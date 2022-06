“30 ans d’émissions cultes” ce soir sur TF1 à 21H10

La chaîne TF1 diffusera à partir de ce soir le programme “30 ans d’émissions cultes”. Le premier volet d’un ensemble qui compte 3 épisodes. Un retour sur les vingt dernières années de la télévision, au travers d’émissions de légende et un parterre d’invités qui ont animé des shows devenus cultes.

Le passé a de l’avenir

À en croire le nombre de programmes TV consacrés aux stars vintage et aux chansons d’autrefois, la nostalgie a véritablement le vent en poupe. Le nouveau programme de TF1 diffusé en prime time ce soir à 21H10 vient confirmer cet intérêt pour le passé, souvent synonyme d’insouciance et de jours meilleurs.

Résumé

Fort Boyard, Le Bigdil, Club Dorothée, Sacrée Soirée, La Télé des Inconnus, Coucou C’est Nous ! Les Enfants de la Télé, Le Juste Prix, Frou-Frou, Perdu De Vue, Nulle Part Ailleurs, Sébastien C’est Fou !, La Fureur… Tant de souvenirs partagés grâce à ces émissions devenues cultes !

Pour ce premier épisode, les animateurs et artistes incontournables de cette décennie télévisuelle, nous font l’honneur de partager tous leurs souvenirs, coulisses, et moments inoubliables de ces rendez-vous emblématiques.

Au programme, les divertissements mythiques des samedis soirs, et les débuts des stars de l’humour. Mais aussi la naissance des talk-shows et leurs animateurs impertinents, ou la création des jeux télé préférés des Français. Sans oublier nos souvenirs télé d’enfance et d’adolescence et les premières fois télévisuelles des animateurs stars.

Revivez également dix ans de grands évènements qui ont marqué les Français, à travers leurs images les plus mémorables.

Une soirée de nostalgie, de rire et d’émotion, pour replonger dans cette décennie qui a vu naître la télévision d’aujourd’hui.

Avec la participation de :

Denis Brogniart, Nikos Aliagas, Alessandra Sublet, Arthur, Jean-Luc Reichmann, Thierry Ardisson, Jean-Pierre Foucault, Sophie Davant, Nicolas Canteloup, Sylvie Tellier, Patrick Sébastien, Palmashow, Christophe Dechavanne, Marc-Olivier Fogiel, Stéphane Bern, Évelyne Dhéliat, Frédéric Lopez, Alexia Laroche-Joubert, Cyril Féraud, Sandrine Quétier, Chris Marques, Anggun, Christophe Beaugrand, Flavie Flament, Jacques Pradel, Valérie Damidot, Laurent Boyer, Benjamin Castaldi, Ariane Massenet, Emmanuel Chain, Philippe Risoli, Anne Sila, Patrice Carmouze, Séverine Ferrer, André Manoukian, Moundir, Evelyne Thomas, Patrice Laffont, Thierry Beccaro, Cauet, Florent Peyre, Samuel Etienne, Yves & Hervé Noël, Paul El Kharrat, Jacky, Gérard Vivès…

Produit par TF1 Production.

30 ans d’émissions cultes

Épisode 1 : samedi 11 juin 2022 à 21H10 sur TF1 – années 1990 – 2000

Épisode 2 : samedi 18 juin 2022 à 21H10 sur TF1 – années 2000 – 2010

Épisode 3 : samedi 25 juin 2022 à 21H10 sur TF1 – années 2010 – 2020

