Pour qu’il y ait retour, il faudrait que l’uniforme scolaire ait déjà été instauré

En cette période de rentrée scolaire où l’interdiction du port de l’abaya crée le débat, de nombreux politiciens prônent le retour de l’uniforme à l’école. C’est le cas du président des Républicains, Éric Ciotti. Mais faudrait-il encore que pour parler de “retour”, l’uniforme ait déjà été obligatoire dans nos écoles publiques, ce qui n’est pas le cas.

L’uniforme n’a jamais été obligatoire

Pour qu’il y ait retour, nous sommes d’accord pour dire qu’il faut un précédent, non ? Or, dans ce grand débat autour de l’uniforme obligatoire à l’école, en pleine période de rentrée scolaire, certains politiciens parlent du “retour de l’uniforme”, comme Éric Ciotti. D’ailleurs, le président du MoDem François Bayrou a bien indiqué : “On n’a jamais eu l’uniforme dans l’école publique française». Parlons plutôt de l’instauration de l’uniforme dans nos écoles publiques, puisque dans l’hexagone l’uniforme n’a jamais été mis en place.

Une impression collective liée à une époque

Certes certaines institutions privées ont adopté l’uniforme, mais c’était au XIXe siècle ou encore, dans certains internats. Ce qui a donné cette impression d’uniforme dans l’esprit collectif, c’est le port de la blouse à l’école, qui bien qu’elle fût différente d’un élève à l’autre, apparaissait comme un vêtement uniformisé. Effet renforcé par les photos en noir et blanc, où toutes les blouses devenaient grises.

L’uniforme scolaire : déjà mis en place dans les DOM

En revanche, le port de l’uniforme est obligatoire dans les écoles publiques, comme privées dans certains Départements d’Outre-Mer tels que la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, il s’agit le plus souvent d’un pantalon de jeans (ou bermuda, ou jupe) et d’un t-shirt de couleur défini, à respecter. Chaque établissement scolaire affiche sa propre couleur et son logo, ce qui permet de différencier les établissements. Pour la tenue de sport, un uniforme est également imposé, avec une couleur pour le bas de survêtement et une couleur pour le haut, avec là encore le logo de l’école.

Ces uniformes sont à la charge des parents, qui doivent les acheter à leurs enfants. Le plus souvent, un magasin qui assure le flocage est recommandé par l’établissement scolaire.

Pour l’île de la Réunion, c’est différent. L’uniforme n’est pas obligatoire dans les écoles publiques, mais on le voit de plus en plus, depuis 6/7 ans, dans les écoles privées.

Crédit photo : Unsplash©