Les effets rétro qui nous ont plu en 2024

2024 se clôture et l’année fut riche pour ceux qui aiment le vintage et les effets rétro. De l’automobile à la mode, qu’avons-nous particulièrement apprécié lors des derniers mois ? Tour en vigueur.

La nouvelle R5

Le monde automobile n’a clairement pas connu sa plus belle année en 2024, mais la sortie de la Renault 5 E-Tech a, pour sa part, été l’une des seules éclaircies au sein de cette actualité assez morose. Assemblée à Douai, la R5 est peut-être la plus belle voiture électrique d’un constructeur français depuis le déploiement de cette nouvelle technologie de motorisation.

Entre vintage et modernisme, l’esthétisme de la nouvelle R5 est une réussite farouche. Les détails rappelant l’ancienne R5, qui a d’ailleurs fêté ses 50 ans en 2022, sont nombreux et font chavirer le cœur des puristes. Plus que tout, Renault semble avoir fait les bons choix de taille, de motorisation, de capacité de batterie. C’est un sans-faute et avec un prix assez accessible en comparaison aux autres citadines électriques, la marque au losange a reçu bon nombre de louanges pour sa création. Les spécialistes sont eux unanimes, jusqu’à ceux passionnés de marketing : le spot publicitaire annonçant le véhicule est lui aussi un mix parfait entre passé et futur, à l’instar de cette R5 E-Tech.

Le retour du poker

Quelques décennies en arrière, le poker était le jeu numéro un des casinos et l’incontournable des soirées entre amis. Les choses se sont peu à peu estompées, mais n’en déplaise à ceux qui avaient peur de l’évolution apportée par le divertissement numérique, c’est au travers de cette innovation que le poker a retrouvé ses titres de noblesse.

Sous la houlette d’une plateforme aussi novatrice que PokerStars, le poker est redevenu à la mode. Surtout, l’activité en ligne est plus populaire que jamais et les opportunités ont été bénéfiques pour tous les milieux, tous les styles de jeu et surtout, tous les niveaux de pratique. Le retour du poker au premier plan n’en finit plus de faire parler de lui et tout laisse penser qu’en 2025, cette activité historique va à nouveau mêler effet rétro et évolutions modernes.

Le tréfoil d’adidas

Bien que la marque allemande ait conservé le logo établi en 1991 pour la branche sportswear, sa branche performance (clubs, vêtements techniques, etc.) aborde depuis 2024 un logo flambant neuf et bien plus imposant que le précédent. N’allez cependant pas croire que cette année de changement pour la fameuse marque aux trois bandes l’a obligé à tout balayer d’un revers de manche. Bien au contraire !

En intégrant le logo historique (le trefoil), destiné à la branche Originals la plupart du temps, sur des créations visant à mêler style et performance, le coup d’œil dans le rétroviseur fut une évidence. Particulièrement appréciée pour les maillots délivrés aux clubs professionnels et notamment ceux de football depuis plusieurs saisons, adidas s’est faite remarquer en proposant une série de maillots aussi beaux dans la rue que sur le terrain avec un trefoil fièrement affiché en lieu et place du logo performance. Un clin d’œil évident au passé qui ravit les anciennes générations et qui fascine les nouvelles : pari gagnant.

Prince of Persia: The Lost Crown

Il arrive que l’expression “retour aux sources” soit galvaudée dans l’univers des jeux vidéo. Avec cet opus sorti par Ubisoft en janvier 2024, elle ne l’est clairement pas. Et pour cause, le jeu est, phénomène intéressant, en 2D ! Plus que tout, il replonge à la perfection dans le monde de Prince of Persia qui a su animer la vie de bon nombre de passionnés nés dans les années 1990. Adoubé par la critique, ce titre fut incontestablement l’un des meilleurs en 2024. Disponible sur toutes les plateformes de jeu, le jeu n’a étonnement et toutefois pas atteint les objectifs de vente espérés par Ubisoft. Un nouveau coup dur pour l’entité française, en difficulté depuis plusieurs exercices.

Crédit photos : Pexels