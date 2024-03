Le GIGN fête ses 50 ans

Le 1er mars 1974, le GIGN (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) voit le jour en France. Cette unité d’élite, spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et les situations de crise, a été créée en réponse aux attaques terroristes des années précédentes qui ont mis en lumière les lacunes dans les capacités de réaction des forces de sécurité françaises.

Les raisons de sa création

Dans les années 1960-1970, la France et l’Europe ont été secouées par plusieurs attaques terroristes ou criminelles, notamment la prise d’otages à Cestas en 1969 (soldée par la mort de deux enfants et le forcené, leur père), la Centrale de Clairvaux en 1971 (tentative d’évasion sanglante), ou encore les Jeux Olympiques de Munich en septembre 1972. Ces événements ont démontré la nécessité d’avoir une force d’intervention rapide et hautement qualifiée pour faire face à de telles situations.

La genèse du GIGN

Le GIGN a été créé sur ordre du ministre de l’Intérieur de l’époque, Raymond Marcellin, avec le soutien actif du Général Christian Prouteau. Son objectif initial était de fournir une réponse efficace aux prises d’otages et aux situations de terrorisme en France et à l’étranger.

Fonctionnement et missions

Le GIGN est composé de gendarmes triés sur le volet, bénéficiant d’une formation rigoureuse et d’un équipement de pointe. Ses missions principales incluent la libération d’otages, la neutralisation de terroristes, la lutte contre le grand banditisme, ainsi que des opérations de protection des personnalités et des interventions en milieu hostile.

L’unité est basée à Satory, près de Versailles, où elle dispose de ses propres installations d’entraînement et de simulation, lui permettant de se préparer à toute éventualité avec précision et efficacité.

Interventions notables

Au fil des années, le GIGN a été impliqué dans de nombreuses opérations à haut risque, aussi bien en France qu’à l’étranger. Parmi ses interventions les plus célèbres figurent la libération des otages du vol Air France 8969 détourné par des terroristes islamistes à Marseille en 1994, et la libération des otages français détenus au Yémen en 2011.

Conditions d’intégration

Pour intégrer le GIGN, les candidats doivent être des gendarmes expérimentés, ayant déjà fait leurs preuves au sein de la Gendarmerie Nationale. Ils doivent également passer des tests physiques, psychologiques et techniques extrêmement exigeants, ainsi qu’une formation intensive de plusieurs mois pour acquérir les compétences nécessaires pour opérer au sein de l’unité.

Depuis sa création en 1974, le GIGN est devenu un pilier essentiel de la lutte contre le terrorisme et les situations de crise en France et à travers le monde. Grâce à son expertise, sa détermination et son engagement sans faille, le GIGN continue de défendre les valeurs de liberté et de sécurité avec courage et dévouement.



Crédit photo : Domenjod©-wikimedia-Licence Creative Commons. Soldats du GIGN avec un Sherpa en entraînement le 16 juin 2022.