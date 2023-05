La Renault Twingo fête ses 30 ans cette année. Présentée pour la première fois à l’occasion du salon de l’auto de Paris le 6 octobre 1992, cette petite voiture urbaine destinée à remplacer la Renault 4 sera produite à partir de mars 1993. Depuis lors, la Twingo est devenue un élément incontournable de la gamme Renault, avec 4 millions d’exemplaires vendus dans le monde entier.

Twingo : une voiture différente

Lorsque la régie Renault décida de lancer sa petite citadine Twingo, en remplacement de la légendaire 4L, il était coutume de dire que toutes les voitures se ressemblaient. Les constructeurs ne voyaient plus que par le marketing et le sacro-saint aérodynamisme et son coefficient de pénétration dans l’air, ce qui amena à cette homogénéisation de la production automobile.

Mais avec la Twingo, La donne allait changer. Avec sa bouille de grenouille, ses dimensions parfaites (3m43 x 1,63m), sa polyvalence, son espace et ses couleurs pétantes, la Twingo cassait les codes. D’ailleurs, pour la présenter, l’agence Publicis choisit, sous le coup de crayon de l’illustrateur Philippe Petit-Roulet, de mettre l’accent sur la différence. Une campagne de pub réussie qui s’accompagnera du célèbre slogan “À vous d’inventer la vie qui va avec”.

Le premier monospace citadin

Les dimensions atypiques de la Twingo méritent qu’on s’y attarde. Avec 3,43 mètre de long, 1,63 mètre de large et 1,42 mètre de haut, la citadine est courte mais large et haute, ce qui permettait de lui apporter un grand espace intérieur pour une voiture qui, vue de l’extérieur, faisait petite. Pour comparaison, elle était plus courte de 28 cm versus une Clio, 7 cm plus courte qu’une Citroën AX (350 cm) et 6 cm plus courte que la Peugeot 106 (356 cm). Mais sa largeur hors norme ont fait de la Twingo le premier monospace citadin, 9 ans après la sortie de l’Espace, premier monospace européen.

En face de la Twingo, les concurrentes ne pouvaient pas rivaliser avec la nouvelle venue de Renault; la Lancia Y10 mesurait 1,51 mètre de large, la Citroën AX 1,56 mètre et la Peugeot 106 ; 159 cm. Ajoutez à cela un empattement long et une plus grande largeur des voies, les quatre roues du véhicule semblaient installées aux quatre coins les plus extrêmes de l’auto. De fait, les porte à faux de la Twingo étaient considérablement réduits par rapport aux modèles concurrents ; 60 cm à l’avant et 48 cm à l’arrière. Enfin, la forme monocorps de la carrosserie, la largeur intérieure de 136 cm, la hauteur de 142,3 cm, une banquette arrière coulissante (une idée de génie qui permettait aux passagers arrière de bénéficier d’un espace aux genoux digne des grandes berlines de l’époque !) et un Cx de 0,35, la Twingo était incontestablement un monospace citadin.

Un seul moteur, une seule version !

Après 33 mois de développement et 3,7 milliards de francs dépensés, la Twingo (ou projet W06 pour les collaborateurs Renault) arrive en concessions. Elle est alors équipée d’un moteur de 1,2 litre et d’une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. Sa particularité était de n’être disponible qu’en une seule mécanique et une seule version, déjà richement équipée, puisque la Twingo était la première auto du segment A (petites citadines) à disposer de série de l’ABS et de deux airbags à l’avant. En plus de cela, la Twingo recevait des vitres teintées, une lunette arrière chauffante, un essuis lave-lunette arrière, des appuie-têtes, poignées de maintien et des accoudoirs aux 4 places. Seules deux options étaient proposées : le toit ouvrant en toile et l’air conditionné.

Le moteur est un bloc 4 cylindres développant 55 chevaux, également appelé “moteur Cléon”. Il sera remplacé dès 1996 par un nouveau moteur 1 149 cm3 plus léger, qui ne comptait que 170 pièces.

À sa sortie, la Twingo était vendue 55 000 francs soit l’équivalent de 8 385 euros. Le nom Twingo quant à lui s’inspire de trois danses, le twist, le swing et le tango, pour un modèle qui devait personnaliser la joie de vivre et le dynamisme.

En 1998, la Twingo a subi une refonte majeure. Elle a été redessinée pour être plus moderne et plus sportive, avec une face avant plus agressive et une gamme de moteurs plus puissants. Les modèles Twingo RS et Twingo GT ont été ajoutés à la gamme pour répondre à la demande de performances plus élevées.

Au total, la Twingo 1ère génération s’est vendue à 2 600 000 unités.

2007 : arrivée de la Twingo 2

En 2007, la deuxième génération de Twingo a été introduite. Elle était plus grande que la première génération et offrait une gamme de moteurs plus large, allant d’un moteur de 1,2 litre à un moteur de 1,6 litre. La nouvelle Twingo était également disponible en version Diesel, ce qui la rendait plus économique à utiliser.

Avec un design plus moderne et une bouille beaucoup moins sympa, la deuxième génération de Twingo s’est vendue à 900 000 unités.

2014 : sortie de la troisième et dernière Twingo

En 2014, la troisième génération de Twingo a été lancée. Elle a été conçue en collaboration avec Daimler et partageait une plateforme avec la Smart ForFour. Particularités de cette troisième génération : cette nouvelle Twingo était dotée d’un moteur monté à l’arrière et d’une transmission à propulsion arrière (les deux précédentes générations étaient des tractions), ce qui la rendait très maniable en ville. Elle est également disponible en version 5 portes, alors que les précédentes générations ne l’étaient qu’en carrosserie trois portes.

En décembre 2020, une version 100% électrique arrive au catalogue. Il s’agit de la dernière Twingo, puisque le modèle sera remplacé par la future R5 électrique à partir de 2024. La génération 3 de Twingo s’est écoulée à 500 000 unités.

La Twingo fait partie de ces automobiles qui ont marqué le monde de la mobilité. Avec une bouille impayable et très réussie à son lancement, la première génération a su séduire des millions d’automobilistes, demeurant en 2023 le modèle préféré des utilisateurs. Preuve en est, 400 000 modèles de la génération 1 circulent encore sur nos routes de France !

Crédit photo : Philippe Pillon©/Renault©

