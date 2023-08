Ephéméride Rétro : ça s’est passé un 19 août | Dior, Beatles …

Le 19 août nous offre une perspective unique sur les décennies passées, des années 50 aux années 90, une période où la mode, la musique et l’automobile fusionnaient pour façonner une esthétique rétro captivante.

La mode : élégance immuable

Le 19 août, une date chargée d’histoire, a été le témoin de défilés de mode emblématiques qui ont laissé une empreinte indélébile sur l’esthétique vintage. En 1953, la maison de couture Christian Dior a présenté sa collection « Cristobal » à Paris. Cette collection, nommée en l’honneur du fondateur de la maison, Cristóbal Balenciaga, a redéfini les codes de la mode de l’époque. Les créations présentaient des silhouettes élégantes et féminines, mettant en avant la taille marquée et les jupes amples. Cette collection a incarné l’opulence et l’aspiration à la sophistication, marquant un tournant dans la mode des années 50.

Quelques décennies plus tard, en 1987, la créatrice britannique Vivienne Westwood a ébloui le monde de la mode avec sa collection « Harris Tweed ». Reconnue pour son audace et son attitude subversive, Westwood a puisé dans l’esthétique punk et a fusionné ces influences avec des matériaux classiques comme le tweed. Les modèles présentaient des coupes non conventionnelles, des superpositions artistiques et des détails excentriques, incarnant l’esprit rebelle des années 80. Cette collection a prouvé que la mode vintage peut évoluer tout en conservant une essence intemporelle.

Ces défilés illustrent comment la mode transcende les époques, reflétant les aspirations et les valeurs de chaque génération. Les créateurs comme Dior et Westwood ont marqué ces journées du 19 août avec des collections qui continuent d’inspirer les passionnés de mode et de vintage. En revisitants ces moments, nous sommes transportés dans un monde où l’élégance, la créativité et l’innovation se mêlent pour créer un héritage mode qui perdure au fil des décennies.

La musique : mélodies envoûtantes

Le 19 août, une journée chargée d’histoire, a également été le cadre de moments musicaux captivants qui ont laissé une empreinte durable dans le paysage de la musique vintage. En 1964, les Beatles ont inscrit leur nom dans l’histoire en se produisant au Cow Palace de San Francisco. Ce concert a marqué l’apogée de la « Beatlemania » et a capturé l’essence même de l’hystérie entourant ce groupe emblématique. Les fans en délire, les chansons intemporelles et l’énergie contagieuse des Beatles ont transformé cet événement en une expérience musicale inoubliable.

De même, le 19 août 1983, un autre chapitre musical s’est écrit avec le lancement du festival « US Festival » en Californie. Ce festival, créé par Steve Wozniak, cofondateur d’Apple, a attiré une multitude d’artistes de divers genres musicaux. Le groupe de heavy metal Van Halen a joué lors de cette première édition et a attiré plus de 300 000 spectateurs. Cet événement a symbolisé l’atmosphère de célébration de la musique des années 80, montrant comment la musique pouvait rassembler des foules immenses autour de sons variés.

Enfin, le 19 août 1990, le festival de Woodstock célébrait son 20e anniversaire à Saugerties, dans l’État de New York. Bien que l’événement original de 1969 ait marqué le sommet du mouvement hippie, cette édition de 1990 a rappelé l’esprit de paix, d’amour et de musique qui avait caractérisé la première itération. Avec des performances d’artistes variés comme Santana, Joe Cocker et Crosby, Stills, Nash & Young, le festival a maintenu son statut d’emblème de la musique et de la culture vintage.

L’automobile : l’élégance sur roues

Le 19 août, une date marquante, a également donné naissance à des moments emblématiques dans le monde de l’automobile, soulignant l’importance des voitures classiques dans la culture vintage. En 1955, Ford a révélé au public la Thunderbird, une voiture qui allait devenir une véritable icône de l’automobile américaine. La Thunderbird incarnait le rêve de l’Amérique des années 50 avec son design élégant et sa puissance sous le capot. Elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de voitures de sport, captivant les passionnés d’automobiles vintage à travers les décennies.

De même, le 19 août 1977 a été marqué par la présentation de la Pontiac Trans Am « Bandit » à Atlanta, en Géorgie. Inspirée par le film « Smokey and the Bandit« , cette édition spéciale de la Trans Am a instantanément capturé l’imagination des amateurs de voitures classiques. Son design audacieux, associé à des performances impressionnantes, en a fait un symbole de l’esthétique rétro et de l’amour pour la conduite rapide. Le modèle ayant appartenu à Burt Reynolds et que l’on voit dans le film “Smokey and the Bandit” a été vendu à 495 000 $ lors d’une vente aux enchères, aux États-Unis, en février 2022.

Naissances et décès

Parmi les célébrités nées un 19 août, on compte entre autres Jean-Luc Mélenchon (1951), Bill Clinton (1945), Valérie Kaprisky (1962), Coco Chanel (1883), Guy Grosso (1933) et Johnny Nash (1940). Le 19 août 1977 marque le décès de Groucho Marx.

En 1986, un autre moment emblématique a eu lieu avec le lancement de la Porsche 959, une supercar qui a redéfini les normes de l’ingénierie automobile. Avec ses technologies de pointe, sa vitesse incroyable et son design intemporel, la Porsche 959 a incarné l’alliance entre la performance et le style, devenant une référence dans l’univers des voitures classiques.

Ces événements dans le domaine de l’automobile du 19 août rappellent comment les voitures ont façonné la culture et l’identité d’une époque. De la Thunderbird à la Trans Am « Bandit » et à la Porsche 959, ces voitures ont transcendé leur fonction utilitaire pour devenir des symboles d’esthétique, de puissance et d’élégance. Elles continuent d’attirer l’admiration des passionnés d’automobiles vintage, témoins vivants de l’héritage riche et varié de l’industrie automobile.

Produit du Quotidien : Innovation Rétro

Le 19 août a marqué l’introduction de produits du quotidien qui ont eu un impact durable sur la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. En 1960, le Rubik’s Cube a été breveté par Ernő Rubik. Ce casse-tête coloré et complexe a rapidement conquis le monde, devenant un phénomène culturel emblématique des années 80. Le Rubik’s Cube a captivé les esprits en offrant un défi intellectuel captivant et est resté un symbole de résolution de problèmes et de persévérance.

De même, en 1978, le 19 août a marqué le lancement du premier magnétoscope grand public, le Sony Betamax. Cette innovation a révolutionné la façon dont les gens consomment la télévision et les films à domicile. Bien que le Betamax ait finalement été supplanté par le format VHS, il a ouvert la voie à l’ère de l’enregistrement vidéo à domicile et a été un précurseur de la technologie qui allait suivre.

En 1989, le 19 août a également été le jour où l’appareil photo jetable a été breveté. Cette invention a radicalement changé la manière dont nous capturons les moments de notre vie quotidienne. L’appareil photo jetable a rendu la photographie accessible à tous, permettant à chacun de saisir des instants précieux sans avoir à investir dans un équipement coûteux. Les photos prises avec ces appareils ont acquis une aura nostalgique, symbolisant la simplicité et l’authenticité.

A retenir si cette journée est vintage :

En somme, le 19 août est une fenêtre ouverte sur l’histoire du vintage, où la mode, la musique et l’automobile s’entremêlent pour créer une esthétique intemporelle. Ces événements, des défilés de mode iconiques aux concerts légendaires et aux voitures classiques, nous rappellent l’impact durable de ces éléments sur la culture et la société.