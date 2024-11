Le Beach Festival de Fréjus se tiendra du 9 au 11 mai 2025

Le Beach Festival de Fréjus, qui se déroulera du 9 au 11 mai 2025, s’annonce comme l’un des rendez-vous les plus attendus pour les amateurs de vintage, de culture automobile et de divertissements en plein air. Ce festival proposera une gamme d’activités variées, en parfaite adéquation avec les tendances actuelles.

Un salon vintage en plein essor

Le festival accueillera un salon vintage, qui connaît actuellement un engouement croissant. Les salons vintages séduisent un public de plus en plus large, mêlant collectionneurs, passionnés de mode rétro et familles curieuses. L’attrait du vintage se manifeste dans les vêtements, les meubles, les accessoires et bien d’autres objets. Cette tendance est alimentée par une recherche d’authenticité, de durabilité et de souvenirs d’époques marquantes. Aujourd’hui, le vintage n’est plus seulement un phénomène de niche ; il est devenu une véritable tendance de fond, avec des salons organisés régulièrement à travers la France, attirant un public varié et enthousiaste.

Une exposition de voitures custom

L’expo de voitures custom ajoutera une touche de mécanique et de créativité. Elle mettra en avant des véhicules personnalisés, restaurés avec soin, souvent pour exprimer la personnalité de leurs propriétaires. Ces voitures uniques reflètent l’art et l’ingéniosité de ceux qui les transforment en œuvres d’art roulantes, et l’exposition promet d’être un moment fort pour les amateurs d’automobile et de design.

Concerts et compétitions sportives

Le Beach Festival sera également rythmé par un concert, qui promet d’animer les soirées. La coupe de France des hommes les plus forts s’inscrira, elle, dans une ambiance sportive et compétitive. Les participants à cet événement de force se mesureront dans des épreuves impressionnantes, pour le plaisir des spectateurs fascinés par la puissance et le dépassement de soi.

Une expo de bière artisanale

Les amateurs de bonnes saveurs se réjouiront de l’expo de bière artisanale, qui réunira une vingtaine de brasseurs passionnés. Ce sera l’occasion de découvrir des bières locales et inédites, en explorant des saveurs authentiques et uniques dans une ambiance conviviale.

Le Beach Festival 2025 de Fréjus réunit des éléments qui attirent de plus en plus de personnes en quête d’authenticité et d’expériences uniques. La popularité des salons vintage témoigne d’un retour aux sources et d’un goût pour les époques passées, qui répond à une quête de singularité et de plaisir partagé. L’événement se tiendra sur la base nature de Fréjus, un espace de 135 hectares situé en bord de mer qui accueille les familles dans un cadre idyllique. L’idéal pour une sortie du week-end.

Beach Festival – du 9 au 11 mai 2025 – Base nature Fréjus – entrée : 3 euros.