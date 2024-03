L’aéroport international Roissy Charles de Gaulle célèbre ses 50 ans : Retour sur un demi-siècle d’histoire aéronautique

Le 8 mars 1974, la France inaugurait fièrement l’un de ses plus grands symboles de modernité et d’ouverture au monde : l’aéroport international Roissy Charles de Gaulle, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Paris. Cinquante ans plus tard, cet aéroport majeur continue de jouer un rôle crucial dans le paysage aérien mondial, accueillant des millions de passagers chaque année et facilitant les échanges internationaux.

Le projet audacieux de Roissy Charles de Gaulle

Le projet de construction de l’aéroport international Roissy Charles de Gaulle remonte aux années 1960, période de croissance rapide du trafic aérien et d’émergence de l’aviation commerciale à réaction. Le gouvernement français, sous la présidence du général Charles de Gaulle, a jugé nécessaire de doter le pays d’un aéroport moderne et fonctionnel capable de répondre aux besoins futurs du transport aérien.

Des débuts ambitieux

Les travaux de construction ont débuté en 1966 sur un site de 15 000 hectares, faisant de Roissy Charles de Gaulle l’un des plus grands aéroports au monde en termes de superficie. L’inauguration officielle a eu lieu le 8 mars 1974, marquant le début d’une nouvelle ère pour l’aviation française et internationale.

Une croissance exponentielle du trafic

Au fil des décennies, Roissy Charles de Gaulle a connu une croissance exponentielle du trafic aérien, devenant l’un des hubs les plus importants en Europe et dans le monde. En 2022, l’aéroport a accueilli plus de 75 millions de passagers, faisant de lui le deuxième aéroport le plus fréquenté d’Europe après l’aéroport d’Heathrow à Londres et le dixième sur le plan mondial.

Un pôle économique majeur

L’essor de Roissy Charles de Gaulle a également contribué à créer un véritable pôle économique dans la région parisienne. Des milliers d’emplois directs et indirects ont été créés, allant des compagnies aériennes et des entreprises de transport aux commerces et services associés à l’aéroport.

Une infrastructure en constante évolution

Pour répondre à la demande croissante et aux normes de sécurité toujours plus strictes, l’aéroport international Roissy Charles de Gaulle a connu de nombreuses expansions et rénovations au fil des ans. De nouveaux terminaux, pistes et infrastructures ont été ajoutés pour améliorer l’expérience des passagers et garantir un fonctionnement optimal de l’aéroport.

Perspectives d’avenir

Alors que Roissy Charles de Gaulle célèbre son cinquantième anniversaire, l’aéroport continue de se développer et d’innover pour rester à la pointe de l’industrie aéronautique mondiale. Avec des projets ambitieux tels que l’extension du terminal 4 et l’amélioration de la connectivité, Roissy Charles de Gaulle est prêt à poursuivre sa mission de facilitateur des échanges internationaux et de porte d’entrée vers la France et l’Europe pour les décennies à venir.



Crédit photo : Greenboost©-domaine public-boeing 737 au Terminal 2F de Roissy CDG