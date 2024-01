Flashdance revient en comédie musicale

Flashdance – The Musical à La Seine Musicale – Paris le 27/04/2024 et en tournée

Quarante ans après sa sortie au cinéma, le film culte Flashdance, qui avait fait 4 137 540 entrées en France est adapté en comédie musicale. Ce spectacle dansant reprenant les grands tubes des années 80 sera en tournée à travers la France en 2024 et à Paris à La Seine Musicale le 27 avril 2024.

Flashdance vous fera revivre le temps d’un concert les plus grands tubes qui ont fait faire le tour du monde à ce film mythique. Toute l’ambiance que vous pouvez en attendre sera présente, et vous pourrez rejoindre les millions de fans qui ont déjà vu ce spectacle à travers le monde.

Préparez-vous à retrouver la sympathique Alex, ouvrière le jour et danseuse de cabaret la nuit ! La troupe du spectacle interprétera les principaux hits issus de la B.O. du film comme What a Feeling, Maniac et Manhunt.

Voici une comédie musicale grandiose et inoubliable avec une bande son qui comprend les plus grands hits dance des années 80.

Célébrant son 40e anniversaire, le phénomène du film à succès Flashdance revient sur scène à la Seine Musicale, puis en tournée dans toutes les villes de France ! Une comédie musicale avec une bande son qui comprend les plus grands hits dance des années 80.

Le spectacle Flashdance raconte l’histoire inoubliable d’Alex, ouvrière dans une aciérie de Pittsburgh le jour, et danseuse dans un bar la nuit, rêvant de devenir un jour une star de la danse. Quand une romance avec son patron à l’usine menace de compliquer ses ambitions, Alex apprend la signification de l’amour et se sert de son talent afin de réaliser son rêve.

Sorti sur les écrans en 1983, Flashdance est rapidement devenu un film culte. Qui n’a jamais vu ne serait-ce qu’un extrait de la fameuse scène de danse où l’actrice Jennifer Beals semble s’envoler sur le tube What a Feeling d’Irene Cara ? (Voir la vidéo en bas de l’article).

Avec la comédie musicale Flashdance, retrouvez sur scène plus de 30 artistes qui vous feront danser sur les plus grands titres tels que « What a Feeling », « Maniac », « Gloria », « Manhunt », « I Love Rock & Roll », « Cameleon Girls » …

Le spectacle est composé de 2 actes : 70 minutes et 45 minutes et un entracte de 20 minutes. A ne pas rater partout en France et à Paris à la Seine Musicale le 27 avril 2024.

Toutes les dates de la tournée FlashDance

Samedi 20 Janvier 2024 : Le Colisée – Roubaix (59)

Vendredi 26 Janvier 2024 : Zenith – Dijon (21)

Samedi 27 Janvier 2024 : Centre de Congres – Le Havre (76)

Vendredi 2 Février 2024 : Arkea Arena – Bordeaux (33)

Samedi 3 Février 2024 : L’acclameur – Niort (79)

Dimanche 4 Février 2024 : Palais des Congres – Chasseneuil du Poitou (86)

Vendredi 9 Février 2024 : Reims Arena – Reims (51)

Samedi 10 Février 2024 : Zenith – Amiens (80)

Dimanche 11 Février 2024 : Elispace – Beauvais (60)

Samedi 17 Février 2024 : Le Palio – Perigueux (24)

Jeudi 22 Février 2024 : Zenith Omega – Toulon (83)

Vendredi 23 Février 2024 : Le Dome – Marseille (13)

Samedi 24 Février 2024 : Palais Nikaia – Nice (06)

Jeudi 29 Février 2024 : Zenith – Nantes (44)

Vendredi 1 Mars 2024 : Le Liberté – Rennes (35)

Samedi 2 Mars 2024 : Brest Arena – Brest (29)

Dimanche 3 Mars 2024 : Zenith – Nantes (44)

Jeudi 7 Mars 2024 : Narbonne Arena – Narbonne (11)

Vendredi 8 Mars 2024 : Zenith Sud – Montpellier (34)

Samedi 9 Mars 2024 : Summum – Grenoble (38)

Dimanche 10 Mars 2024 : Zinga Zanga – Béziers (34)

Jeudi 14 Mars 2024 : Zenith – Lille (59)

Samedi 16 Mars 2024 : Palais des Congres – Montélimar (26)

Jeudi 21 Mars 2024 : Zenith d’Auvergne – Cournon (63)

Vendredi 22 Mars 2024 : Zenith – Saint Etienne (42)

Samedi 23 Mars 2024 : Cite Internationale – Lyon (69)

Dimanche 24 Mars 2024 : Arcadium – Annecy (74)

Vendredi 29 Mars 2024 : Lann Sevelin – Parc des Expos – Lorient (56)

Samedi 30 Mars 2024 : Espace Mayenne – Laval (53)

Dimanche 31 Mars 2024 : Le Liberté – Rennes (35)

Vendredi 5 Avril 2024 : Ekinox / Ainterexpo – Bourg En Bresse (01)

Samedi 6 Avril 2024 : Summum – Grenoble (38)

Jeudi 11 Avril 2024 : Zenith – Caen (14)

Vendredi 12 Avril 2024 : Vinci Centre de Congres – Tours (37)

Samedi 13 Avril 2024 : Zenith – Orleans (45)

Dimanche 14 Avril 2024 : Zenith – Rouen (76)

Vendredi 19 Avril 2024 : Zenith – Toulouse (31)

Samedi 20 Avril 2024 : Casino Théâtre Barriere – Toulouse (31)

Dimanche 21 Avril 2024 : Palais des Congres – Perpignan (66)

Samedi 27 Avril 2024 : La Seine Musicale – Boulogne Billancourt (92)

Retour sur le film

À l’occasion de la re-sortie de Flashdance en comédie musicale, replongeons-nous dans l’univers du film, sorti le 14 septembre 1983 en France et qui avait fait un véritable carton, avec 4 137 540 entrées. Le long-métrage était à lui seul le parfait reflet des années 80.

Flashdance : Entre la danse et les rêves

Flashdance, sorti en 1983, est un film emblématique qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma. Réalisé par Adrian Lyne et produit par Don Simpson et Jerry Bruckheimer, le film a marqué une génération avec sa fusion captivante de la danse, de la musique et du drame.

Synopsis

L’histoire de Flashdance se déroule dans la vibrante ville de Pittsburgh, où une jeune femme ambitieuse, Alex Owens, jouée par Jennifer Beals, travaille comme soudeuse dans une aciérie le jour. Cependant, son véritable rêve est de devenir danseuse professionnelle. Les nuits, elle fréquente un club de danse exotique appelé Mawby’s, où elle s’évade de sa vie quotidienne pour se perdre dans les mouvements gracieux de la danse.

La vie d’Alex prend un tournant décisif lorsqu’elle découvre une opportunité de poursuivre son rêve de danse en auditionnant pour l’école de danse prestigieuse de Pittsburgh. Le film suit son parcours, soulignant les défis qu’elle doit surmonter pour conquérir sa place dans le monde de la danse professionnelle.

Flashdance n’est pas seulement une histoire sur la poursuite des rêves, mais aussi une exploration de l’amour et de la passion. Le personnage d’Alex entame une relation romantique avec son patron, Nick Hurley, interprété par Michael Nouri. Leur histoire d’amour complexe ajoute une dimension émotionnelle au récit et souligne les sacrifices que l’on doit parfois faire pour réaliser ses rêves.

La bande sonore emblématique

L’une des caractéristiques les plus mémorables de Flashdance est sa bande sonore emblématique. Le film a donné naissance à des titres devenus des classiques, notamment « What a Feeling » d’Irene Cara, qui a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 1984, ainsi que « Maniac » de Michael Sembello. Ces chansons ont contribué à définir l’atmosphère énergique et passionnée du film, ajoutant une couche supplémentaire à l’expérience cinématographique.

L’impact culturel

Flashdance a été salué pour sa représentation captivante de la danse et a influencé de manière significative la culture populaire des années 80. La tenue emblématique d’Alex, avec son justaucorps et son épaule dénudée, est devenue un symbole de la mode de l’époque. De plus, les séquences de danse époustouflantes ont inspiré de nombreux danseurs et chorégraphes, laissant une empreinte durable dans l’industrie du divertissement.

Flashdance reste un film mémorable qui a transcendé son époque pour devenir un classique du cinéma. Avec son mélange captivant de danse, de musique et de drame, il continue à captiver les spectateurs, rappelant l’importance de poursuivre ses rêves avec passion et détermination.

Crédit photo : Flashdance-The Musical©