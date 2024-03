TÉLÉCRAN : L’icône intemporelle des années 60

Dans le paysage des jouets emblématiques des années 60, un nom brille de tous ses feux : le TÉLÉCRAN. Ce jouet novateur a captivé l’imagination des enfants du monde entier avec sa technologie révolutionnaire et son aspect futuriste. Lancé au début de la décennie “sixties”, le TÉLÉCRAN est rapidement devenu un phénomène culturel, offrant une expérience de jeu unique qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du jouet.

Le TÉLÉCRAN : Une fenêtre vers le futur

Véritable ancêtre de la tablette graphique, le TÉLÉCRAN était bien plus qu’un simple jouet. Avec son écran et ses boutons interactifs, il offrait aux enfants la possibilité de dessiner à l’aide de 2 boutons, un qui traçait un trait de façon horizontale et l’autre, sur un axe vertical ou encore, en actionnant les deux boutons, sur un axe oblique. Pour beaucoup d’enfants de l’époque, le TÉLÉCRAN était comme un aperçu du futur, une promesse de la technologie à venir.

Un succès fulgurant

Dès son lancement sur le marché, le TÉLÉCRAN a rencontré un succès fulgurant. Les enfants étaient fascinés par ses fonctionnalités innovantes, tandis que les parents étaient impressionnés par sa qualité de fabrication et son aspect éducatif. En peu de temps, le TÉLÉCRAN est devenu un incontournable dans les salles de jeux à travers le monde, trouvant sa place dans de nombreux foyers et écoles.

Inventé par un électricien français en 1959 ; André Cassagnes, le principe du TÉLÉCRAN est simple mais encore fallait-il y penser. Il s’agit d’un stylet qui se déplace sous une plaque de verre renfermant de la poudre d’aluminium. Chaque stylet, en bougeant, déplace cette poudre et la zone où il n’y a plus de poudre d’aluminium constitue le dessin tracé.

Pour effacer le dessin et repartir sur un écran neutre, il suffisait de secouer l’écran.

Repéré lors d’une Foire aux Jouets en Allemagne, le TÉLÉCRAN a été commercialisé par l’Ohio Art Company sous le nom de Etch A Sketch en 1960 aux États-Unis. En France, il sera commercialisé par la Société des Jouets Rationnels, puis par la Compagnie Générale du Jouet et enfin par Joustra, qui commercialise encore aujourd’hui le TÉLÉCRAN. On peut le trouver entre autres, à la FNAC ou chez NATURE ET DÉCOUVERTES.

Une icône de la culture pop

Au-delà de son succès commercial, le TÉLÉCRAN est rapidement devenu une icône de la culture pop des années 60. Il a fait des apparitions dans des films, des émissions de télévision et des bandes dessinées, renforçant ainsi sa position en tant que symbole de la modernité et de l’innovation. Son design distinctif et son charme rétro continuent de captiver les collectionneurs et les amateurs de nostalgie à ce jour.

L’héritage du TÉLÉCRAN

Bien que le TÉLÉCRAN ait été lancé il y a plusieurs décennies, son héritage perdure encore aujourd’hui. Il a posé les bases pour de nombreux jouets interactifs et éducatifs qui ont suivi, inspirant des générations d’enfants à explorer le monde de la technologie de manière ludique et imaginative. En tant que pionnier dans son domaine, le TÉLÉCRAN restera à jamais gravé dans les mémoires comme l’un des jouets les plus emblématiques de tous les temps.

Le TÉLÉCRAN demeure un témoignage éclatant de l’ingéniosité et de la créativité qui ont caractérisé les années 60. Avec son design innovant et ses fonctionnalités avant-gardistes, il a su capturer l’imagination des enfants du monde entier et laisser une marque indélébile dans l’histoire du jouet.

Crédit photo : wikimedia – Licence Creative Commons.