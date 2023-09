La Poste va éditer un nouveau timbre dans la série “Poste aérienne”

Régulièrement, La Poste édite des timbres dits “de collection”, hors de ceux que l’on connaît habituellement pour envoyer notre courrier. Visuellement plus artistiques, ces timbres constituent plusieurs séries et aujourd’hui, la série Poste aérienne s’enrichit d’un timbre à l’effigie du Commandant René Mouchotte, véritable héros aérien de la Seconde Guerre Mondiale mort pour la France et premier Français à avoir encadré un “squadron” de la Royal Air Force.

Le 13 novembre 2023, La Poste émettra un timbre et une mini-feuille de la série Poste aérienne à l’effigie du Commandant René Mouchotte à l’occasion du 80e anniversaire de sa disparition.

René Mouchotte, une vie de héros

René Mouchotte est né le 21 août 1914 à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne. Dès l’âge de 18 ans, il apprend à piloter et fait son service militaire dans l’armée de l’Air, obtient le grade de sergent et son brevet de pilote. En 1939, il est mobilisé, affecté aux écoles de formation, et ce malgré ses demandes pour rejoindre une escadrille de chasse. En mai 1940, stationné à Oran, en Algérie, et révolté par la demande d’armistice, il décide de rejoindre l’Angleterre. Le 29 juin, il rallie Gibraltar à bord d’un bimoteur Caudron C.440 Goéland, puis l’Angleterre par bateau.

Le 13 juillet 1940, René Mouchotte signe son engagement dans la Royal Air Force. Le personnage s’impose rapidement. Son entraînement achevé, il participe tout d’abord à des opérations de surveillance en mer d’Irlande. En octobre 1940, il est affecté au Squadron 615, le « Churchill Squadron », avec le grade d’adjudant et participe à la bataille d’Angleterre. En mars 1941, il est sous-lieutenant et prend le commandement d’une section de six appareils. Après une première citation en juillet, il est nommé lieutenant et flight commander, premier Français à commander un squadron britannique.

Il obtient sa première victoire aérienne le 26 août. À la fin de l’année 1941, René Mouchotte est affecté au groupe de chasse « Ile-de-France » et reçoit le commandement de l’escadrille « Paris » en février 1942. Il est alors capitaine. Le 14 juillet, la croix de guerre lui est solennellement remise par le général de Gaulle. Le 9 janvier 1943, récemment promu commandant, il reçoit le commandement du groupe de chasse « Alsace », remportant deux victoires aériennes les 15 et 17 mai. Mais, épuisé par les missions, René Mouchotte est abattu le 27 août au-dessus de la Manche. Son corps ne sera retrouvé qu’en septembre sur une plage belge.

Plusieurs fois décoré

Chevalier de la Légion d’honneur, compagnon de la Libération, croix de guerre avec six citations, Distinguished Flying Cross britannique, René Mouchotte comptait 408 missions de guerre, 1 743 heures de vol et trois victoires aériennes. Il avait 29 ans. En 1949, les éditions Flammarion publieront ses carnets de vol.

Spécifications timbre et feuille commandant René Mouchotte

Illustration : Pierre-André COUSIN

Gravure : Elsa CATELIN

Impression : mixte offset / taille-douce

Le timbre

Format : 52 x 31 mm

Présentation : 12 timbres à la feuille

Tirage : 408 000 exemplaires

Valeur faciale : 8,75 € – Lettre Internationale 250g

Conception graphique timbre à date : Pierre-André COUSIN

La mini-feuille

Format : 130 x 185 mm

Tirage : 35 000 exemplaires

Prix de vente : 87,50 € (10 timbres indivisibles, mini-feuille filmée sous Marie-Louise).

Sur les contours de la mini-feuille sont représentés :

En haut du feuillet : la cocarde de la Royal Air Force et le profil de l’avion Spitfire Mk IX, immatriculé L-NL, de René Mouchotte.

Sur le bord gauche : l’insigne Croix de Lorraine (insigne de la Force Aérienne de la France Libre) que René Mouchotte avait fait peindre sur son avion – la médaille de l’Ordre de la Libération – une esquisse du Spitfire.

Sur le bord droit : la médaille de la Légion d’Honneur – la médaille de la croix de guerre 39/45 – une esquisse du Spitfire.

En bas du feuillet : Les falaises du Sud de l’Angleterre au-dessus desquelles René Mouchotte a combattu.

En arrière-plan : Une carte de vol anglaise de l’époque de René Mouchotte.

Le timbre et la mini-feuille seront vendus en avant-première du mercredi 8 au vendredi 10 novembre à : PARIS (75) -Salon Philatélique d’Automne, Espace Champerret Hall A – 6, rue Jean Ostreicher, 75017 PARIS. Métro Porte de Champerret Ligne 3 – ENTRÉE GRATUITE. Du mercredi 8 au vendredi 10 novembre 2023 de 10H à 18H (sauf le vendredi jusqu’à 17h). -Le Carré d’Encre, de 10h à 19h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS (Pas d’oblitération).