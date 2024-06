À l’occasion de la fête des pères et à quelques jours de la sortie du film de Jeff Nichols : “The Bikeriders”, un long-métrage sur la vie d’un gang de motards, qui sortira en salles le 19 juin 2024, nous présentons aujourd’hui une marque française orientée mécaniques auto/moto rétros, avec une touche de “Kustom Kulture “ qui plaira à la gent masculine : Benson and Cherry.

Benson and Cherry : une bonne idée cadeau pour la fête des pères

Dimanche 16 juin nous fêterons tous les papas de France. Véritables référents pour les bambins, les darons d’hier et d’aujourd’hui sont parfois même initiateurs de vocations mécaniques en tous genres, chez les garçons mais également chez les filles. Pour faire plaisir à ces paternels à l’occasion de la fête des pères (ou toute autre occasion), il est une marque que vous devez connaître : Benson and Cherry. Une enseigne française née de la volonté de 3 passionnés (univers auto, moto et cinéma), en 2009, lassés par des consignes de rentabilité, pour proposer une mode responsable, éthique et un brin rock’n’roll.

À cette occasion, la marque vous a d’ailleurs eu la bonne idée de proposer une sélection de cadeaux pour tous les papas. Découvrez-la en cliquant sur ce lien.





Orienté auto/moto vintage (mais pas que), Benson and Cherry a été partenaire cette année du Tour Auto 2024, en sponsorisant la Ford Mustang de notre confrère et ami François Allain, aux côtés du collectionneur de Mustang Nicolas Cheyrouze.

Non à la fast-fashion

Alors que la course de la fast-fashion semble s’essouffler, Benson and Cherry s’inscrit donc depuis sa création dans une mode plus éthique et durable. L’impact négatif ce cette industrie sur l’environnement est un critère fondateur de la marque. Benson and Cherry se distingue avant tout pour son engagement envers la qualité et la transparence.

Chaque pièce est pensée pour raconter une histoire, pour susciter une émotion chez celui qui la porte. Et cette qualité n’est pas un luxe réservé à quelques privilégiés, mais bien une norme à laquelle la marque ne déroge pas.

La fast-fashion, avec son rythme effréné de production et de consommation, a souvent des répercussions négatives sur les communautés où elle opère. En externalisant sa production vers des pays éloignés des clients finaux, où la main-d’œuvre est bon marché, voire maltraitée, elle se détourne enfin d’une conscience de consommation éthique qui progresse.

Une marque équitable

Ce qui rend Benson and Cherry véritablement unique, ce sont ses choix, d’une production équilibrée. De la conception à la fabrication, tout est pensé dans le respect de ses fournisseurs et de ses clients. En produisant en circuit court et par un système de précommande, la marque met un point d’honneur à garantir des conditions de travail équitables dans ses usines, de limiter la surproduction et de mieux répondre aux besoins et à la satisfaction de ses clients.

Côté production, 95% des vêtements sont confectionnés en Turquie. Benson & Cherry revendique de travailler avec des fournisseurs certifiés BSCI (« Business social compliance initiative »), une initiative qui définit certains standards environnementaux et sociaux pour les entreprises. En réaffirmant son engagement en faveur d’une mode responsable, Benson and Cherry prend des mesures concrètes pour garantir des conditions de travail justes et équitables pour tous les travailleurs impliqués dans le process de fabrication.

Benson & Cherry, prouve à travers des ventes en progression chaque année, que l’industrie du textile peut se développer sans déroger au respect des hommes et de leur environnement.

Des tarifs abordables

Pour découvrir les produits de la marque, vous pouvez vous rendre sur le site internet Benson and Cherry en cliquant ici. Vous y trouverez également la liste des magasins physiques qui diffusent les produits. Du T-Shirt au pull, en passant par les pantalons, les vestes, les casquettes et chaussettes, vous y découvrirez une large gamme de produits de qualité et, cerise sur le gâteau, à des tarifs abordables. Parce que le problème de la mode masculine orientée auto/moto vintage, c’est qu’elle est chère. Et c’est très regrettable, parce que Benson and Cherry prouve que le contraire est possible. Voici quelques exemples de tarifs : t-shirt 205 Turbo 16 Tunfel ; 24,99 euros, pantalon chino ; 79,99 euros, chemise en lin ; 59,99 euros, t-shirt dodoche ; 29,99 euros. À une époque d’inflation galopante, des tarifs accessibles sont toujours les bienvenus.

Crédit photo : Benson and Cherry©