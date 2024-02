Le premier ordinateur Macintosh a 40 ans aujourd’hui

Macintosh 128k : La révolution informatique qui a redéfini l’expérience utilisateur

Il y a 40 ans, le 24 janvier 1984, Apple Computer Inc. lançait l’ordinateur Macintosh 128k, un appareil qui allait changer à jamais le paysage informatique. Ce fut un moment charnière dans l’histoire de la technologie, marquant l’avènement de l’informatique personnelle conviviale et du design révolutionnaire. Dans cet article, nous explorerons les caractéristiques, l’impact et l’héritage du Macintosh 128k, un précurseur des futurs ordinateurs Mac.

Caractéristiques techniques

Le Macintosh 128k était équipé d’un processeur Motorola 68000 cadencé à 8 MHz, d’une mémoire vive (RAM) de 128 kilo-octets et d’un écran monochrome de 9 pouces avec une résolution de 512 x 342 pixels. L’une des caractéristiques les plus marquantes était son unité de stockage externe, un lecteur de disquettes 3.5 pouces, qui était à l’époque une innovation majeure par rapport aux disques souples 5.25 pouces utilisés par d’autres ordinateurs de l’époque.

Le Lancement mémorable

Le Macintosh 128k a été dévoilé lors d’un événement mémorable dirigé par le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, au Flint Center for the Performing Arts en Californie. La présentation a été accompagnée d’une publicité emblématique réalisée par Ridley Scott, diffusée lors du Super Bowl (voir vidéo ci-dessous), pour la somme de 800 000 $ à l’époque (2,5 millions d’euros actuels) qui a symbolisé la rébellion contre la domination informatique de l’époque. Ce lancement a marqué le début de la philosophie « Think Different » d’Apple.



L’Interface graphique révolutionnaire

Ce qui a vraiment démarqué le Macintosh 128k de ses concurrents était son interface utilisateur graphique (GUI). Avec le système d’exploitation Macintosh System Software, le Macintosh a introduit l’utilisation de fenêtres, d’icônes et de menus déroulants, rendant l’interaction avec l’ordinateur plus intuitive pour les utilisateurs novices. Cette conception révolutionnaire a jeté les bases de l’expérience utilisateur moderne que nous connaissons aujourd’hui.

Impact sur l’industrie

Le Macintosh 128k a marqué une rupture significative avec les normes de l’époque, où les interfaces en ligne de commande prévalaient. L’ordinateur a trouvé son public parmi les professionnels créatifs, les éducateurs et les amateurs d’informatique personnelle. Il a ouvert la voie à une nouvelle ère où l’informatique n’était plus l’apanage des experts, mais accessible à un public plus large.

Héritage et évolution

Le succès initial du Macintosh 128k a jeté les bases de la gamme d’ordinateurs Mac qui a suivi. La série Macintosh a continué à innover avec des modèles tels que le Macintosh Plus, le Power Macintosh, et plus tard le MacBook et l’iMac. L’engagement d’Apple envers le design avant-gardiste et une interface utilisateur intuitive est resté une constante tout au long de son évolution.

Le Macintosh 128k reste un jalon incontournable dans l’histoire de l’informatique, symbolisant la vision novatrice d’Apple et la démocratisation de la technologie. Son impact sur l’industrie informatique perdure, rappelant comment un petit ordinateur personnel a pu catalyser une révolution numérique. À l’occasion de son 40e anniversaire, le Macintosh 128k demeure un témoignage vivant de l’esprit visionnaire qui anime Apple depuis ses débuts.

Crédit photo : Pixabay et All about Apple Museum Official web site©-Wikimedia (Macintosh écran seul en bas d’article).