin. Il y restera jusqu’à demain soir 29 août, pour accueillir les fans du personnage, jeunes et moins jeunes. De nombreuses animations attendent les visiteurs, que ce soit à Paris ou dans les 31 gares où le célèbre train s’arrêtera.

Harry Potter, la saga du plus célèbre des sorciers

Roman d’apprentissage écrit par J.K. Rowling, Harry Potter constitue l’un des plus grands phénomènes de l’histoire de l’édition. En sept tomes, parus entre 1997 et 2007, et une pièce de théâtre dont la première représentation a eu lieu en 2016, l’autrice anglaise a inventé une œuvre à nulle autre pareille, dont l’impact à la fois littéraire, culturel, référentiel et sociologique a été planétaire. Qui aujourd’hui n’a jamais entendu parler de Dumbledore ou de Voldemort, de Poudlard ou des Moldus ?

Qui ne connaît pas quelqu’un qui a passé ses nuits à dévorer les centaines de pages de ces livres après en avoir attendu désespérément la sortie ? La saga Harry Potter a été traduite en plus de 80 langues, vendue à plus 500 millions d’exemplaires, dont 33 millions en France, où les éditions Gallimard Jeunesse ont publié tous les ouvrages.

Des enfants du monde entier se sont mis à lire avec et grâce à Harry Potter, s’attachant et s’identifiant à ses personnages, dont les préoccupations, les valeurs morales et les sentiments ont été le miroir des leurs durant maintenant plus de vingt années.

Organisée par SNCF gares & connexions, Warner Bros et Gallimard jeunesse, cette tournée anniversaire attend tous les moldus et apprentis sorciers pour redécouvrir l’univers fantastique d’Harry Potter.

