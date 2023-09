Il y a 22 ans, le 11/09/2001, les attentats sur le sol américain allaient bouleverser le monde

Le 11 septembre 2001, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective en raison des attentats terroristes perpétrés aux États-Unis. Ce jour-là, le monde a assisté à une série d’attaques coordonnées qui ont bouleversé la société américaine et ont eu un impact profond sur les relations internationales et la sécurité mondiale. Revenons sur ces événements tragiques qui ont marqué le début du XXIe siècle.

Les attaques

Le matin du 11 septembre 2001, le ciel était clair et ensoleillé à New York. Cependant, vers 8h46, un Boeing 767 d’American Airlines s’est écrasé dans la tour nord du World Trade Center à Manhattan. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que ce n’était que le début d’une série d’attaques coordonnées. Moins de 20 minutes plus tard, un autre avion, un Boeing 767 d’United Airlines, a frappé la tour sud du World Trade Center.

Les images de ces avions percutant les tours jumelles ont été diffusées en direct à la télévision, choquant le monde entier. La vision de ces bâtiments emblématiques en feu et s’effondrant plus tard a été une expérience traumatisante pour des millions de personnes.

Pendant ce temps, un troisième avion, un Boeing 757 d’American Airlines, a été détourné et s’est écrasé sur le Pentagone à Arlington, en Virginie, siège du département de la Défense des États-Unis. Un quatrième avion, un Boeing 757 d’United Airlines, s’est écrasé en Pennsylvanie après que les passagers aient tenté de reprendre le contrôle de l’appareil aux pirates de l’air.

En quelques heures, près de 3 000 personnes ont perdu la vie dans ces attaques brutales. Les pertes humaines étaient immenses, et les conséquences allaient bien au-delà des chiffres. Le monde entier était en deuil.

L’impact sur l’Amérique

Les attentats du 11 septembre ont eu un impact majeur sur les États-Unis. En plus des pertes en vies humaines, les attaques ont causé d’énormes dégâts matériels. Les tours jumelles du World Trade Center se sont effondrées, provoquant des destructions massives dans le quartier financier de Manhattan. Le Pentagone a également subi des dommages importants.

Sur le plan politique, ces attaques ont incité les États-Unis à déclarer une « guerre contre le terrorisme ». Le président George W. Bush a rapidement pointé du doigt Al-Qaïda, dirigé par Oussama ben Laden, comme responsable des attaques, et il a lancé une campagne militaire en Afghanistan pour renverser le régime des Talibans, accusé de soutenir Al-Qaïda.

Le pays a également renforcé ses mesures de sécurité intérieure, créant le département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) et adoptant le USA PATRIOT Act, qui a élargi les pouvoirs de surveillance du gouvernement.

L’impact mondial

Les attentats du 11 septembre ont également eu un impact majeur sur la scène internationale. L’OTAN a activé pour la première fois son article 5, considéré comme une attaque contre l’ensemble de l’alliance, en soutien aux États-Unis. De nombreux pays ont exprimé leur solidarité envers les États-Unis et ont condamné les attaques.

Ces événements ont également alimenté la montée de l’islamophobie dans le monde, entraînant des discriminations et des préjugés envers les musulmans et les personnes d’origine moyen-orientale.

Un monde transformé

Les attentats du 11 septembre 2001 ont eu un impact durable sur la politique internationale et la sécurité mondiale. Ils ont marqué le début d’une nouvelle ère de lutte contre le terrorisme, avec des conséquences qui se font encore sentir aujourd’hui. Les guerres en Afghanistan et en Irak, les débats sur la sécurité nationale et la protection des libertés individuelles, ainsi que la lutte mondiale contre le terrorisme sont autant d’héritages de cette journée tragique.

Le 11 septembre 2001 restera dans l’histoire comme un jour sombre et déchirant, mais il nous rappelle également la résilience de la société américaine et du monde entier face à l’adversité. Il souligne l’importance de l’unité, de la tolérance et de la diplomatie dans un monde qui reste confronté à des défis complexes et interconnectés.

Crédit photo : Twin towers de New-York – 11 septembre 2001. Crédit photo : Robert J.Fisch-Wikimedia