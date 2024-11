Les salons vintage à découvrir en novembre 2024

En novembre 2024, plusieurs salons dédiés à l’univers vintage se tiendront en France, offrant aux passionnés l’occasion de plonger dans les décennies passées à travers la mode, le design et la culture rétro. Voici un aperçu des événements prévus :

Salon Vintage du Compiégnois – 5ᵉ édition

• Dates : Samedi 9 et dimanche 10 novembre 2024

• Lieu : Le Tigre, Margny-lès-Compiègne

• Description : Ce salon propose une immersion dans les années 40 à 90 avec plus de 80 exposants sur 2 300 m². Au programme : déco vintage, mobilier, mode, vinyles, véhicules anciens, rétrogaming, concerts, démonstrations de danse, tatouage, relooking pin-up et bien d’autres animations.

Agglo Compiègne

Montpellier Vintage

• Dates : Samedi 16 et dimanche 17 novembre 2024

• Lieu : Le Corum, Montpellier

• Description : La 12ᵉ édition de ce salon rassemble des exposants spécialisés en mobilier, vêtements, accessoires et décoration vintage. Des ateliers DIY, des animations musicales et des défilés sont également prévus pour rythmer le week-end.

Agence Couture

Salon du Vintage Paris – Édition 100% Mode

• Dates : Samedi 23 et dimanche 24 novembre 2024

• Lieu : Ancien Musée Pierre Cardin, Paris 4ᵉ

• Description : Cette édition parisienne met l’accent sur la mode vintage avec 60 stands sélectionnés parmi les meilleurs professionnels de la mode luxe et de la fripe chic. Une occasion unique de dénicher des pièces emblématiques dans un cadre historique. À noter que, après 10 ans de succès au Carreau du Temple, à Paris, le Salon du Vintage déménagé sur les 1 200 M² de l’ancien musée Pierre Cardin.

Salon du Vintage

Ces événements constituent des rendez-vous incontournables pour les amateurs de vintage, offrant une variété d’exposants et d’animations pour tous les goûts.

Crédit image : agence Couture© – Montpellier Vintage