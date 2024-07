De 1972 à aujourd’hui : l’histoire du Front National

Crédit photo : Blandine Le Cain© – Jean-Marie Le Pen au meeting du 1er mai 2012

À la veille du second tour des élections législatives en France, prévu pour le 7 juillet 2024, le paysage politique français se trouve à une étape charnière. Le Rassemblement National (RN), successeur du Front National (FN), a réalisé une performance historique en arrivant en tête au premier tour, avec 33,15% des voix. Retour sur l’évolution de ce parti controversé, de ses origines à son ascension actuelle.

De 1,33 à 33,15%

Avec 33,15% des suffrages obtenus au premier tour des élections législatives, le Rassemblement National enregistre son meilleur score depuis sa création il y a un peu plus de 50 ans. Lors du premier tour des élections législatives de 1973, le Front National avait comptabilisé 1,33% des voix. L’occasion de revenir sur l’histoire sur ce parti politique souvent controversé, qui s’affiche aujourd’hui comme le leader des groupes politiques.

Fondations et origines du Front National

Le Front National a été fondé le 5 octobre 1972 par Jean-Marie Le Pen et une coalition de petits groupes nationalistes et d’extrême droite. Le contexte de l’époque était marqué par une montée des mouvements nationalistes en Europe, une vague de contestation politique, et une réaction contre les mouvements de décolonisation et d’immigration. Le FN se distinguait par sa rhétorique anti-immigration, sa critique de l’Union européenne, et sa promotion de la souveraineté nationale française.

Jean-Marie Le Pen, figure charismatique et polémique, a rapidement imposé sa personnalité au sein du parti. Le FN était alors perçu comme un regroupement de divers courants d’extrême droite, allant des nationalistes aux monarchistes, en passant par les anciens partisans de l’Algérie française. Son programme se focalisait sur la préservation de l’identité française, la sécurité, et une politique économique protectionniste.

Polémiques et scandales

Dès ses débuts, le FN a été au centre de nombreuses controverses, souvent dues aux propos et positions de Jean-Marie Le Pen. Son discours virulent contre l’immigration et ses commentaires jugés racistes et antisémites ont suscité l’indignation à plusieurs reprises. En 1987, ses propos qualifiant les chambres à gaz de “point de détail de l’histoire” ont provoqué un scandale majeur et un isolement du FN sur la scène politique française.

Le FN a également été entaché par des accusations de corruption et des conflits internes. Des membres de haut rang ont été impliqués dans des affaires de détournements de fonds et de financement illégal. La réputation du parti a souvent souffert de ces incidents, renforçant sa marginalisation par l’establishment politique.

De Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen

En 2011, Marine Le Pen a succédé à son père à la tête du parti, marquant un tournant significatif dans son histoire. Sa stratégie de « dédiabolisation » visait à rendre le FN plus respectable et à élargir sa base électorale. Elle a pris ses distances avec les éléments les plus extrêmes du parti, modéré le discours sur certains sujets tout en conservant une ligne dure sur l’immigration et la sécurité. Sous sa direction, le FN a également mis davantage l’accent sur la critique de la mondialisation et la défense des classes populaires, se positionnant comme une alternative au bipartisme traditionnel.

La transformation en Rassemblement National

En 2018, le FN a été rebaptisé Rassemblement National (RN) dans le cadre de la stratégie de renouvellement de Marine Le Pen. Ce changement de nom visait à tourner la page sur l’image sulfureuse du FN et à symboliser une approche plus inclusive. Le RN a continué de mettre en avant des thèmes comme la souveraineté nationale, la lutte contre l’immigration, et la critique des élites et des institutions européennes, mais avec une communication plus soignée et une ambition de gouvernance.

L’arrivée de Jordan Bardella, jeune député européen, à la présidence du RN en 2022 a marqué une nouvelle phase pour le parti. Bardella, perçu comme le dauphin de Marine Le Pen, a poursuivi la modernisation du parti et a su capter l’attention d’un électorat plus jeune, grâce à son âge : 28 ans, et une présence permanente sur le terrain et les réseaux sociaux, tout en conservant les thèmes traditionnels du RN.

Les élections législatives de 2024

Les élections législatives de 2024 représentent un moment décisif pour le RN. Le premier tour, tenu le 30 juin 2024, a vu le RN arriver en tête avec 33,15 % des voix, surpassant les partis traditionnels comme le Nouveau Front Populaire (NFP) à 27,99% et Renaissance (partis de la majorité présidentielle) à 20,04%. Cette performance historique s’explique par plusieurs facteurs :

Déception des électeurs envers les partis traditionnels : L’incapacité des gouvernements précédents à résoudre les crises économiques et sociales a conduit de nombreux électeurs à chercher des alternatives.

Mobilisation du vote protestataire : Le RN a capitalisé sur la frustration générale envers les élites politiques et les institutions européennes, offrant une voix aux électeurs mécontents.

Stratégie de campagne efficace : Sous la direction de Jordan Bardella, le RN a mené une campagne dynamique, axée sur la sécurité, l’immigration, et la baisse des taxes, des thèmes résonnant fortement avec une large partie de l’électorat.

Perspectives pour le second tour

À l’approche du second tour, le RN se trouve en position de force, mais devra surmonter le défi des alliances et des coalitions potentielles entre ses adversaires. Les autres partis tenteront probablement de former des fronts républicains pour barrer la route aux candidats RN dans de nombreuses circonscriptions.

Le succès du RN aux législatives pourrait avoir des implications profondes pour la politique française. Une forte représentation du RN à l’Assemblée nationale pourrait influencer significativement la législation et le débat politique en France, tout en renforçant la position de Marine Le Pen et de Jordan Bardella comme figures de proue de l’opposition.

Le parcours du Front National, devenu Rassemblement National, illustre la capacité d’un parti à se réinventer et à capter les dynamiques sociopolitiques changeantes. De ses débuts tumultueux sous Jean-Marie Le Pen à sa transformation sous Marine Le Pen et son succès récent sous Jordan Bardella, le RN est devenu un acteur incontournable de la politique française. Les résultats des élections législatives de 2024 pourraient marquer un tournant décisif pour le RN, potentiellement en ancrant son influence sur l’avenir politique de la France.