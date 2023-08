Netflix diffusera la série “Tapie” à partir du 13 septembre 2023

La plateforme Netflix diffusera une série retraçant la vie de Bernard Tapie à partir du 13 septembre 2023. Intitulé “Tapie”, ce biopic nous replonge dans une époque vintage où le jeune homme d’affaires faisait ses débuts comme vendeur de téléviseurs en porte à porte, jusqu’à son ascension et sa prise de responsabilités tant politiques que managériales.

Tapie est une mini-série qui retrace le destin romanesque d’un personnage hors du commun. Tout au long des sept épisodes de 50 mn, Laurent Lafitte se glissera dans la peau de Bernard Tapie, à travers ses réussites et ses échecs. Une performance bluffante par laquelle l’acteur de la Comédie Française confirme sa large palette d’interprétation, par une ressemblance physique et un jeu surprenants.

La série sera diffusée sur Netflix à partir du 13 septembre 2023. L’occasion de revenir sur le parcours incroyable de celui que les Guignols appelaient “Nanard”.

Bernard Tapie : un parcours de succès, de controverses et de résilience

La vie de Bernard Tapie est à bien des égards une saga fascinante qui oscille entre triomphes éclatants et scandales retentissants. Homme d’affaires, homme politique, acteur médiatique et sportif, Bernard Tapie a traversé les décennies en laissant une empreinte indélébile sur le paysage français. Son parcours est à la fois un reflet des opportunités et des défis de son époque.

Des débuts modestes aux sommets du succès

Bernard Tapie voit le jour le 26 janvier 1943 à Paris, dans une famille modeste. Ses débuts ne laissent pas présager la trajectoire exceptionnelle qu’il allait embrasser. Cependant, son caractère ambitieux et sa détermination le poussent à persévérer. Il commence par travailler comme vendeur de chaussures, puis comme vendeur en porte à porte de téléviseurs, mais son esprit entrepreneur prend rapidement le dessus.

Dans les années 1970, il fonde son propre magasin de sport, « La Provençale », à Marseille. C’est le début d’une série de réussites dans le monde des affaires. Tapie développe son empire en acquérant plusieurs entreprises, dont le groupe Adidas en 1990, ce qui lui permet de devenir un acteur majeur du monde du sport et de la mode.

La période politique et les scandales

Bernard Tapie ne se contente pas de conquérir le monde des affaires. En 1986, il plonge dans l’arène politique en devenant ministre de la Ville dans le gouvernement de François Mitterrand. Cette incursion dans la sphère politique marque le début d’une période tumultueuse de sa vie. En 1993, il est nommé ministre de la Réforme d’État et porte-parole du gouvernement, mais démissionne rapidement.

C’est cependant dans le domaine du sport que Bernard Tapie connaît la plus grande controverse. En tant que président de l’Olympique de Marseille, il mène le club à des succès sportifs majeurs, notamment en remportant la Ligue des champions en 1993. Cependant, cette victoire est ternie par un scandale financier lié à des manipulations de matchs et des irrégularités comptables. Tapie est ultimement condamné pour fraude et abus de biens sociaux en 1995.

Le combat contre la maladie et la résilience

Après sa condamnation, la vie de Bernard Tapie prend un tournant inattendu. En 2017, il est diagnostiqué avec un cancer de l’estomac, une maladie qui mettra à l’épreuve sa résilience et sa détermination. Sa lutte contre la maladie devient un symbole de sa ténacité, et il se battra jusqu’au bout contre le mal qui le ronge. Il décèdera le 3 octobre 2021.

Le retour médiatique

Après des années de discrétion, Bernard Tapie fait un retour remarqué sur la scène médiatique. En 2013, il publie son autobiographie intitulée « Un scandale d’État », dans laquelle il revient sur sa vie, sa carrière et les scandales qui l’ont marquée. Ce livre suscite de vives réactions et ravive les débats autour de sa personnalité complexe.

Un héritage controversé

Le parcours de Bernard Tapie est indéniablement marqué par des succès et des scandales. Il incarne le dynamisme et l’ambition de la France des années 1980 et 1990, tout en révélant les failles du système financier et politique. Sa capacité à rebondir après des épreuves personnelles et judiciaires est admirable, mais il reste un personnage polarisant.

La vie de Bernard Tapie reste un mélange captivant de triomphes et de controverses. Son héritage est complexe, et il suscite encore aujourd’hui des débats passionnés sur son impact sur la société française. Quoi qu’on en pense, il demeure un personnage qui a laissé une marque indélébile dans l’histoire du pays.

Tapie – diffusion sur Netflix à partir du 13 septembre 2023